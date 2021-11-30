https://ria.ru/20211130/sim-karty-1761533010.html

Более 20 миллионов корпоративных sim-карт подтвердили через "Госуслуги"

Более 20 миллионов корпоративных sim-карт подтвердили через "Госуслуги" - РИА Новости, 30.11.2021

Более 20 миллионов корпоративных sim-карт подтвердили через "Госуслуги"

Данные о более 20 миллионов корпоративных sim-карт, включая sim-карты для работы "интернета-вещей", подтверждены через портал "Госуслуги", сообщает Минцифры РФ. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T19:27

2021-11-30T19:27

2021-11-30T19:27

общество

технологии

госуслуги

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Данные о более 20 миллионов корпоративных sim-карт, включая sim-карты для работы "интернета-вещей", подтверждены через портал "Госуслуги", сообщает Минцифры РФ."Процесс подтверждения корпоративных sim-карт заканчивается. Всего через портал госуслуг успешно подтверждено более 20 миллионов корпоративных sim-карт, включая sim-карты для устройств "интернета-вещей" (М2М-устройств)", - говорится в сообщении.По информации министерства, операторы сотовой связи утвердили графики завершения регистрации sim-карт. "Министерство и операторы связи проинформировали корпоративных абонентов о необходимости регистрации sim-карт через "Госуслуги": были разосланы информационные письма и смс-сообщения, разъяснен механизм действий", - отмечается в сообщении.Минцифры РФ указывает, что "реализация норм Федерального закона № 533 направлена на борьбу с "серыми" сим-картами, поможет защитить граждан от спама, а их данные - от кражи".Закон о регистрации корпоративных sim-карт через "Госуслуги" вступил в силу с 1 июня, и сведения о корпоративных номерах, выданных в рамках договоров, которые были заключены после этой даты, подлежат обязательной регистрации на портале активации, а номера, которые использовались до неё, продолжают работать, однако их необходимо зарегистрировать на портале до 30 ноября, чтобы избежать блокировки оператором из-за несоответствия требованиям закона.Как сообщало Минцифры РФ, для sim-карт, установленных в банкоматах, навигаторах, счетчиках и датчиках мониторинга предусмотрен срок регистрации до 1 марта 2023 года.

https://ria.ru/20211130/opros-1761282205.html

https://ria.ru/20211115/nomera-1759046710.html

https://ria.ru/20211130/po-1761433658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия