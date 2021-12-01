https://ria.ru/20211201/astakhov-1761704726.html

Суд отказался отправить под домашний арест сына Павла Астахова

Суд отказался отправить под домашний арест сына Павла Астахова - РИА Новости, 01.12.2021

Суд отказался отправить под домашний арест сына Павла Астахова

Головинский суд Москвы отказался отправить под домашний арест сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова по уголовному делу о крупном мошенничестве. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:33

2021-12-01T18:33

2021-12-01T23:57

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Головинский суд Москвы отказался отправить под домашний арест сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова по уголовному делу о крупном мошенничестве."Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Астахова А.П. меры пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в суде.По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и грозит до десяти лет колонии. Решение суда уже обжаловано. Фабула уголовного дела, однако, пока официально не раскрывается.Комментариями сторон РИА Новости на данный момент не располагает.

https://ria.ru/20211012/altay-1754196191.html

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москва

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происшествия, москва, россия