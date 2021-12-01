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Украина подготовила российскому вице-адмиралу пакость
На Украине решили осудить замглавкома Тихоокеанским флотом России - РИА Новости, 01.12.2021
Украина подготовила российскому вице-адмиралу пакость
Созданная на Украине так называемая прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд "обвинительный акт" в отношении российского вице-адмирала,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T04:28
2021-12-01T12:06
в мире
александр турчинов
оон
севастополь
республика крым
сергей шойгу
денис березовский
военно-морские силы украины
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Созданная на Украине так называемая прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд "обвинительный акт" в отношении российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского. Соответствующее заявление опубликовано на сайте "ведомства".Березовскому, чье имя не упоминается в заявлении, инкриминируют "государственную измену" и "создание и руководство преступной организацией". Как говорится в сообщении, 1 марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, назначил фигуранта "дела" на должность командующего ВМС страны, однако сразу после назначения тот "публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ" и заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.Как утверждают в "прокуратуре", своими действиями и решениями он способствовал "проведению подрывной деятельности против Украины".До марта 2014 года Березовский занимал должность заместителя командующего по боевой подготовке — начальника управления боевой подготовки ВМС Украины. Первого марта его назначили командующим ВМС Украины, однако уже на следующий день он принес присягу на верность народу Крыма, после чего украинские власти отстранили его от должности. В конце марта того же года министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Крым назначил Березовского заместителем командующего Черноморским флотом России. С 2018 года он занимает должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом, в прошлом году ему присвоили звание вице-адмирала.В феврале этого года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против десяти человек из бывшего высшего офицерского состава страны, включая Березовского.
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/general-1598070007.html
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в мире, александр турчинов, оон, севастополь, республика крым, сергей шойгу, денис березовский, военно-морские силы украины, вооруженные силы украины, россия
04:28 01.12.2021 (обновлено: 12:06 01.12.2021)
 
На Украине решили осудить замглавкома Тихоокеанским флотом России

На Украине решили заочно осудить вице-адмирала Тихоокеанского флота России Березовского

© РИА Новости / Виталий АньковЗаместитель командующего Тихоокеанским флотом России Денис Березовский
Заместитель командующего Тихоокеанским флотом России Денис Березовский - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Созданная на Украине так называемая прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд "обвинительный акт" в отношении российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского. Соответствующее заявление опубликовано на сайте "ведомства".
Березовскому, чье имя не упоминается в заявлении, инкриминируют "государственную измену" и "создание и руководство преступной организацией". Как говорится в сообщении, 1 марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, назначил фигуранта "дела" на должность командующего ВМС страны, однако сразу после назначения тот "публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ" и заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов во время брифинга - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 18:19
На Украине выдвинули обвинения в отношении российского генерала
Как утверждают в "прокуратуре", своими действиями и решениями он способствовал "проведению подрывной деятельности против Украины".
До марта 2014 года Березовский занимал должность заместителя командующего по боевой подготовке — начальника управления боевой подготовки ВМС Украины. Первого марта его назначили командующим ВМС Украины, однако уже на следующий день он принес присягу на верность народу Крыма, после чего украинские власти отстранили его от должности. В конце марта того же года министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Крым назначил Березовского заместителем командующего Черноморским флотом России. С 2018 года он занимает должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом, в прошлом году ему присвоили звание вице-адмирала.
В феврале этого года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против десяти человек из бывшего высшего офицерского состава страны, включая Березовского.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Вчера, 22:25
На Украине суд постановил задержать главу Крыма Аксенова
 
В миреАлександр ТурчиновООНСевастопольРеспублика КрымСергей ШойгуДенис БерезовскийВоенно-морские силы УкраиныВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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