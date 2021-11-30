https://ria.ru/20211130/vaktsina-1761468423.html
Оксфордский университет заявил, что может быстро обновить вакцину
Оксфордский университет заявил, что может быстро обновить вакцину - РИА Новости, 30.11.2021
Оксфордский университет заявил, что может быстро обновить вакцину
Специалисты Оксфордского университета, разработавшие совместно с Astazeneca вакцину от COVID-19, на фоне появления нового штамма "омикрон" заявляют, что смогут... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:06
2021-11-30T15:06
2021-11-30T15:06
распространение коронавируса
в мире
италия
африка
бельгия
оксфордский университет
воз
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955634_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_159be833a4e9906913382add7e8363d0.jpg
ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости. Специалисты Оксфордского университета, разработавшие совместно с Astazeneca вакцину от COVID-19, на фоне появления нового штамма "омикрон" заявляют, что смогут быстро разработать обновленную вакцину, пишет газета Independent."Несмотря на появление новых вариантов в последний год, вакцины продолжают обеспечивать очень высокий уровень защиты от тяжелого течения заболевания, и пока нет доказательств того, что "омикрон" чем-то отличается. При этом у нас есть необходимые инструменты и процедуры для быстрой разработки обновленной вакцины против COVID-19, если в этом возникнет необходимость", - приводит газета слова представителя Оксфорда.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Бельгии, Италии, Германии, на французском Реюньоне, в Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии, других странах, а также в Гонконге.
https://ria.ru/20211130/vaktsina-1761438867.html
италия
африка
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ea4d78a62002a9eba4e1d753a925e8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, африка, бельгия, оксфордский университет, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Оксфордский университет заявил, что может быстро обновить вакцину
Оксфордский университет заявил, что может быстро обновить вакцину от COVID-19