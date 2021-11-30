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https://ria.ru/20211130/stavka-1761437515.html
В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в декабре
В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в декабре - РИА Новости, 30.11.2021
В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в декабре
Банк России в декабре будет рассматривать решения по ключевой ставке в диапазоне от сохранения на уровне 7,5% годовых до повышения на 1 процентный пункт, однако РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:25
2021-11-30T13:45
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
эльвира набиуллина
ключевая ставка
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Банк России в декабре будет рассматривать решения по ключевой ставке в диапазоне от сохранения на уровне 7,5% годовых до повышения на 1 процентный пункт, однако ее сохранение - самый маловероятный вариант, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах форума "Россия зовет"."Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария, на прошлом заседании мы обозначили, как мы видим диапазон ставки - там диапазон от нуля до 100 (базисных пунктов - ред.). В этом диапазоне мы будем рассматривать", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о возможных вариантах решения ЦБ по ключевой ставке в декабре.Она добавила, что вариант с сохранением ставки "самый маловероятный сценарий".
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина, ключевая ставка
13:25 30.11.2021 (обновлено: 13:45 30.11.2021)
 
В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в декабре

Набиуллина: ЦБ в декабре рассмотрит повышение ключевой ставки вплоть на процентный пункт

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Банк России в декабре будет рассматривать решения по ключевой ставке в диапазоне от сохранения на уровне 7,5% годовых до повышения на 1 процентный пункт, однако ее сохранение - самый маловероятный вариант, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах форума "Россия зовет".
"Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария, на прошлом заседании мы обозначили, как мы видим диапазон ставки - там диапазон от нуля до 100 (базисных пунктов - ред.). В этом диапазоне мы будем рассматривать", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о возможных вариантах решения ЦБ по ключевой ставке в декабре.
Она добавила, что вариант с сохранением ставки "самый маловероятный сценарий".
Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 13:11Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Глава ЦБ дала прогноз по инфляции по итогам года
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭльвира НабиуллинаКлючевая ставка
 
 
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