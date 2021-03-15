https://ria.ru/20210315/tskad-1601342327.html

Названо условие, при котором водитель получит скидку на проезд по ЦКАД

Названо условие, при котором водитель получит скидку на проезд по ЦКАД

Эксперты компании "Автодор" рассказали, что водитель автомобиля с транспондером может получить скидку от 15 до 50% на проезд по ЦКАД. Максимальный бонус будет... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:24

2021-03-15T16:24

2021-03-15T16:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Эксперты компании "Автодор" рассказали, что водитель автомобиля с транспондером может получить скидку от 15 до 50% на проезд по ЦКАД. Максимальный бонус будет на трассах, которые находятся в управлении ГК "Автодор", сообщил телеканал "360". Кроме этого большая скидка доступна владельцам транспондеров Т-pass. При этом другие приборы тоже можно использовать для оплаты проезда по ЦКАД. По словам специалистов, во время проезда транспортного средства под рамкой средства автоматически списываются со счета человека, на которого зарегистрировано устройство. Если оно не сработало, то долг будет принадлежать владельцу авто. Важно правильно закрепить транспондер на авто. Его нужно разместить в специальной зоне действия радиосигнала. Когда в машине более чем один транспондер, списание может пройти со всех устройств. Неиспользуемый аппарат лучше положить в zip-пакет.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)