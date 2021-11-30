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https://ria.ru/20211130/twitter-1761539162.html
Twitter будет удалять изображения людей, размещенные без их согласия
Twitter будет удалять изображения людей, размещенные без их согласия - РИА Новости, 30.11.2021
Twitter будет удалять изображения людей, размещенные без их согласия
Социальная сеть Twitter сможет по запросу удалять фотографии и видео с людьми, опубликованные без их на то согласия, при этом в случае общественной значимости... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T20:15
2021-11-30T20:30
в мире
технологии
twitter
сан-франциско
калифорния
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter сможет по запросу удалять фотографии и видео с людьми, опубликованные без их на то согласия, при этом в случае общественной значимости материалы могут быть оставлены в доступе, сообщила компания в своем блоге."Когда мы получим уведомление от изображенных лиц, или официального представителя, что они не давали согласия на публикацию их личного изображения или видео, мы это (материалы - ред.) удалим", - говорится в релизе.Twitter отмечает при этом, что материалы могут остаться в доступе, если там фигурируют общественные деятели и материал размещен с сопроводительным текстом в общественных интересах.Компания указывает, что всегда будет стараться оценить контекст, с которым связан опубликованный материал, и учитывать, в том числе, был ли материал общедоступным и освещался ли в СМИ.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20211129/twitter-1761330551.html
сан-франциско
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в мире, технологии, twitter, сан-франциско, калифорния
20:15 30.11.2021 (обновлено: 20:30 30.11.2021)
 
Twitter будет удалять изображения людей, размещенные без их согласия

Twitter будет удалять по запросу изображения людей, опубликованные без их согласия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter сможет по запросу удалять фотографии и видео с людьми, опубликованные без их на то согласия, при этом в случае общественной значимости материалы могут быть оставлены в доступе, сообщила компания в своем блоге.
"Когда мы получим уведомление от изображенных лиц, или официального представителя, что они не давали согласия на публикацию их личного изображения или видео, мы это (материалы - ред.) удалим", - говорится в релизе.
Twitter отмечает при этом, что материалы могут остаться в доступе, если там фигурируют общественные деятели и материал размещен с сопроводительным текстом в общественных интересах.
Компания указывает, что всегда будет стараться оценить контекст, с которым связан опубликованный материал, и учитывать, в том числе, был ли материал общедоступным и освещался ли в СМИ.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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