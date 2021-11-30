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В Кронштадте первоклассник затушил снегом Вечный огонь
В Кронштадте первоклассник затушил снегом Вечный огонь - РИА Новости, 30.11.2021
В Кронштадте первоклассник затушил снегом Вечный огонь
Первоклассник затушил снегом пламя Вечного огня в Кронштадте, с ним провели профилактическую беседу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:15
2021-11-30T16:17
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
кронштадт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Первоклассник затушил снегом пламя Вечного огня в Кронштадте, с ним провели профилактическую беседу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."29 ноября в полицию Кронштадта поступило сообщение о том, что ребенок снегом потушил пламя Вечного огня на мемориале на Якорной площади. Полицейские установили личность ребенка. Им оказался ученик 1 класса местной школы. В отделе полиции с мамой и ее сыном была проведена профилактическая беседа о недопустимости таких поступков", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, материалы по этому инциденту направят в районную комиссию по делам несовершеннолетних.
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), кронштадт
14:15 30.11.2021 (обновлено: 16:17 30.11.2021)
 
В Кронштадте первоклассник затушил снегом Вечный огонь

В Кронштадте первоклассник затушил снегом пламя Вечного огня

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВечный Огонь
Вечный Огонь - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Первоклассник затушил снегом пламя Вечного огня в Кронштадте, с ним провели профилактическую беседу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"29 ноября в полицию Кронштадта поступило сообщение о том, что ребенок снегом потушил пламя Вечного огня на мемориале на Якорной площади. Полицейские установили личность ребенка. Им оказался ученик 1 класса местной школы. В отделе полиции с мамой и ее сыном была проведена профилактическая беседа о недопустимости таких поступков", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, материалы по этому инциденту направят в районную комиссию по делам несовершеннолетних.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Кронштадт
 
 
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