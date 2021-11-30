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Атомный ледокол "Сибирь" завершил испытания
Атомный ледокол "Сибирь" завершил испытания - РИА Новости, 30.11.2021
Атомный ледокол "Сибирь" завершил испытания
Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" завершил программу заводских ходовых испытаний, сообщила пресс-служба Балтийского завода (входит в состав... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:34
2021-11-30T12:34
безопасность
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
балтийский завод
сибирь (ледокол)
объединенная судостроительная корпорация
арктика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" завершил программу заводских ходовых испытаний, сообщила пресс-служба Балтийского завода (входит в состав ОСК)."Тридцатого ноября первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" вернулся на Балтийский завод после завершения основного этапа программы заводских ходовых испытаний", - говорится в сообщении.Ледокол "Сибирь" провел в акватории Финского залива более двух недель."За этот срок заводская сдаточная команда совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверили работу механизмов и оборудования ледокола, осуществили испытания паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства)", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что в реальных морских условиях протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, проверена работа общесудовых систем, систем автоматики, связи и навигации.Атомный ледокол "Сибирь" - второе судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года, спуск на воду - 22 сентября 2017 года. В ближайшее время специалисты Балтийского завода займутся устранением замечаний, выявленных в ходе испытаний. Ожидается, что судно будет передано заказчику, "Росатому" до конца текущего года.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика", построенный на Балтийском заводе, в октябре 2020 года был передан "Росатому".В настоящее время на Балтийском заводе сооружаются четыре серийных атомохода данного проекта - "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка".
https://ria.ru/20210705/ledokol-1739897816.html
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безопасность, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод, сибирь (ледокол), объединенная судостроительная корпорация, арктика
12:34 30.11.2021
 
Атомный ледокол "Сибирь" завершил испытания

Атомный ледокол "Сибирь" завершил ходовые испытания и вернулся на Балтийский завод

© Фото : @jscbalticshipyard/FacebookАтомный ледокол "Сибирь" вышел на ходовые испытания
Атомный ледокол Сибирь вышел на ходовые испытания - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : @jscbalticshipyard/Facebook
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" завершил программу заводских ходовых испытаний, сообщила пресс-служба Балтийского завода (входит в состав ОСК).
"Тридцатого ноября первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" вернулся на Балтийский завод после завершения основного этапа программы заводских ходовых испытаний", - говорится в сообщении.
Ледокол "Сибирь" провел в акватории Финского залива более двух недель.
"За этот срок заводская сдаточная команда совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверили работу механизмов и оборудования ледокола, осуществили испытания паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства)", - сообщает пресс-служба.
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Отмечается, что в реальных морских условиях протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, проверена работа общесудовых систем, систем автоматики, связи и навигации.
Атомный ледокол "Сибирь" - второе судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года, спуск на воду - 22 сентября 2017 года. В ближайшее время специалисты Балтийского завода займутся устранением замечаний, выявленных в ходе испытаний. Ожидается, что судно будет передано заказчику, "Росатому" до конца текущего года.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика", построенный на Балтийском заводе, в октябре 2020 года был передан "Росатому".
В настоящее время на Балтийском заводе сооружаются четыре серийных атомохода данного проекта - "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка".
 
БезопасностьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Балтийский заводСибирь (ледокол)Объединенная судостроительная корпорацияАрктика
 
 
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