https://ria.ru/20211130/yaponiya-1761424977.html
В Японии госпитализировали мужчину, у которого выявили омикрон-штамм
В Японии госпитализировали мужчину, у которого выявили омикрон-штамм - РИА Новости, 30.11.2021
В Японии госпитализировали мужчину, у которого выявили омикрон-штамм
Мужчина, прибывший из Намибии и у которого был подтвержден новый штамм коронавируса "омикрон", на момент тестирования в аэропорту Нарита не имел никаких... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:24
2021-11-30T12:24
2021-11-30T12:24
распространение коронавируса
в мире
италия
намибия
япония
бельгия
франция
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39731/83/397318337_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_8683448688ba87c0d5a5491cee7cb461.jpg
ТОКИО, 30 ноя – РИА Новости. Мужчина, прибывший из Намибии и у которого был подтвержден новый штамм коронавируса "омикрон", на момент тестирования в аэропорту Нарита не имел никаких симптомов заражения, но в настоящее время госпитализирован."В ходе тестирования по прибытию у мужчины был получен положительный тест на коронавирус. Его образец был немедленно направлен на дополнительное тестирование. Сегодня был получен результат, подтверждающий наличие штамма "омикрон". На момент въезда позавчера у него не было никаких проявлений заражения, но сейчас он госпитализирован", - подчеркнул представитель японского правительства в ходе выступления в пресс-центре для иностранных СМИ.Речь идет о мужчине, прибывшем из Намибии.Представители японского правительства уточнили, что в настоящее время у пациента наблюдается повышенная температура, однако отказались предоставить другие детали относительно состояния мужчины. Спикеры также отказались отвечать на вопрос журналистов относительно того, был ли пассажир вакцинирован от коронавирусной инфекции.Также известно, что с мужчиной прибыли двое членов его семьи, у которых тестирование не выявило коронавирусную инфекцию. В настоящее время они изолированы и проходят обязательный карантин.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии и других странах.
https://ria.ru/20211130/omikron-1761405887.html
италия
намибия
япония
бельгия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39731/83/397318337_46:0:317:203_1920x0_80_0_0_2d916d1f06ca3f92e41cbae6acec3743.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, намибия, япония, бельгия, франция, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Японии госпитализировали мужчину, у которого выявили омикрон-штамм
В Японии госпитализировали прибывшего из Намибии мужчину, у которого выявили омикрон-штамм
ТОКИО, 30 ноя – РИА Новости. Мужчина, прибывший из Намибии и у которого был подтвержден новый штамм коронавируса "омикрон", на момент тестирования в аэропорту Нарита не имел никаких симптомов заражения, но в настоящее время госпитализирован.
"В ходе тестирования по прибытию у мужчины был получен положительный тест на коронавирус. Его образец был немедленно направлен на дополнительное тестирование. Сегодня был получен результат, подтверждающий наличие штамма "омикрон". На момент въезда позавчера у него не было никаких проявлений заражения, но сейчас он госпитализирован", - подчеркнул представитель японского правительства в ходе выступления в пресс-центре для иностранных СМИ.
Речь идет о мужчине, прибывшем из Намибии.
Представители японского правительства уточнили, что в настоящее время у пациента наблюдается повышенная температура, однако отказались предоставить другие детали относительно состояния мужчины. Спикеры также отказались отвечать на вопрос журналистов относительно того, был ли пассажир вакцинирован от коронавирусной инфекции.
Также известно, что с мужчиной прибыли двое членов его семьи, у которых тестирование не выявило коронавирусную инфекцию. В настоящее время они изолированы и проходят обязательный карантин.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР
, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ
назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки
, но и в Гонконге
, Бельгии
, Италии
, Германии
, Швейцарии
, Франции
, Канаде
, Нидерландах
, Австралии
, Британии и других странах.