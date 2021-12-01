https://ria.ru/20211201/aukus-1761715713.html

Россия хочет получить больше информации по союзу AUKUS, сообщил Ульянов

Россия хочет получить больше информации по союзу AUKUS, сообщил Ульянов - РИА Новости, 01.12.2021

Россия хочет получить больше информации по союзу AUKUS, сообщил Ульянов

Отказ членов AUKUS предоставлять данные по этому союзу не является нормальным, Россия ждет больше ясности, заявил постпред РФ при международных организациях в... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T19:34

2021-12-01T19:34

2021-12-01T21:04

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ООН, 1 дек – РИА Новости. Отказ членов AUKUS предоставлять данные по этому союзу не является нормальным, Россия ждет больше ясности, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."В первую очередь это касается не США, а Австралии, потому что речь идет о передаче Австралии подводных лодок и возможном строительстве подводных лодок на территории Австралии. Элементарный вопрос – на каком топливе будет работать этот ядерный реактор? Практически наверняка это высокообогащенный уран оружейного качества свыше 90%", - сказал Ульянов журналистам.По его словам, у США и Великобритании нет технологий, позволяющих обеспечить работу ядерного реактора на низкообогащенном уране.Он указал, что в ходе сессии совета управляющих МАГАТЭ выступал представитель Австралии, тогда как американцы и англичане даже не брали слова."И тот в очередной раз ничего не сказал. Это ненормально. Это говорит о том, что отсутствует элементарная транспарентность. Имеет место информационный вакуум. И это дело тройки этот вакуум заполнить и положение исправить", - заявил Ульянов.Россия не торопится с выводами относительно союза AUKUS, однако выражает серьезную озабоченность – брошен вызов ядерному нераспространению, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По его словам, надо разобраться с тем, как создание AUKUS соотносится с обязательствами Австралии по Зоне свободной от ядерного оружия в южной части Тихого океана.Он указал на наличие определенных рисков. "И задача инициаторов затеи – рассеять озабоченности путем предоставления информации. Когда получим ее, будем судить", - указал он."Мы не торопимся с выводами, мы выражаем серьезную озабоченность, брошен вызов определенный режиму ядерного нераспространения, и нужно убедиться в том, что он не повлечет за собой серьезных негативных последствий. Для этого нужна информация. Создается определенный прецедент. Вся проблема в том, что речь идет о неядерном государстве", - заявил он.

https://ria.ru/20211201/ssha-1761621729.html

https://ria.ru/20211104/avstraliya-1757695508.html

https://ria.ru/20211106/aukus-1757855649.html

россия

сша

австралия

великобритания

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в мире, россия, сша, австралия, великобритания, магатэ, михаил ульянов, aukus