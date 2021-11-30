https://ria.ru/20211130/transponder-1761438314.html

Как сэкономить на платных дорогах: суть автомобильного транспондера

Транспондер: что это, как оплатить проезд и пользоваться на платной дороге

Как сэкономить на платных дорогах: суть автомобильного транспондера

Транспондер — это девайс, который точно пригодится на платных дорогах. Благодаря ему водители могут оплачивать проезд со скидкой и не стоять в очередях перед... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:46

2021-11-30T13:46

2021-11-30T13:46

авто

автомобильные дороги

автодор

россия

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Транспондер — это девайс, который точно пригодится на платных дорогах. Благодаря ему водители могут оплачивать проезд со скидкой и не стоять в очередях перед кассами. О том, какие транспондеры бывают, и насколько выгодно их использовать и как пополнять баланс — в материале РИА Новости.ТранспондерТранспондер - это устройство, позволяющее бесконтактно рассчитываться за проезд по определенному тарифу на платных трассах и специальных полосах. Датчик в компактном корпусе со встроенным аккумулятором крепится на лобовое стекло с внутренней стороны, обычно за зеркалом заднего вида. Его не нужно заряжать или менять в нем батарейки — транспондер способен работать исправно в течение пяти-шести лет.Единственная функция девайса — бесконтактная оплата проезда, но она позволяет водителю избежать очереди перед кассой и контакта с оператором, что особенно актуально в период пандемии. Так, "Автодор" рекомендовал автомобилистам переходить на бесконтактную оплату на своих дорогах, чтобы свести к минимуму риск заразиться коронавирусом.Как ранее сообщало РИА Новости, по подсчетам "Автодора", примерно 60 % всех пользователей платных дорог компании платили через транспондер. Данные разнятся по трассам: примерно 75 % автомобилистов на М11 использовали девайс и лишь 10 % предпочли наличные, около 15 % выбрали банковскую карту или мобильный телефон. На М4 "Дон" наличными расплачивались примерно 30 % и около 60 % через транспондер, около 10 % — через смартфон или картой.Для оснащенных этим устройством автомобилей на платных дорогах есть выделенные полосы с табличками "проезд по транспондеру" — после того как деньги списались, можно без задержек продолжить путь.Принцип работыДатчик работает полностью автономно — нажимать на какие-либо кнопки, включать или выключать его не нужно. Он автоматически срабатывает, как только машина проезжает ПВП: транспондер получает сигнал примерно за 20-30 метров до шлагбаума, затем, после обмена сигналами, с владельца списываются деньги по тарифу (при условии, что средств на счете достаточно), шлагбаум поднимается, и можно ехать дальше. Чтобы все прошло успешно, важно ехать не быстрее рекомендованных 30 км/ч и держать дистанцию до другого автомобиля — не менее трех метров.ВидыГлобально все транспондеры можно разделить на две группы:Первая группа — это транспондеры, которые предоставляют персональную информацию (например, паспортные данные) организациям, которые принимают плату за проезд по трассе. Владельцы таких датчики могут пользоваться в программах лояльности, а также привязывать разные устройства к одному счету.Вторая группа не использует персональные данные, поэтому это более конфиденциальный вариант — отследить автомобиль или определить владельца сложнее. Понятно, что неперсонифицированный гаджет невозможно привязать к лицевому счету — но зато его можно сдать в аренду или дать на время друзьям. Это актуально для тех, кто не планирует регулярно пользоваться платными дорогами.Есть разные модели транспондеров. Сейчас можно приобрести следующие модели девайсов:Раньше для проезда по платной дороге каждой компании требовался свой транспондер, но с 2017 года на всех российских трассах принимают оплату с любых датчиков, что значительно упрощает дело. Тем не менее лучше выбрать устройство той компании, с которой придется взаимодействовать больше всего. Это связано с тем, что каждая организация устанавливает свои тарифы, и для "своих" устройств они будут выгоднее.Поэтому перед тем как покупать транспондер, стоит спланировать предстоящее путешествие и проанализировать свои маршруты с учетом того, по каким платным дорогам придется проезжать.Плюсы и минусыГде купитьТранспондер можно купить:Кроме того, некоторые модели сейчас продаются и на заправках.ЦенаСтоимость транспондера зависит от того, где вы покупаете гаджет. Как правило, в интернет-магазинах цена немного выше, чем у компании-производителя. Средняя цена на транспондер у официальных представителей — до 2 тысяч рублей.На "Авито" и "Юле" можно найти гаджеты значительно дешевле — по понятным причинам. При этом с б/у устройством могут возникнуть проблемы, нужно тщательно проверять его перед покупкой с рук.АрендаЕсли планируется разовая поездка, дешевле всего арендовать транспондер. На тех же сервисах объявлений множество таких предложений. Так, одна неделя аренды может обойтись в совсем скромную сумму — до 150-200 рублей. При этом часто требуют залог — это еще порядка 1000-1500 рублей, которые потом вернут, если девайс не будет испорчен или украден.Также арендовать устройство можно и у представителей компаний, пункты есть прямо на трассах. Оплата посуточная — от 5 до 10 рублей в сутки, нужен только паспорт — транспондер в официальных пунктах всегда выдают персонифицированный. Залог в этом случае не просят, но придется сразу пополнить счет на 500 рублей. Особенно удобно, что можно в этом случае взять датчик в одном пункте, а сдать в другом сразу по окончании пути. Правда, если с устройством по вашей вине что-то случится за время аренды, его потребуют выкупить.Как установить и настроитьЧтобы транспондер работал как следует, важно его правильно расположить на лобовом стекле. Лучшее место для датчика — за зеркалом заднего вида. Так гаджет будет хорошо считываться на пунктах оплаты и при этом не помешает водителю.Чтобы устройство хорошо держалось, советуют:Настраивать сам транспондер не нужно — он уже заряжен и полностью готов к работе. Необходимо только создать личный кабинет на сайте компании-производителя.Как пополнить баланс транспондераОбычно при покупке транспондера составляют договор, обязывающий внести авансовый платеж в размере 1 тысячи рублей, которая будет уже на счету. А для дальнейшего пополнения можно использовать разные способы:Насколько выгодно использовать транспондерБудет ли выгода от покупки транспондера, зависит от того, как часто его владелец ездит по платным дорогам. Автомобилист Владимир Крючков по своему опыту утверждает:Играют здесь свою роль программы лояльности и системы скидок. Например, сообщалось, что водитель автомобиля с транспондером "Автодора" может сэкономить от 15 до 50 % на проезде по ЦКАД. Существенные скидки доступны также владельцам транспондеров Т-pass. А это уже серьезная экономия.

https://ria.ru/20210125/shtraf-1594410627.html

https://ria.ru/20211129/nabor-1761270332.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/voditel-1761400589.html

https://ria.ru/20211025/proezd-1756112945.html

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