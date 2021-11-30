https://ria.ru/20211130/vestern-1761498397.html

Дегтярев предложил снять на Дальнем Востоке вестерн о похищении золота

Дегтярев предложил снять на Дальнем Востоке вестерн о похищении золота - РИА Новости, 30.11.2021

Дегтярев предложил снять на Дальнем Востоке вестерн о похищении золота

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил для развития туризма в регионе снять вестерн о похищении золота. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:02

2021-11-30T17:02

2021-11-30T17:02

культура

общество

хабаровский край

верхнебуреинский район

михаил дегтярев

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748869343_0:197:3200:1997_1920x0_80_0_0_188d8f5d61045449068fd9cc031b9bc3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил для развития туризма в регионе снять вестерн о похищении золота."У меня в телефоне я чем занимался – я утверждал синопсис фильма, который называться будет "Умальта". Жанр фильма - вестерн, приключения, игровой полнометражный фильм", - сказал Дегтярев на стратегической сессии по созданию проектов социально-экономического развития Хабаровского края.По его словам, сюжет разворачивается осенью 1916 года. "Убиты сопровождающие обоза и похищены десять пудов золота с Амгуньского прииска. Местный егерь Егор Лесной становится очевидцем происшествия, а умирающий эвенк сообщает, что золото украл рыжий медведь", - отметил Дегтярев.По его словам, по сюжету, егерь собирает отряд из работников артели и отправляется искать похитителей золота."Будем искать золото в кино. Весь этот сюжет связан с Хабаровским краем, даже чуть-чуть Благовещенску перепадет славы. Локации - в Петербурге и в Хабаровском крае, будем снимать, потратим на это 200 миллионов, Фонд кино – 100, Минкультуры России – 70, Минкультуры Хабаровского края - до 50, внебюджет - до 50, петербуржцы готовы до 30 дать... Только так мы сможем привлечь в Верхнебуреинский район миллионы туристов в год", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20211125/grgorev-1760567937.html

https://ria.ru/20210201/murmansk-1595546132.html

хабаровский край

верхнебуреинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, хабаровский край, верхнебуреинский район, михаил дегтярев, кино и сериалы