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Как сэкономить на платных дорогах: суть автомобильного транспондера
Транспондер: что это, как оплатить проезд и пользоваться на платной дороге
Как сэкономить на платных дорогах: суть автомобильного транспондера
Транспондер — это девайс, который точно пригодится на платных дорогах. Благодаря ему водители могут оплачивать проезд со скидкой и не стоять в очередях перед... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:46
2021-11-30T13:46
авто
автомобильные дороги
автодор
россия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Транспондер — это девайс, который точно пригодится на платных дорогах. Благодаря ему водители могут оплачивать проезд со скидкой и не стоять в очередях перед кассами. О том, какие транспондеры бывают, и насколько выгодно их использовать и как пополнять баланс — в материале РИА Новости.ТранспондерТранспондер - это устройство, позволяющее бесконтактно рассчитываться за проезд по определенному тарифу на платных трассах и специальных полосах. Датчик в компактном корпусе со встроенным аккумулятором крепится на лобовое стекло с внутренней стороны, обычно за зеркалом заднего вида. Его не нужно заряжать или менять в нем батарейки — транспондер способен работать исправно в течение пяти-шести лет.Единственная функция девайса — бесконтактная оплата проезда, но она позволяет водителю избежать очереди перед кассой и контакта с оператором, что особенно актуально в период пандемии. Так, "Автодор" рекомендовал автомобилистам переходить на бесконтактную оплату на своих дорогах, чтобы свести к минимуму риск заразиться коронавирусом.Как ранее сообщало РИА Новости, по подсчетам "Автодора", примерно 60 % всех пользователей платных дорог компании платили через транспондер. Данные разнятся по трассам: примерно 75 % автомобилистов на М11 использовали девайс и лишь 10 % предпочли наличные, около 15 % выбрали банковскую карту или мобильный телефон. На М4 "Дон" наличными расплачивались примерно 30 % и около 60 % через транспондер, около 10 % — через смартфон или картой.Для оснащенных этим устройством автомобилей на платных дорогах есть выделенные полосы с табличками "проезд по транспондеру" — после того как деньги списались, можно без задержек продолжить путь.Принцип работыДатчик работает полностью автономно — нажимать на какие-либо кнопки, включать или выключать его не нужно. Он автоматически срабатывает, как только машина проезжает ПВП: транспондер получает сигнал примерно за 20-30 метров до шлагбаума, затем, после обмена сигналами, с владельца списываются деньги по тарифу (при условии, что средств на счете достаточно), шлагбаум поднимается, и можно ехать дальше. Чтобы все прошло успешно, важно ехать не быстрее рекомендованных 30 км/ч и держать дистанцию до другого автомобиля — не менее трех метров.ВидыГлобально все транспондеры можно разделить на две группы:Первая группа — это транспондеры, которые предоставляют персональную информацию (например, паспортные данные) организациям, которые принимают плату за проезд по трассе. Владельцы таких датчики могут пользоваться в программах лояльности, а также привязывать разные устройства к одному счету.Вторая группа не использует персональные данные, поэтому это более конфиденциальный вариант — отследить автомобиль или определить владельца сложнее. Понятно, что неперсонифицированный гаджет невозможно привязать к лицевому счету — но зато его можно сдать в аренду или дать на время друзьям. Это актуально для тех, кто не планирует регулярно пользоваться платными дорогами.Есть разные модели транспондеров. Сейчас можно приобрести следующие модели девайсов:Раньше для проезда по платной дороге каждой компании требовался свой транспондер, но с 2017 года на всех российских трассах принимают оплату с любых датчиков, что значительно упрощает дело. Тем не менее лучше выбрать устройство той компании, с которой придется взаимодействовать больше всего. Это связано с тем, что каждая организация устанавливает свои тарифы, и для "своих" устройств они будут выгоднее.Поэтому перед тем как покупать транспондер, стоит спланировать предстоящее путешествие и проанализировать свои маршруты с учетом того, по каким платным дорогам придется проезжать.Плюсы и минусыГде купитьТранспондер можно купить:Кроме того, некоторые модели сейчас продаются и на заправках.ЦенаСтоимость транспондера зависит от того, где вы покупаете гаджет. Как правило, в интернет-магазинах цена немного выше, чем у компании-производителя. Средняя цена на транспондер у официальных представителей — до 2 тысяч рублей.На "Авито" и "Юле" можно найти гаджеты значительно дешевле — по понятным причинам. При этом с б/у устройством могут возникнуть проблемы, нужно тщательно проверять его перед покупкой с рук.АрендаЕсли планируется разовая поездка, дешевле всего арендовать транспондер. На тех же сервисах объявлений множество таких предложений. Так, одна неделя аренды может обойтись в совсем скромную сумму — до 150-200 рублей. При этом часто требуют залог — это еще порядка 1000-1500 рублей, которые потом вернут, если девайс не будет испорчен или украден.Также арендовать устройство можно и у представителей компаний, пункты есть прямо на трассах. Оплата посуточная — от 5 до 10 рублей в сутки, нужен только паспорт — транспондер в официальных пунктах всегда выдают персонифицированный. Залог в этом случае не просят, но придется сразу пополнить счет на 500 рублей. Особенно удобно, что можно в этом случае взять датчик в одном пункте, а сдать в другом сразу по окончании пути. Правда, если с устройством по вашей вине что-то случится за время аренды, его потребуют выкупить.Как установить и настроитьЧтобы транспондер работал как следует, важно его правильно расположить на лобовом стекле. Лучшее место для датчика — за зеркалом заднего вида. Так гаджет будет хорошо считываться на пунктах оплаты и при этом не помешает водителю.Чтобы устройство хорошо держалось, советуют:Настраивать сам транспондер не нужно — он уже заряжен и полностью готов к работе. Необходимо только создать личный кабинет на сайте компании-производителя.Как пополнить баланс транспондераОбычно при покупке транспондера составляют договор, обязывающий внести авансовый платеж в размере 1 тысячи рублей, которая будет уже на счету. А для дальнейшего пополнения можно использовать разные способы:Насколько выгодно использовать транспондерБудет ли выгода от покупки транспондера, зависит от того, как часто его владелец ездит по платным дорогам. Автомобилист Владимир Крючков по своему опыту утверждает:Играют здесь свою роль программы лояльности и системы скидок. Например, сообщалось, что водитель автомобиля с транспондером "Автодора" может сэкономить от 15 до 50 % на проезде по ЦКАД. Существенные скидки доступны также владельцам транспондеров Т-pass. А это уже серьезная экономия.
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авто, автомобильные дороги, автодор, россия
13:46 30.11.2021
 

