https://ria.ru/20211130/vaktsina-1761468423.html

Оксфордский университет заявил, что может быстро обновить вакцину

Оксфордский университет заявил, что может быстро обновить вакцину - РИА Новости, 30.11.2021

Оксфордский университет заявил, что может быстро обновить вакцину

Специалисты Оксфордского университета, разработавшие совместно с Astazeneca вакцину от COVID-19, на фоне появления нового штамма "омикрон" заявляют, что смогут... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:06

2021-11-30T15:06

2021-11-30T15:06

распространение коронавируса

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италия

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оксфордский университет

воз

коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты Оксфордского университета, разработавшие совместно с Astazeneca вакцину от COVID-19, на фоне появления нового штамма "омикрон" заявляют, что смогут быстро разработать обновленную вакцину, пишет газета Independent."Несмотря на появление новых вариантов в последний год, вакцины продолжают обеспечивать очень высокий уровень защиты от тяжелого течения заболевания, и пока нет доказательств того, что "омикрон" чем-то отличается. При этом у нас есть необходимые инструменты и процедуры для быстрой разработки обновленной вакцины против COVID-19, если в этом возникнет необходимость", - приводит газета слова представителя Оксфорда.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Бельгии, Италии, Германии, на французском Реюньоне, в Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии, других странах, а также в Гонконге.

https://ria.ru/20211130/vaktsina-1761438867.html

италия

африка

бельгия

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в мире, италия, африка, бельгия, оксфордский университет, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса