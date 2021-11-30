https://ria.ru/20211130/shakhta-1761411916.html

В МЧС рассказали о поисках погибших в шахте "Листвяжная"

В МЧС рассказали о поисках погибших в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 30.11.2021

В МЧС рассказали о поисках погибших в шахте "Листвяжная"

Поиск погибших в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области проходит вслепую, потому что не работают средства объективного контроля, заявил журналистам врио главы РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:25

2021-11-30T11:25

2021-11-30T11:25

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761273870_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c5bfe56f8e5911caba4fa70d2afed7a3.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Поиск погибших в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области проходит вслепую, потому что не работают средства объективного контроля, заявил журналистам врио главы МЧС Александр Чуприян."У нас есть приблизительное местонахождение (погибших - ред.). Мы, к сожалению, не можем дать с точностью ответы, сказать, где каждый находится. Средства объективного контроля нам не демонстрируют, не показывают. Хотя должны были зафиксировать, и как мне говорили, с периодом срабатывания каждые две секунды определяется локация нахождения каждого. Наверху таких данных не существует, поэтому все делаем вслепую", - сказал он.По данным властей Кузбасса, найдены еще 20 тел погибших: 18 шахтеров и 2 горноспасателя. Ранее на поверхность были подняты тела 11 погибших. Помимо этого, в шахте остаются еще 20 человек, которые пока не обнаружены.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Работы на месте продолжаются.

https://ria.ru/20211130/shakhta-1761399309.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе