Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/yaponiya-1761424977.html
В Японии госпитализировали мужчину, у которого выявили омикрон-штамм
В Японии госпитализировали мужчину, у которого выявили омикрон-штамм - РИА Новости, 30.11.2021
В Японии госпитализировали мужчину, у которого выявили омикрон-штамм
Мужчина, прибывший из Намибии и у которого был подтвержден новый штамм коронавируса "омикрон", на момент тестирования в аэропорту Нарита не имел никаких... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:24
2021-11-30T12:24
распространение коронавируса
в мире
италия
намибия
япония
бельгия
франция
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39731/83/397318337_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_8683448688ba87c0d5a5491cee7cb461.jpg
ТОКИО, 30 ноя – РИА Новости. Мужчина, прибывший из Намибии и у которого был подтвержден новый штамм коронавируса "омикрон", на момент тестирования в аэропорту Нарита не имел никаких симптомов заражения, но в настоящее время госпитализирован."В ходе тестирования по прибытию у мужчины был получен положительный тест на коронавирус. Его образец был немедленно направлен на дополнительное тестирование. Сегодня был получен результат, подтверждающий наличие штамма "омикрон". На момент въезда позавчера у него не было никаких проявлений заражения, но сейчас он госпитализирован", - подчеркнул представитель японского правительства в ходе выступления в пресс-центре для иностранных СМИ.Речь идет о мужчине, прибывшем из Намибии.Представители японского правительства уточнили, что в настоящее время у пациента наблюдается повышенная температура, однако отказались предоставить другие детали относительно состояния мужчины. Спикеры также отказались отвечать на вопрос журналистов относительно того, был ли пассажир вакцинирован от коронавирусной инфекции.Также известно, что с мужчиной прибыли двое членов его семьи, у которых тестирование не выявило коронавирусную инфекцию. В настоящее время они изолированы и проходят обязательный карантин.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии и других странах.
https://ria.ru/20211130/omikron-1761405887.html
италия
намибия
япония
бельгия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39731/83/397318337_46:0:317:203_1920x0_80_0_0_2d916d1f06ca3f92e41cbae6acec3743.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, намибия, япония, бельгия, франция, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
12:24 30.11.2021
 
В Японии госпитализировали мужчину, у которого выявили омикрон-штамм

В Японии госпитализировали прибывшего из Намибии мужчину, у которого выявили омикрон-штамм

© ru.wikipedia.orgВид центра Токио, Синдзюку
Вид центра Токио, Синдзюку
© ru.wikipedia.org
Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 ноя – РИА Новости. Мужчина, прибывший из Намибии и у которого был подтвержден новый штамм коронавируса "омикрон", на момент тестирования в аэропорту Нарита не имел никаких симптомов заражения, но в настоящее время госпитализирован.
"В ходе тестирования по прибытию у мужчины был получен положительный тест на коронавирус. Его образец был немедленно направлен на дополнительное тестирование. Сегодня был получен результат, подтверждающий наличие штамма "омикрон". На момент въезда позавчера у него не было никаких проявлений заражения, но сейчас он госпитализирован", - подчеркнул представитель японского правительства в ходе выступления в пресс-центре для иностранных СМИ.
Медицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 10:56Распространение коронавируса
В Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма
Речь идет о мужчине, прибывшем из Намибии.
Представители японского правительства уточнили, что в настоящее время у пациента наблюдается повышенная температура, однако отказались предоставить другие детали относительно состояния мужчины. Спикеры также отказались отвечать на вопрос журналистов относительно того, был ли пассажир вакцинирован от коронавирусной инфекции.
Также известно, что с мужчиной прибыли двое членов его семьи, у которых тестирование не выявило коронавирусную инфекцию. В настоящее время они изолированы и проходят обязательный карантин.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии и других странах.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Вчера, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВ миреИталияНамибияЯпонияБельгияФранцияВОЗКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:51Французы выступили против войны для "отмывания денег США" на Украине
11:50Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Россией
11:50Москвича, выманившего более миллиона рублей, приговорили к колонии
11:49Пресс-секретарь Зеленского рассказал о формате контактов Киева с Москвой
11:46Олег Скрипочка уходит из отряда космонавтов "Роскосмоса"
11:45В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусом
11:43МИД пригрозил выслать американских дипломатов
11:43В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
11:43В России за сутки от COVID-19 умерли 1226 человек
11:42В России за сутки выписали 35 679 человек после лечения от COVID-19
11:41В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом
11:41Москва продолжит контакты с Вашингтоном на всех уровнях, сообщил Рябков
11:40Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры
11:37Киев становится все наглее, заявил Лавров
11:35МИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасности
11:35НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг
11:35На Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движение
11:33В Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
11:31Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2
11:30Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации
Лента новостейМолния
Французы выступили против войны для "отмывания денег США" на УкраинеЗеленский заявил, что не боится прямого диалога с РоссиейМосквича, выманившего более миллиона рублей, приговорили к колонииПресс-секретарь Зеленского рассказал о формате контактов Киева с МосквойОлег Скрипочка уходит из отряда космонавтов "Роскосмоса"В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусомМИД пригрозил выслать американских дипломатовВ Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки В России за сутки от COVID-19 умерли 1226 человекВ России за сутки выписали 35 679 человек после лечения от COVID-19В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусомМосква продолжит контакты с Вашингтоном на всех уровнях, сообщил РябковЗеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспорыКиев становится все наглее, заявил ЛавровМИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасностиНАТО продолжит помогать Украине, заявил СтолтенбергНа Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движениеВ Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЛавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации