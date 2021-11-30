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В МЧС рассказали о поисках погибших в шахте "Листвяжная"
В МЧС рассказали о поисках погибших в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 30.11.2021
В МЧС рассказали о поисках погибших в шахте "Листвяжная"
Поиск погибших в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области проходит вслепую, потому что не работают средства объективного контроля, заявил журналистам врио главы РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:25
2021-11-30T11:25
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Поиск погибших в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области проходит вслепую, потому что не работают средства объективного контроля, заявил журналистам врио главы МЧС Александр Чуприян."У нас есть приблизительное местонахождение (погибших - ред.). Мы, к сожалению, не можем дать с точностью ответы, сказать, где каждый находится. Средства объективного контроля нам не демонстрируют, не показывают. Хотя должны были зафиксировать, и как мне говорили, с периодом срабатывания каждые две секунды определяется локация нахождения каждого. Наверху таких данных не существует, поэтому все делаем вслепую", - сказал он.По данным властей Кузбасса, найдены еще 20 тел погибших: 18 шахтеров и 2 горноспасателя. Ранее на поверхность были подняты тела 11 погибших. Помимо этого, в шахте остаются еще 20 человек, которые пока не обнаружены.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Работы на месте продолжаются.
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
11:25 30.11.2021
 
В МЧС рассказали о поисках погибших в шахте "Листвяжная"

Врио главы МЧС Чуприян: спасатели вслепую ищут погибших в шахте "Листвяжная"

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкБурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте "Листвяжная"
Бурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Поиск погибших в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области проходит вслепую, потому что не работают средства объективного контроля, заявил журналистам врио главы МЧС Александр Чуприян.
"У нас есть приблизительное местонахождение (погибших - ред.). Мы, к сожалению, не можем дать с точностью ответы, сказать, где каждый находится. Средства объективного контроля нам не демонстрируют, не показывают. Хотя должны были зафиксировать, и как мне говорили, с периодом срабатывания каждые две секунды определяется локация нахождения каждого. Наверху таких данных не существует, поэтому все делаем вслепую", - сказал он.
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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По данным властей Кузбасса, найдены еще 20 тел погибших: 18 шахтеров и 2 горноспасателя. Ранее на поверхность были подняты тела 11 погибших. Помимо этого, в шахте остаются еще 20 человек, которые пока не обнаружены.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Работы на месте продолжаются.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах остаются 49 человек.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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