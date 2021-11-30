https://ria.ru/20211130/urozhenka-1761556281.html

Псаки оценила шансы уроженки СССР получить высокий пост в Минфине

Псаки оценила шансы уроженки СССР получить высокий пост в Минфине - РИА Новости, 30.11.2021

Псаки оценила шансы уроженки СССР получить высокий пост в Минфине

Белый дом верит, что уроженка СССР Сауле Омарова будет утверждена на высокий пост в минфин, несмотря на протесты демократов, заявила официальный представитель... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T23:09

2021-11-30T23:09

2021-11-30T23:09

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джон кеннеди (политик)

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Белый дом верит, что уроженка СССР Сауле Омарова будет утверждена на высокий пост в минфин, несмотря на протесты демократов, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы продолжаем поддерживать ее номинацию", - сказала Псаки в ходе брифинга.Она подчеркнула, что Омарова квалифицирована для позиции, поэтому президент США Джо Байден и предложил ее. В Белом доме сохраняют уверенность, что она пройдет процедуру утверждения, сказала Псаки.Как сообщалось, пять демократов в сенате выступили против назначения Омаровой. Без поддержки всех демократов и при оппозиции республиканцев кандидатура Омаровой не пройдет в сенате, поскольку места там распределены 50 на 50.В начале ноября Байден официально выдвинул на должность регулятора банков в минфине США уроженку Уральска в нынешнем Казахстане Сауле Омарову, которую республиканцы и лоббисты банков критиковали за левые взгляды.На слушаниях в сенате по утверждению ее кандидатуры Омарова подверглась резкой критике, причем сенатор-республиканец Джон Кеннеди задался вопросом, следует ли ее называть профессором или "товарищем". Сама Омарова заявила, что она не коммунистка и что члены ее семьи пострадали от коммунизма.

https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760406819.html

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в мире, казахстан, сша, ссср, джо байден, джон кеннеди (политик), министерство финансов сша