https://ria.ru/20211130/sibir-1761427223.html

Атомный ледокол "Сибирь" завершил испытания

Атомный ледокол "Сибирь" завершил испытания - РИА Новости, 30.11.2021

Атомный ледокол "Сибирь" завершил испытания

Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" завершил программу заводских ходовых испытаний, сообщила пресс-служба Балтийского завода (входит в состав... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:34

2021-11-30T12:34

2021-11-30T12:34

безопасность

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

балтийский завод

сибирь (ледокол)

объединенная судостроительная корпорация

арктика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" завершил программу заводских ходовых испытаний, сообщила пресс-служба Балтийского завода (входит в состав ОСК)."Тридцатого ноября первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" вернулся на Балтийский завод после завершения основного этапа программы заводских ходовых испытаний", - говорится в сообщении.Ледокол "Сибирь" провел в акватории Финского залива более двух недель."За этот срок заводская сдаточная команда совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверили работу механизмов и оборудования ледокола, осуществили испытания паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства)", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что в реальных морских условиях протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, проверена работа общесудовых систем, систем автоматики, связи и навигации.Атомный ледокол "Сибирь" - второе судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года, спуск на воду - 22 сентября 2017 года. В ближайшее время специалисты Балтийского завода займутся устранением замечаний, выявленных в ходе испытаний. Ожидается, что судно будет передано заказчику, "Росатому" до конца текущего года.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика", построенный на Балтийском заводе, в октябре 2020 года был передан "Росатому".В настоящее время на Балтийском заводе сооружаются четыре серийных атомохода данного проекта - "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка".

https://ria.ru/20210705/ledokol-1739897816.html

https://ria.ru/20211126/verfi-1760790529.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод, сибирь (ледокол), объединенная судостроительная корпорация, арктика