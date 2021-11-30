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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/vaktsina-1761387214.html
Глава Moderna предсказал падение эффективности вакцин из-за омикрон-штамма
Глава Moderna предсказал падение эффективности вакцин из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 30.11.2021
Глава Moderna предсказал падение эффективности вакцин из-за омикрон-штамма
Эффективность вакцин от коронавируса значительно упадет в связи с появлением нового штамма "омикрон", считает главный исполнительный директор компании Moderna... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:20
2021-11-30T09:20
распространение коронавируса
в мире
юар
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости. Эффективность вакцин от коронавируса значительно упадет в связи с появлением нового штамма "омикрон", считает главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель.Как заявил Бансель в интервью газете Financial Times, имеющиеся сейчас вакцины будут гораздо менее эффективны в отношении штамма "омикрон", чем с более ранними вариантами коронавируса. По его мнению, пройдут месяцы, прежде чем компании смогут производить в больших масштабах препараты, предназначенные для новых штаммов."Не существует такой реальности, я думаю, где (эффективность) была бы на таком же уровне ... как было со штаммом "дельта" ... Я думаю, будет значительное падение (эффективности). Я просто не знаю, насколько (сильным оно будет), потому что нам нужно дождаться данных. Но все ученые, с которыми я разговаривал ... считают, что "хорошо не будет", - добавил Бансель.Бансель добавил, что наличие большого количества мутаций в шиповидном белке нового штамма COVID-19 и его быстрое распространение в ЮАР предполагают, что существующие на данный момент вакцины, возможно, потребуется изменить в следующем году.Бансель также заявил, что в 2022 году компания Moderna планирует произвести от двух до трех миллиардов доз вакцины от коронавируса.По словам исполнительного директора Moderna, большинство экспертов полагали, что такой сильно мутировавший вариант коронавируса, как "омикрон", не появится еще один или два года.Ранее Бансель заявил, что на создание и доставку вакцины от нового штамма коронавируса "омикрон" потребуются месяцы.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761359387.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211130/koronavirus-1761309905.html
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в мире, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
09:20 30.11.2021
 
Глава Moderna предсказал падение эффективности вакцин из-за омикрон-штамма

Глава Moderna Бансель предсказал падение эффективности вакцин из-за омикрон-штамма

© AP Photo / John LocherВакцинация препаратом против COVID-19 компании Moderna
Вакцинация препаратом против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / John Locher
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ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости. Эффективность вакцин от коронавируса значительно упадет в связи с появлением нового штамма "омикрон", считает главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель.
Как заявил Бансель в интервью газете Financial Times, имеющиеся сейчас вакцины будут гораздо менее эффективны в отношении штамма "омикрон", чем с более ранними вариантами коронавируса. По его мнению, пройдут месяцы, прежде чем компании смогут производить в больших масштабах препараты, предназначенные для новых штаммов.
"Не существует такой реальности, я думаю, где (эффективность) была бы на таком же уровне ... как было со штаммом "дельта" ... Я думаю, будет значительное падение (эффективности). Я просто не знаю, насколько (сильным оно будет), потому что нам нужно дождаться данных. Но все ученые, с которыми я разговаривал ... считают, что "хорошо не будет", - добавил Бансель.
Бансель добавил, что наличие большого количества мутаций в шиповидном белке нового штамма COVID-19 и его быстрое распространение в ЮАР предполагают, что существующие на данный момент вакцины, возможно, потребуется изменить в следующем году.
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Бансель также заявил, что в 2022 году компания Moderna планирует произвести от двух до трех миллиардов доз вакцины от коронавируса.
По словам исполнительного директора Moderna, большинство экспертов полагали, что такой сильно мутировавший вариант коронавируса, как "омикрон", не появится еще один или два года.
Ранее Бансель заявил, что на создание и доставку вакцины от нового штамма коронавируса "омикрон" потребуются месяцы.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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