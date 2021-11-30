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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/test-1761515349.html
В России разработали специальный тест для выявления омикрон-штамма
В России разработали специальный тест для выявления омикрон-штамма - РИА Новости, 30.11.2021
В России разработали специальный тест для выявления омикрон-штамма
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест для выявления нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова на... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:07
2021-11-30T18:20
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест для выявления нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID."Для углубленной лабораторной дифференциальной диагностики нашим ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с момента опубликования полногеномной последовательности в течение буквально нескольких дней уже разработан диагностикум, тест-система. Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму (омикрону)", - сказала Попова.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
18:07 30.11.2021 (обновлено: 18:20 30.11.2021)
 
В России разработали специальный тест для выявления омикрон-штамма

ЦНИИ Роспотребнадзора разработал специальный тест для выявления омикрон-штамма

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра наклеивает индивидуальный штрих код на пробирку с ПЦР-тестом на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра наклеивает индивидуальный штрих код на пробирку с ПЦР-тестом на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест для выявления нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID.
"Для углубленной лабораторной дифференциальной диагностики нашим ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с момента опубликования полногеномной последовательности в течение буквально нескольких дней уже разработан диагностикум, тест-система. Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму (омикрону)", - сказала Попова.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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