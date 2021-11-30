https://ria.ru/20211130/vecherinka-1761440796.html

На Украине устроили скандал из-за вечеринки в день памяти жертв голодоморов

На Украине устроили скандал из-за вечеринки в день памяти жертв голодоморов - РИА Новости, 30.11.2021

На Украине устроили скандал из-за вечеринки в день памяти жертв голодоморов

Украинский блогер-миллионник Александр Залиско устроил громкую вечеринку во Львове по случаю своего дня рождения, который совпал с днем памяти жертв... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:35

2021-11-30T13:35

2021-11-30T13:35

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КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Украинский блогер-миллионник Александр Залиско устроил громкую вечеринку во Львове по случаю своего дня рождения, который совпал с днем памяти жертв голодоморов, известные бренды начали отказываться от сотрудничества с посетившими вечеринку блогерами.День памяти жертв голодоморов - памятный день на Украине, он приходится на четвертую субботу ноября.Фотографии с вечеринки с элементами эротики по случаю своего 29-летия блогер опубликовал на своей странице в Instagram, на ней также были другие украинские блогеры, в частности и миллионники. Празднование совпало с траурным днем на Украине, за что блогера раскритиковали в комментариях. "Как вы могли сделать такое в этот день", "У каждого из нас есть родные, которые из-за голодомора не дожили до этого дня. И у тебя (Залиско – ред.) есть, и у тех извергов, которые с тобой (веселились - ред.)" - пишут пользователи в комментариях."Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. Он выбрал меня. И я не позволю кому-то портить мне настроение! Праздную так, как захочется мне!" - написал Залиско в Instagram.Полиция Львовской области позже сообщила, что составила протокол о несоблюдении карантинных ограничений на Залиско. "В субботу, 27 ноября, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о массовом праздновании в одном из заведений в центре Львова. Правоохранители установили личность организатора вечеринки, 29-летнего жителя Черновицкой области. За нарушение карантинных ограничений составлен протокол... (по статье "нарушение правил карантина в отношении людей" - ред.) кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении. Блогеру грозит штраф в размере от 625 до 1250 долларов.После скандала известные украинские бренды начали отказываться от сотрудничества с блогерами, посетившими вечеринку. В частности, отказались от сотрудничества бренд мужской одежды "Andreas Moskin", сеть магазинов METRO Украина, "Новая почта", "Киевстар", сеть магазинов EVA, торговая марка "Флинт", "Розетка", "Фокстрот" и JYSK Ukraine. Также после отказа брендов сотрудничать с посетившими вечеринку, сами блогеры начали извиняться за "голодную тусу" в Instagram. "Хочу извиниться перед теми, чьи чувства задел. Но не перед теми, кто просто подтянулся на шум", - сказал Залиско в сторис.На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, охвативший многие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.

https://ria.ru/20211125/bloger-1760654083.html

https://ria.ru/20211125/blogery-1760725047.html

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в мире, голодомор, украина, львов