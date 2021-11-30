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Псаки оценила шансы уроженки СССР получить высокий пост в Минфине
Псаки оценила шансы уроженки СССР получить высокий пост в Минфине - РИА Новости, 30.11.2021
Псаки оценила шансы уроженки СССР получить высокий пост в Минфине
Белый дом верит, что уроженка СССР Сауле Омарова будет утверждена на высокий пост в минфин, несмотря на протесты демократов, заявила официальный представитель... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T23:09
2021-11-30T23:09
в мире
казахстан
сша
ссср
джо байден
джон кеннеди (политик)
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Белый дом верит, что уроженка СССР Сауле Омарова будет утверждена на высокий пост в минфин, несмотря на протесты демократов, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы продолжаем поддерживать ее номинацию", - сказала Псаки в ходе брифинга.Она подчеркнула, что Омарова квалифицирована для позиции, поэтому президент США Джо Байден и предложил ее. В Белом доме сохраняют уверенность, что она пройдет процедуру утверждения, сказала Псаки.Как сообщалось, пять демократов в сенате выступили против назначения Омаровой. Без поддержки всех демократов и при оппозиции республиканцев кандидатура Омаровой не пройдет в сенате, поскольку места там распределены 50 на 50.В начале ноября Байден официально выдвинул на должность регулятора банков в минфине США уроженку Уральска в нынешнем Казахстане Сауле Омарову, которую республиканцы и лоббисты банков критиковали за левые взгляды.На слушаниях в сенате по утверждению ее кандидатуры Омарова подверглась резкой критике, причем сенатор-республиканец Джон Кеннеди задался вопросом, следует ли ее называть профессором или "товарищем". Сама Омарова заявила, что она не коммунистка и что члены ее семьи пострадали от коммунизма.
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в мире, казахстан, сша, ссср, джо байден, джон кеннеди (политик), министерство финансов сша
23:09 30.11.2021
 
Псаки оценила шансы уроженки СССР получить высокий пост в Минфине

Псаки заявила, что у уроженки СССР Омаровой большие шансы получить высокий пост в Минфине

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Белый дом верит, что уроженка СССР Сауле Омарова будет утверждена на высокий пост в минфин, несмотря на протесты демократов, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы продолжаем поддерживать ее номинацию", - сказала Псаки в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что Омарова квалифицирована для позиции, поэтому президент США Джо Байден и предложил ее. В Белом доме сохраняют уверенность, что она пройдет процедуру утверждения, сказала Псаки.
Как сообщалось, пять демократов в сенате выступили против назначения Омаровой. Без поддержки всех демократов и при оппозиции республиканцев кандидатура Омаровой не пройдет в сенате, поскольку места там распределены 50 на 50.
В начале ноября Байден официально выдвинул на должность регулятора банков в минфине США уроженку Уральска в нынешнем Казахстане Сауле Омарову, которую республиканцы и лоббисты банков критиковали за левые взгляды.
На слушаниях в сенате по утверждению ее кандидатуры Омарова подверглась резкой критике, причем сенатор-республиканец Джон Кеннеди задался вопросом, следует ли ее называть профессором или "товарищем". Сама Омарова заявила, что она не коммунистка и что члены ее семьи пострадали от коммунизма.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 18:39
В США вступили в силу новые санкции из-за "Северного потока — 2"
 
В миреКазахстанСШАСССРДжо БайденДжон Кеннеди (политик)Министерство финансов США
 
 
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