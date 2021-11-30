https://ria.ru/20211130/stavka-1761437515.html

В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в декабре

В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в декабре - РИА Новости, 30.11.2021

В ЦБ допустили повышение ключевой ставки в декабре

Банк России в декабре будет рассматривать решения по ключевой ставке в диапазоне от сохранения на уровне 7,5% годовых до повышения на 1 процентный пункт, однако РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:25

2021-11-30T13:25

2021-11-30T13:45

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

эльвира набиуллина

ключевая ставка

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Банк России в декабре будет рассматривать решения по ключевой ставке в диапазоне от сохранения на уровне 7,5% годовых до повышения на 1 процентный пункт, однако ее сохранение - самый маловероятный вариант, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах форума "Россия зовет"."Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария, на прошлом заседании мы обозначили, как мы видим диапазон ставки - там диапазон от нуля до 100 (базисных пунктов - ред.). В этом диапазоне мы будем рассматривать", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о возможных вариантах решения ЦБ по ключевой ставке в декабре.Она добавила, что вариант с сохранением ставки "самый маловероятный сценарий".

https://ria.ru/20211130/inflyatsiya-1761434141.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина, ключевая ставка