Как сэкономить на платных дорогах: суть автомобильного транспондера

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУстройство считывания данных с бортового транспондера, установленного на транспортных средствах, зарегистрированных в реестре государственной системы взимания платы "Платон". Транспондер
Устройство считывания данных с бортового транспондера, установленного на транспортных средствах, зарегистрированных в реестре государственной системы взимания платы Платон. Транспондер - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Транспондер — это девайс, который точно пригодится на платных дорогах. Благодаря ему водители могут оплачивать проезд со скидкой и не стоять в очередях перед кассами. О том, какие транспондеры бывают, и насколько выгодно их использовать и как пополнять баланс — в материале РИА Новости.

Транспондер

Транспондер - это устройство, позволяющее бесконтактно рассчитываться за проезд по определенному тарифу на платных трассах и специальных полосах. Датчик в компактном корпусе со встроенным аккумулятором крепится на лобовое стекло с внутренней стороны, обычно за зеркалом заднего вида. Его не нужно заряжать или менять в нем батарейки — транспондер способен работать исправно в течение пяти-шести лет.
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Как ранее сообщало РИА Новости, по подсчетам "Автодора", примерно 60 % всех пользователей платных дорог компании платили через транспондер. Данные разнятся по трассам: примерно 75 % автомобилистов на М11 использовали девайс и лишь 10 % предпочли наличные, около 15 % выбрали банковскую карту или мобильный телефон. На М4 "Дон" наличными расплачивались примерно 30 % и около 60 % через транспондер, около 10 % — через смартфон или картой.
Для оснащенных этим устройством автомобилей на платных дорогах есть выделенные полосы с табличками "проезд по транспондеру" — после того как деньги списались, можно без задержек продолжить путь.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПункт оплаты на платной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург
Пункт оплаты на платной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пункт оплаты на платной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург

