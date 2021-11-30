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В Кронштадте первоклассник затушил снегом Вечный огонь

В Кронштадте первоклассник затушил снегом Вечный огонь - РИА Новости, 30.11.2021

В Кронштадте первоклассник затушил снегом Вечный огонь

Первоклассник затушил снегом пламя Вечного огня в Кронштадте, с ним провели профилактическую беседу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:15

2021-11-30T14:15

2021-11-30T16:17

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

кронштадт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Первоклассник затушил снегом пламя Вечного огня в Кронштадте, с ним провели профилактическую беседу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."29 ноября в полицию Кронштадта поступило сообщение о том, что ребенок снегом потушил пламя Вечного огня на мемориале на Якорной площади. Полицейские установили личность ребенка. Им оказался ученик 1 класса местной школы. В отделе полиции с мамой и ее сыном была проведена профилактическая беседа о недопустимости таких поступков", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, материалы по этому инциденту направят в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), кронштадт