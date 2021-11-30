https://ria.ru/20211130/ukraina-1761460482.html

Блинкен пригрозил России последствиями за "любые действия" против Украины

Блинкен пригрозил России последствиями за "любые действия" против Украины - РИА Новости, 30.11.2021

Блинкен пригрозил России последствиями за "любые действия" против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России последствиями за "любые действия" в отношении Украины. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:45

2021-11-30T14:45

2021-11-30T14:45

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РИГА, 30 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России последствиями за "любые действия" в отношении Украины.Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать."Любые действия России по эскалации вызовут огромную озабоченность Соединенных Штатов, равно как и Латвии, а возобновление агрессии повлечет за собой серьезные последствия", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем.Также Блинкен заявил, что США будут консультироваться с партнерами по поводу якобы нахождения войск России у границ Украины. "Мы очень обеспокоены передвижениями у границ Украины. Мы знаем, что Россия часто сочетает такого рода действия с усилиями по внутренней дестабилизации страны. Это часть их тактики, и мы следим за этим очень пристально", - отметил Блинкен.Кроме того, госсекретарь США пообещал в среду после встречи НАТО рассказать больше про ситуацию вокруг Украины и о России в этой связи. Большая часть вопросов на конференции так или иначе касалась якобы планов "российской агрессии".В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Россия также не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211110/ukraina-1758480848.html

https://ria.ru/20210511/konflikt-1731746931.html

https://ria.ru/20211110/kuleba-1758483467.html

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в мире, украина, сша, нато, энтони блинкен, ситуация на украине, россия