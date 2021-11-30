https://ria.ru/20211130/virulentnost-1761514883.html
Попова заявила, что мутации омикрона повышают его вирулентность
Попова заявила, что мутации омикрона повышают его вирулентность - РИА Новости, 30.11.2021
Попова заявила, что мутации омикрона повышают его вирулентность
Мутации, характерные для омикрон-штамма коронавируса, усиливают его заразность, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:04
2021-11-30T18:04
2021-11-30T18:45
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мутации, характерные для омикрон-штамма коронавируса, усиливают его заразность, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мутации, которые присущи штамму омикрон, повышают заразность вируса, усиливают связываемость с рецепторами, потенциально усиливают проникновение вируса в клетки и влияют на увеличение инфекционности, очевидно", — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни зараженных. Заболевшие есть почти в 20 странах, в том числе в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Японии, Франции, а также, предположительно, в Финляндии и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон": по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761515254.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
18:04 30.11.2021 (обновлено: 18:45 30.11.2021)
Попова заявила, что мутации омикрона повышают его вирулентность
Глава Роспортребнадзора Попова заявила, что мутации омикрона повышают его вирулентность