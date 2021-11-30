https://ria.ru/20211130/vybrosy-1761451654.html
Путин поручил обеспечить эксперимент по снижению выбросов парниковых газов
Путин поручил обеспечить эксперимент по снижению выбросов парниковых газов - РИА Новости, 30.11.2021
Путин поручил обеспечить эксперимент по снижению выбросов парниковых газов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 30 декабря обеспечить принятие законодательных изменений для эксперимента по ограничению выбросов РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:15
2021-11-30T14:15
2021-11-30T14:18
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климат
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 30 декабря обеспечить принятие законодательных изменений для эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных регионах страны, сообщил Кремль."Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных ... на проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.Срок исполнения поручения - 30 декабря. Перечень поручений утвержден по итогам совещания с членами правительства о мерах по реализации климатической политики, прошедшего 5 октября."Правительству Российской Федерации обеспечить: реализацию Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года... Доклад - до 30 декабря 2021 года", - говорится в перечне.Далее такой доклад по поручению должен представляться каждые полгода, добавляется в документе.Отмечается также, что правительство в рамках стратегии, в частности, должно предусмотреть как достижение Россией "углеродной нейтральности" не позднее 2060 года с учетом международного признания подходов РФ к вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями, так и максимально возможных темпов роста экономики и доходов граждан и устойчивой динамики добывающих отраслей экономики.
https://ria.ru/20211018/malm-1754936911.html
https://ria.ru/20211130/klimat-1761419549.html
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общество, экология, владимир путин, госдума рф, климат, россия
14:15 30.11.2021 (обновлено: 14:18 30.11.2021)
Путин поручил обеспечить эксперимент по снижению выбросов парниковых газов
Путин поручил законодательно обеспечить эксперимент по снижению выбросов парниковых газов
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поручил правительству и Госдуме
до 30 декабря обеспечить принятие законодательных изменений для эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных регионах страны, сообщил Кремль.
"Правительству Российской Федерации
совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных ... на проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации", - говорится в перечне, опубликованном на сайте
Кремля.
Срок исполнения поручения - 30 декабря. Перечень поручений утвержден по итогам совещания с членами правительства о мерах по реализации климатической политики, прошедшего 5 октября.
"Правительству Российской Федерации обеспечить: реализацию Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года... Доклад - до 30 декабря 2021 года", - говорится в перечне.
Далее такой доклад по поручению должен представляться каждые полгода, добавляется в документе.
Отмечается также, что правительство в рамках стратегии, в частности, должно предусмотреть как достижение Россией "углеродной нейтральности" не позднее 2060 года с учетом международного признания подходов РФ к вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями, так и максимально возможных темпов роста экономики и доходов граждан и устойчивой динамики добывающих отраслей экономики.