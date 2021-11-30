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В России разработали специальный тест для выявления омикрон-штамма
В России разработали специальный тест для выявления омикрон-штамма - РИА Новости, 30.11.2021
В России разработали специальный тест для выявления омикрон-штамма
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест для выявления нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова на... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:07
2021-11-30T18:07
2021-11-30T18:20
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест для выявления нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID."Для углубленной лабораторной дифференциальной диагностики нашим ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с момента опубликования полногеномной последовательности в течение буквально нескольких дней уже разработан диагностикум, тест-система. Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму (омикрону)", - сказала Попова.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
18:07 30.11.2021 (обновлено: 18:20 30.11.2021)
В России разработали специальный тест для выявления омикрон-штамма
ЦНИИ Роспотребнадзора разработал специальный тест для выявления омикрон-штамма