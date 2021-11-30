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В Японии госпитализировали мужчину, у которого выявили омикрон-штамм

В Японии госпитализировали мужчину, у которого выявили омикрон-штамм - РИА Новости, 30.11.2021

В Японии госпитализировали мужчину, у которого выявили омикрон-штамм

Мужчина, прибывший из Намибии и у которого был подтвержден новый штамм коронавируса "омикрон", на момент тестирования в аэропорту Нарита не имел никаких... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:24

2021-11-30T12:24

2021-11-30T12:24

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ТОКИО, 30 ноя – РИА Новости. Мужчина, прибывший из Намибии и у которого был подтвержден новый штамм коронавируса "омикрон", на момент тестирования в аэропорту Нарита не имел никаких симптомов заражения, но в настоящее время госпитализирован."В ходе тестирования по прибытию у мужчины был получен положительный тест на коронавирус. Его образец был немедленно направлен на дополнительное тестирование. Сегодня был получен результат, подтверждающий наличие штамма "омикрон". На момент въезда позавчера у него не было никаких проявлений заражения, но сейчас он госпитализирован", - подчеркнул представитель японского правительства в ходе выступления в пресс-центре для иностранных СМИ.Речь идет о мужчине, прибывшем из Намибии.Представители японского правительства уточнили, что в настоящее время у пациента наблюдается повышенная температура, однако отказались предоставить другие детали относительно состояния мужчины. Спикеры также отказались отвечать на вопрос журналистов относительно того, был ли пассажир вакцинирован от коронавирусной инфекции.Также известно, что с мужчиной прибыли двое членов его семьи, у которых тестирование не выявило коронавирусную инфекцию. В настоящее время они изолированы и проходят обязательный карантин.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии и других странах.

https://ria.ru/20211130/omikron-1761405887.html

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в мире, италия, намибия, япония, бельгия, франция, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса