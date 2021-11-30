Дегтярев предложил снять на Дальнем Востоке вестерн о похищении золота
Хабаровский губернатор Дегтярев предложил снять в регионе вестерн о похищении золота
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время научно-практического форума в Хабаровске
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил для развития туризма в регионе снять вестерн о похищении золота.
"У меня в телефоне я чем занимался – я утверждал синопсис фильма, который называться будет "Умальта". Жанр фильма - вестерн, приключения, игровой полнометражный фильм", - сказал Дегтярев на стратегической сессии по созданию проектов социально-экономического развития Хабаровского края.
По его словам, сюжет разворачивается осенью 1916 года. "Убиты сопровождающие обоза и похищены десять пудов золота с Амгуньского прииска. Местный егерь Егор Лесной становится очевидцем происшествия, а умирающий эвенк сообщает, что золото украл рыжий медведь", - отметил Дегтярев.
По его словам, по сюжету, егерь собирает отряд из работников артели и отправляется искать похитителей золота.
"Будем искать золото в кино. Весь этот сюжет связан с Хабаровским краем, даже чуть-чуть Благовещенску перепадет славы. Локации - в Петербурге и в Хабаровском крае, будем снимать, потратим на это 200 миллионов, Фонд кино – 100, Минкультуры России – 70, Минкультуры Хабаровского края - до 50, внебюджет - до 50, петербуржцы готовы до 30 дать... Только так мы сможем привлечь в Верхнебуреинский район миллионы туристов в год", - сказал глава региона.