Принцип работы

Датчик работает полностью автономно — нажимать на какие-либо кнопки, включать или выключать его не нужно. Он автоматически срабатывает, как только машина проезжает ПВП: транспондер получает сигнал примерно за 20-30 метров до шлагбаума, затем, после обмена сигналами, с владельца списываются деньги по тарифу (при условии, что средств на счете достаточно), шлагбаум поднимается, и можно ехать дальше. Чтобы все прошло успешно, важно ехать не быстрее рекомендованных 30 км/ч и держать дистанцию до другого автомобиля — не менее трех метров.
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Виды

Глобально все транспондеры можно разделить на две группы:
  • персонифицированные;
  • неперсонифицированные.
Первая группа — это транспондеры, которые предоставляют персональную информацию (например, паспортные данные) организациям, которые принимают плату за проезд по трассе. Владельцы таких датчики могут пользоваться в программах лояльности, а также привязывать разные устройства к одному счету.
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Вторая группа не использует персональные данные, поэтому это более конфиденциальный вариант — отследить автомобиль или определить владельца сложнее. Понятно, что неперсонифицированный гаджет невозможно привязать к лицевому счету — но зато его можно сдать в аренду или дать на время друзьям. Это актуально для тех, кто не планирует регулярно пользоваться платными дорогами.
Есть разные модели транспондеров. Сейчас можно приобрести следующие модели девайсов:
  • T-pass — устройство от госкорпорации "Автодор-Платные дороги";
  • "15-58" — от "Объединенных Систем Сбора Платы";
  • "ЗСД" — от "Магистрали северной столицы";
  • "Главная дорога" — от компании "Новое качество дорог".
Раньше для проезда по платной дороге каждой компании требовался свой транспондер, но с 2017 года на всех российских трассах принимают оплату с любых датчиков, что значительно упрощает дело. Тем не менее лучше выбрать устройство той компании, с которой придется взаимодействовать больше всего. Это связано с тем, что каждая организация устанавливает свои тарифы, и для "своих" устройств они будут выгоднее.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТранспондер T-PASS на стенде компании "Автодор"
Транспондер T-PASS на стенде компании Автодор - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Транспондер T-PASS на стенде компании "Автодор"
Поэтому перед тем как покупать транспондер, стоит спланировать предстоящее путешествие и проанализировать свои маршруты с учетом того, по каким платным дорогам придется проезжать.

Плюсы и минусы

Плюсы использования транспондера

Минусы использования транспондера

Экономия времени. Датчик позволяет избежать очередей в обычные кассы и взаимодействия с оператором благодаря бесконтактной оплате.

Ошибки при оплате. Неперсонифицированные устройства не позволяют вернуть средства, если те были переведены не на тот счет.

Экономия денег. Проезд с транспондером выходит значительно дешевле благодаря специальным тарифам на трассах и системе скидок. Средняя экономия составляет до 20 %.

Возможные сбои в работе датчика. Гаджет иногда не считывает сигнал, из-за чего водителю необходимо отъезжать назад и проверять работу устройства.

Простое управление счетом. Баланс легко пополнить с помощью личного кабинета в приложении или через платежные сервисы, например, "СбербанкОнлайн" или "ВТБ".

Необходимость заранее планировать маршрут и расходы. Пополнение баланса может занять до 40 минут, что будет проблемой, если водитель уже на контрольном пункте.

Другие плюсы, в зависимости от модели устройства — например, возможность аренды.

