Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/vecherinka-1761440796.html
На Украине устроили скандал из-за вечеринки в день памяти жертв голодоморов
На Украине устроили скандал из-за вечеринки в день памяти жертв голодоморов - РИА Новости, 30.11.2021
На Украине устроили скандал из-за вечеринки в день памяти жертв голодоморов
Украинский блогер-миллионник Александр Залиско устроил громкую вечеринку во Львове по случаю своего дня рождения, который совпал с днем памяти жертв... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:35
2021-11-30T13:35
в мире
голодомор
украина
львов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Украинский блогер-миллионник Александр Залиско устроил громкую вечеринку во Львове по случаю своего дня рождения, который совпал с днем памяти жертв голодоморов, известные бренды начали отказываться от сотрудничества с посетившими вечеринку блогерами.День памяти жертв голодоморов - памятный день на Украине, он приходится на четвертую субботу ноября.Фотографии с вечеринки с элементами эротики по случаю своего 29-летия блогер опубликовал на своей странице в Instagram, на ней также были другие украинские блогеры, в частности и миллионники. Празднование совпало с траурным днем на Украине, за что блогера раскритиковали в комментариях. "Как вы могли сделать такое в этот день", "У каждого из нас есть родные, которые из-за голодомора не дожили до этого дня. И у тебя (Залиско – ред.) есть, и у тех извергов, которые с тобой (веселились - ред.)" - пишут пользователи в комментариях."Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. Он выбрал меня. И я не позволю кому-то портить мне настроение! Праздную так, как захочется мне!" - написал Залиско в Instagram.Полиция Львовской области позже сообщила, что составила протокол о несоблюдении карантинных ограничений на Залиско. "В субботу, 27 ноября, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о массовом праздновании в одном из заведений в центре Львова. Правоохранители установили личность организатора вечеринки, 29-летнего жителя Черновицкой области. За нарушение карантинных ограничений составлен протокол... (по статье "нарушение правил карантина в отношении людей" - ред.) кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении. Блогеру грозит штраф в размере от 625 до 1250 долларов.После скандала известные украинские бренды начали отказываться от сотрудничества с блогерами, посетившими вечеринку. В частности, отказались от сотрудничества бренд мужской одежды "Andreas Moskin", сеть магазинов METRO Украина, "Новая почта", "Киевстар", сеть магазинов EVA, торговая марка "Флинт", "Розетка", "Фокстрот" и JYSK Ukraine. Также после отказа брендов сотрудничать с посетившими вечеринку, сами блогеры начали извиняться за "голодную тусу" в Instagram. "Хочу извиниться перед теми, чьи чувства задел. Но не перед теми, кто просто подтянулся на шум", - сказал Залиско в сторис.На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, охвативший многие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
https://ria.ru/20211125/bloger-1760654083.html
https://ria.ru/20211125/blogery-1760725047.html
украина
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, голодомор, украина, львов
13:35 30.11.2021
 
На Украине устроили скандал из-за вечеринки в день памяти жертв голодоморов

На Украине разгорелся скандал из-за блогерской вечеринки в день памяти жертв голодоморов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Украинский блогер-миллионник Александр Залиско устроил громкую вечеринку во Львове по случаю своего дня рождения, который совпал с днем памяти жертв голодоморов, известные бренды начали отказываться от сотрудничества с посетившими вечеринку блогерами.
День памяти жертв голодоморов - памятный день на Украине, он приходится на четвертую субботу ноября.
Фотографии с вечеринки с элементами эротики по случаю своего 29-летия блогер опубликовал на своей странице в Instagram, на ней также были другие украинские блогеры, в частности и миллионники. Празднование совпало с траурным днем на Украине, за что блогера раскритиковали в комментариях. "Как вы могли сделать такое в этот день", "У каждого из нас есть родные, которые из-за голодомора не дожили до этого дня. И у тебя (Залиско – ред.) есть, и у тех извергов, которые с тобой (веселились - ред.)" - пишут пользователи в комментариях.
"Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. Он выбрал меня. И я не позволю кому-то портить мне настроение! Праздную так, как захочется мне!" - написал Залиско в Instagram.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 09:49
В Москве проверят сообщения о блогере, осквернившем мемориальный стенд
Полиция Львовской области позже сообщила, что составила протокол о несоблюдении карантинных ограничений на Залиско. "В субботу, 27 ноября, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о массовом праздновании в одном из заведений в центре Львова. Правоохранители установили личность организатора вечеринки, 29-летнего жителя Черновицкой области. За нарушение карантинных ограничений составлен протокол... (по статье "нарушение правил карантина в отношении людей" - ред.) кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении. Блогеру грозит штраф в размере от 625 до 1250 долларов.
После скандала известные украинские бренды начали отказываться от сотрудничества с блогерами, посетившими вечеринку. В частности, отказались от сотрудничества бренд мужской одежды "Andreas Moskin", сеть магазинов METRO Украина, "Новая почта", "Киевстар", сеть магазинов EVA, торговая марка "Флинт", "Розетка", "Фокстрот" и JYSK Ukraine. Также после отказа брендов сотрудничать с посетившими вечеринку, сами блогеры начали извиняться за "голодную тусу" в Instagram. "Хочу извиниться перед теми, чьи чувства задел. Но не перед теми, кто просто подтянулся на шум", - сказал Залиско в сторис.
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, охвативший многие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 15:15
Блогеры получили по 3,5 года колонии за розыгрыш с угоном такси в Москве
 
В миреГолодоморУкраинаЛьвов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Олег Скрипочка уходит из отряда космонавтов "Роскосмоса"
11:45В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусом
11:43МИД пригрозил выслать американских дипломатов
11:43В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
11:43В России за сутки от COVID-19 умерли 1226 человек
11:42В России за сутки выписали 35 679 человек после лечения от COVID-19
11:41В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом
11:41Москва продолжит контакты с Вашингтоном на всех уровнях, сообщил Рябков
11:40Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры
11:37Киев становится все наглее, заявил Лавров
11:35МИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасности
11:35НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг
11:35На Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движение
11:33В Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
11:31Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2
11:30Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации
11:30ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением 1:51
11:30В Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдума
11:29Лавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений
11:27Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"
Лента новостейМолния
Олег Скрипочка уходит из отряда космонавтов "Роскосмоса"В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусомМИД пригрозил выслать американских дипломатовВ Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки В России за сутки от COVID-19 умерли 1226 человекВ России за сутки выписали 35 679 человек после лечения от COVID-19В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусомМосква продолжит контакты с Вашингтоном на всех уровнях, сообщил РябковЗеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспорыКиев становится все наглее, заявил ЛавровМИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасностиНАТО продолжит помогать Украине, заявил СтолтенбергНа Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движениеВ Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЛавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализацииФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружениемВ Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдумаЛавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашенийМинцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"