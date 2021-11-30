https://ria.ru/20211130/test-1761515349.html

В России разработали специальный тест для выявления омикрон-штамма

В России разработали специальный тест для выявления омикрон-штамма - РИА Новости, 30.11.2021

В России разработали специальный тест для выявления омикрон-штамма

ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест для выявления нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова на... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:07

2021-11-30T18:07

2021-11-30T18:20

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест для выявления нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID."Для углубленной лабораторной дифференциальной диагностики нашим ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с момента опубликования полногеномной последовательности в течение буквально нескольких дней уже разработан диагностикум, тест-система. Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму (омикрону)", - сказала Попова.

https://ria.ru/20211126/voz-1760978953.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса