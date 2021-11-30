https://ria.ru/20211130/vybrosy-1761451654.html

Путин поручил обеспечить эксперимент по снижению выбросов парниковых газов

Путин поручил обеспечить эксперимент по снижению выбросов парниковых газов - РИА Новости, 30.11.2021

Путин поручил обеспечить эксперимент по снижению выбросов парниковых газов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 30 декабря обеспечить принятие законодательных изменений для эксперимента по ограничению выбросов РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:15

2021-11-30T14:15

2021-11-30T14:18

общество

экология

владимир путин

госдума рф

климат

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728376651_0:174:2938:1827_1920x0_80_0_0_5dc1c6292dd181a111fe0a4581a65f3a.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 30 декабря обеспечить принятие законодательных изменений для эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных регионах страны, сообщил Кремль."Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных ... на проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.Срок исполнения поручения - 30 декабря. Перечень поручений утвержден по итогам совещания с членами правительства о мерах по реализации климатической политики, прошедшего 5 октября."Правительству Российской Федерации обеспечить: реализацию Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года... Доклад - до 30 декабря 2021 года", - говорится в перечне.Далее такой доклад по поручению должен представляться каждые полгода, добавляется в документе.Отмечается также, что правительство в рамках стратегии, в частности, должно предусмотреть как достижение Россией "углеродной нейтральности" не позднее 2060 года с учетом международного признания подходов РФ к вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями, так и максимально возможных темпов роста экономики и доходов граждан и устойчивой динамики добывающих отраслей экономики.

https://ria.ru/20211018/malm-1754936911.html

https://ria.ru/20211130/klimat-1761419549.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экология, владимир путин, госдума рф, климат, россия