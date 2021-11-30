https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761442621.html

Сокращать срок ревакцинации из-за омикрон-штамма не надо, заявил Гинцбург

Сокращать срок ревакцинации из-за омикрон-штамма не надо, заявил Гинцбург - РИА Новости, 30.11.2021

Сокращать срок ревакцинации из-за омикрон-штамма не надо, заявил Гинцбург

Сокращать срок ревакцинации для вакцины "Спутник V" из-за штамма "омикрон" не придется, вакцина дает больший спектр антител, чем другие препараты, а антиген... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:44

2021-11-30T13:44

2021-11-30T13:44

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александр гинцбург

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сокращать срок ревакцинации для вакцины "Спутник V" из-за штамма "омикрон" не придется, вакцина дает больший спектр антител, чем другие препараты, а антиген вряд ли резко изменится, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемилогии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее глава британского минздрава Саджид Джавид заявил, что согласился с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JСVI) уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией с шести до трех месяцев."Спутник V" дает больший спектр антител, чем другие вакцины, поэтому думаю, что нам не придется это делать. Кроме того, навряд ли антиген резко изменится", - сказал Гинцбург.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Великобритания с 26 ноября добавила шесть африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда.

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