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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761442621.html
Сокращать срок ревакцинации из-за омикрон-штамма не надо, заявил Гинцбург
Сокращать срок ревакцинации из-за омикрон-штамма не надо, заявил Гинцбург - РИА Новости, 30.11.2021
Сокращать срок ревакцинации из-за омикрон-штамма не надо, заявил Гинцбург
Сокращать срок ревакцинации для вакцины "Спутник V" из-за штамма "омикрон" не придется, вакцина дает больший спектр антител, чем другие препараты, а антиген... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:44
2021-11-30T13:44
распространение коронавируса
в мире
общество
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воз
саджид джавид
александр гинцбург
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сокращать срок ревакцинации для вакцины "Спутник V" из-за штамма "омикрон" не придется, вакцина дает больший спектр антител, чем другие препараты, а антиген вряд ли резко изменится, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемилогии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее глава британского минздрава Саджид Джавид заявил, что согласился с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JСVI) уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией с шести до трех месяцев."Спутник V" дает больший спектр антител, чем другие вакцины, поэтому думаю, что нам не придется это делать. Кроме того, навряд ли антиген резко изменится", - сказал Гинцбург.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Великобритания с 26 ноября добавила шесть африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда.
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в мире, общество, юар, великобритания, воз, саджид джавид, александр гинцбург, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, омикрон-штамм коронавируса
13:44 30.11.2021
 
Сокращать срок ревакцинации из-за омикрон-штамма не надо, заявил Гинцбург

Глава Центра Гамалеи Гинцбург: сокращать срок ревакцинации из-за омикрон-штамма не надо

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сокращать срок ревакцинации для вакцины "Спутник V" из-за штамма "омикрон" не придется, вакцина дает больший спектр антител, чем другие препараты, а антиген вряд ли резко изменится, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемилогии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее глава британского минздрава Саджид Джавид заявил, что согласился с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JСVI) уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией с шести до трех месяцев.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 13:29Распространение коронавируса
В Центре Гамалеи не планируют создавать новую вакцину против омикрон-штамма
"Спутник V" дает больший спектр антител, чем другие вакцины, поэтому думаю, что нам не придется это делать. Кроме того, навряд ли антиген резко изменится", - сказал Гинцбург.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Великобритания с 26 ноября добавила шесть африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда.
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