19:34 01.12.2021 (обновлено: 21:04 01.12.2021)
Россия хочет получить больше информации по союзу AUKUS, сообщил Ульянов
Постпред Ульянов: Россия хочет получить больше информации по союзу AUKUS
© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
ООН, 1 дек – РИА Новости. Отказ членов AUKUS предоставлять данные по этому союзу не является нормальным, Россия ждет больше ясности, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В первую очередь это касается не США, а Австралии, потому что речь идет о передаче Австралии подводных лодок и возможном строительстве подводных лодок на территории Австралии. Элементарный вопрос – на каком топливе будет работать этот ядерный реактор? Практически наверняка это высокообогащенный уран оружейного качества свыше 90%", - сказал Ульянов журналистам.
По его словам, у США и Великобритании нет технологий, позволяющих обеспечить работу ядерного реактора на низкообогащенном уране.
"Как я понимаю, такие технологии есть только у Франции, Но даже на этот элементарный вопрос пока никакого ответа нет. И в ходе сессии совета управляющих (МАГАТЭ – ред.) в конце прошлой недели мы и китайцы и ряд других стран поднимали вопрос о том, что требуется информация, нужно больше ясности в этом вопросе", - рассказал дипломат.
Он указал, что в ходе сессии совета управляющих МАГАТЭ выступал представитель Австралии, тогда как американцы и англичане даже не брали слова.
"И тот в очередной раз ничего не сказал. Это ненормально. Это говорит о том, что отсутствует элементарная транспарентность. Имеет место информационный вакуум. И это дело тройки этот вакуум заполнить и положение исправить", - заявил Ульянов.
4 ноября, 12:50МИД Китая обвинил Австралию в безответственности
Россия не торопится с выводами относительно союза AUKUS, однако выражает серьезную озабоченность – брошен вызов ядерному нераспространению, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, надо разобраться с тем, как создание AUKUS соотносится с обязательствами Австралии по Зоне свободной от ядерного оружия в южной части Тихого океана.
"Пока у нас ясности нет. Мы не стремимся никого клеймить не разобравшись. Мы хотим получить больше ясности, больше информации и тогда мы будем делать свои умозаключения. И наша позиция, наверное, будет эволюционировать по мере получения дополнительной информации", - сказал Ульянов.
Он указал на наличие определенных рисков. "И задача инициаторов затеи – рассеять озабоченности путем предоставления информации. Когда получим ее, будем судить", - указал он.
"Мы не торопимся с выводами, мы выражаем серьезную озабоченность, брошен вызов определенный режиму ядерного нераспространения, и нужно убедиться в том, что он не повлечет за собой серьезных негативных последствий. Для этого нужна информация. Создается определенный прецедент. Вся проблема в том, что речь идет о неядерном государстве", - заявил он.