Где купить

Транспондер можно купить:
  • в официальных пунктах продаж организаций-владельцев платных дорог;
  • на официальных сайтах компаний;
  • в сторонних интернет-магазинах и маркетах;
  • с рук у знакомых или через сервисы с объявлениями.
Кроме того, некоторые модели сейчас продаются и на заправках.
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Цена

Стоимость транспондера зависит от того, где вы покупаете гаджет. Как правило, в интернет-магазинах цена немного выше, чем у компании-производителя. Средняя цена на транспондер у официальных представителей — до 2 тысяч рублей.
На "Авито" и "Юле" можно найти гаджеты значительно дешевле — по понятным причинам. При этом с б/у устройством могут возникнуть проблемы, нужно тщательно проверять его перед покупкой с рук.
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Аренда

Если планируется разовая поездка, дешевле всего арендовать транспондер. На тех же сервисах объявлений множество таких предложений. Так, одна неделя аренды может обойтись в совсем скромную сумму — до 150-200 рублей. При этом часто требуют залог — это еще порядка 1000-1500 рублей, которые потом вернут, если девайс не будет испорчен или украден.
Также арендовать устройство можно и у представителей компаний, пункты есть прямо на трассах. Оплата посуточная — от 5 до 10 рублей в сутки, нужен только паспорт — транспондер в официальных пунктах всегда выдают персонифицированный. Залог в этом случае не просят, но придется сразу пополнить счет на 500 рублей. Особенно удобно, что можно в этом случае взять датчик в одном пункте, а сдать в другом сразу по окончании пути. Правда, если с устройством по вашей вине что-то случится за время аренды, его потребуют выкупить.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБортовое устройство, устанавливаемое на автомашине грузоподъемностью свыше 12-ти тонн, после регистрации транспортного средства в государственном реестре системы взимания платы "Платон"
Бортовое устройство, устанавливаемое на автомашине грузоподъемностью свыше 12-ти тонн, после регистрации транспортного средства в государственном реестре системы взимания платы Платон - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Бортовое устройство, устанавливаемое на автомашине грузоподъемностью свыше 12-ти тонн, после регистрации транспортного средства в государственном реестре системы взимания платы "Платон"

Как установить и настроить

Чтобы транспондер работал как следует, важно его правильно расположить на лобовом стекле. Лучшее место для датчика — за зеркалом заднего вида. Так гаджет будет хорошо считываться на пунктах оплаты и при этом не помешает водителю.
Чтобы устройство хорошо держалось, советуют:
  • тщательно очистить и обезжирить место крепления;
  • удалить защитную пленку с клейкого основания и закрепить девайс на выбранном месте, немного придавливая в течение 10 секунд.
Настраивать сам транспондер не нужно — он уже заряжен и полностью готов к работе. Необходимо только создать личный кабинет на сайте компании-производителя.
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Как пополнить баланс транспондера

Обычно при покупке транспондера составляют договор, обязывающий внести авансовый платеж в размере 1 тысячи рублей, которая будет уже на счету. А для дальнейшего пополнения можно использовать разные способы:
  • через личный кабинет на сайте той организации, к которой относится транспондер — как с банковской карты, так и с баланса телефона;
  • в пункте продаж с помощью оператора;
  • через платежные терминалы;
  • через кассу на заправках-партнерах;
  • через онлайн-приложения банков.

Насколько выгодно использовать транспондер

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВодитель пользуется транспондером на пункте взимания платы (ПВП) на трассе
Водитель пользуется транспондером на пункте взимания платы (ПВП) на трассе - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Водитель пользуется транспондером на пункте взимания платы (ПВП) на трассе
Будет ли выгода от покупки транспондера, зависит от того, как часто его владелец ездит по платным дорогам. Автомобилист Владимир Крючков по своему опыту утверждает:
"Минимум три поездки с транспондером в год окупают устройство. А для более редких путешествий можно арендовать гаджет — так в любом случае будет дешевле".
Играют здесь свою роль программы лояльности и системы скидок. Например, сообщалось, что водитель автомобиля с транспондером "Автодора" может сэкономить от 15 до 50 % на проезде по ЦКАД. Существенные скидки доступны также владельцам транспондеров Т-pass. А это уже серьезная экономия.
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Названо условие, при котором водитель получит скидку на проезд по ЦКАД
 
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