Блинкен пригрозил России последствиями за "любые действия" против Украины
Госсекретарь США Блинкен пригрозил России последствиями за "любые действия" против Украины
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
РИГА, 30 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России последствиями за "любые действия" в отношении Украины.
Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
"Любые действия России по эскалации вызовут огромную озабоченность Соединенных Штатов, равно как и Латвии, а возобновление агрессии повлечет за собой серьезные последствия", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем.
Также Блинкен заявил, что США будут консультироваться с партнерами по поводу якобы нахождения войск России у границ Украины. "Мы очень обеспокоены передвижениями у границ Украины. Мы знаем, что Россия часто сочетает такого рода действия с усилиями по внутренней дестабилизации страны. Это часть их тактики, и мы следим за этим очень пристально", - отметил Блинкен.
Кроме того, госсекретарь США пообещал в среду после встречи НАТО рассказать больше про ситуацию вокруг Украины и о России в этой связи. Большая часть вопросов на конференции так или иначе касалась якобы планов "российской агрессии".
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.