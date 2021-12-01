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https://ria.ru/20211201/aukus-1761715713.html
Россия хочет получить больше информации по союзу AUKUS, сообщил Ульянов
Россия хочет получить больше информации по союзу AUKUS, сообщил Ульянов - РИА Новости, 01.12.2021
Россия хочет получить больше информации по союзу AUKUS, сообщил Ульянов
Отказ членов AUKUS предоставлять данные по этому союзу не является нормальным, Россия ждет больше ясности, заявил постпред РФ при международных организациях в... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:34
2021-12-01T21:04
в мире
россия
сша
австралия
великобритания
магатэ
михаил ульянов
aukus
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ООН, 1 дек – РИА Новости. Отказ членов AUKUS предоставлять данные по этому союзу не является нормальным, Россия ждет больше ясности, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."В первую очередь это касается не США, а Австралии, потому что речь идет о передаче Австралии подводных лодок и возможном строительстве подводных лодок на территории Австралии. Элементарный вопрос – на каком топливе будет работать этот ядерный реактор? Практически наверняка это высокообогащенный уран оружейного качества свыше 90%", - сказал Ульянов журналистам.По его словам, у США и Великобритании нет технологий, позволяющих обеспечить работу ядерного реактора на низкообогащенном уране.Он указал, что в ходе сессии совета управляющих МАГАТЭ выступал представитель Австралии, тогда как американцы и англичане даже не брали слова."И тот в очередной раз ничего не сказал. Это ненормально. Это говорит о том, что отсутствует элементарная транспарентность. Имеет место информационный вакуум. И это дело тройки этот вакуум заполнить и положение исправить", - заявил Ульянов.Россия не торопится с выводами относительно союза AUKUS, однако выражает серьезную озабоченность – брошен вызов ядерному нераспространению, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, надо разобраться с тем, как создание AUKUS соотносится с обязательствами Австралии по Зоне свободной от ядерного оружия в южной части Тихого океана.Он указал на наличие определенных рисков. "И задача инициаторов затеи – рассеять озабоченности путем предоставления информации. Когда получим ее, будем судить", - указал он."Мы не торопимся с выводами, мы выражаем серьезную озабоченность, брошен вызов определенный режиму ядерного нераспространения, и нужно убедиться в том, что он не повлечет за собой серьезных негативных последствий. Для этого нужна информация. Создается определенный прецедент. Вся проблема в том, что речь идет о неядерном государстве", - заявил он.
https://ria.ru/20211201/ssha-1761621729.html
https://ria.ru/20211104/avstraliya-1757695508.html
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в мире, россия, сша, австралия, великобритания, магатэ, михаил ульянов, aukus
19:34 01.12.2021 (обновлено: 21:04 01.12.2021)
 
Россия хочет получить больше информации по союзу AUKUS, сообщил Ульянов

Постпред Ульянов: Россия хочет получить больше информации по союзу AUKUS

© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Маргарита Костив
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ООН, 1 дек – РИА Новости. Отказ членов AUKUS предоставлять данные по этому союзу не является нормальным, Россия ждет больше ясности, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В первую очередь это касается не США, а Австралии, потому что речь идет о передаче Австралии подводных лодок и возможном строительстве подводных лодок на территории Австралии. Элементарный вопрос – на каком топливе будет работать этот ядерный реактор? Практически наверняка это высокообогащенный уран оружейного качества свыше 90%", - сказал Ульянов журналистам.
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12:51
В США подтвердили, что AUKUS создан для противодействия Китаю
По его словам, у США и Великобритании нет технологий, позволяющих обеспечить работу ядерного реактора на низкообогащенном уране.
"Как я понимаю, такие технологии есть только у Франции, Но даже на этот элементарный вопрос пока никакого ответа нет. И в ходе сессии совета управляющих (МАГАТЭ – ред.) в конце прошлой недели мы и китайцы и ряд других стран поднимали вопрос о том, что требуется информация, нужно больше ясности в этом вопросе", - рассказал дипломат.
Он указал, что в ходе сессии совета управляющих МАГАТЭ выступал представитель Австралии, тогда как американцы и англичане даже не брали слова.
"И тот в очередной раз ничего не сказал. Это ненормально. Это говорит о том, что отсутствует элементарная транспарентность. Имеет место информационный вакуум. И это дело тройки этот вакуум заполнить и положение исправить", - заявил Ульянов.
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4 ноября, 12:50
МИД Китая обвинил Австралию в безответственности
Россия не торопится с выводами относительно союза AUKUS, однако выражает серьезную озабоченность – брошен вызов ядерному нераспространению, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, надо разобраться с тем, как создание AUKUS соотносится с обязательствами Австралии по Зоне свободной от ядерного оружия в южной части Тихого океана.
"Пока у нас ясности нет. Мы не стремимся никого клеймить не разобравшись. Мы хотим получить больше ясности, больше информации и тогда мы будем делать свои умозаключения. И наша позиция, наверное, будет эволюционировать по мере получения дополнительной информации", - сказал Ульянов.
Он указал на наличие определенных рисков. "И задача инициаторов затеи – рассеять озабоченности путем предоставления информации. Когда получим ее, будем судить", - указал он.
"Мы не торопимся с выводами, мы выражаем серьезную озабоченность, брошен вызов определенный режиму ядерного нераспространения, и нужно убедиться в том, что он не повлечет за собой серьезных негативных последствий. Для этого нужна информация. Создается определенный прецедент. Вся проблема в том, что речь идет о неядерном государстве", - заявил он.
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В миреРоссияСШААвстралияВеликобританияМАГАТЭМихаил УльяновAUKUS
 
 
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