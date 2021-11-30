https://ria.ru/20211130/sergiy-1761457973.html

Суд признал бывшего схиигумена Сергия виновным в склонении к самоубийству

Суд признал бывшего схиигумена Сергия виновным в склонении к самоубийству - РИА Новости, 30.11.2021

Суд признал бывшего схиигумена Сергия виновным в склонении к самоубийству

Измайловский суд Москвы признал бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) виновным в склонении к самоубийству и самоуправстве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:38

2021-11-30T14:38

2021-11-30T15:26

происшествия

москва

бывший схимонах сергий (николай романов)

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

среднеуральский женский монастырь

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Измайловский суд Москвы признал бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) виновным в склонении к самоубийству и самоуправстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Романов создал препятствия к оформлению в собственность Екатеринбургской епархии недвижимости на территории монастыря. <...> Романов обвиняется в склонении к самоубийству, преступление совершено при следующих обстоятельствах..." — сказал судья.Он добавил, что Романов также признан виновным по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания.Наказание будет объявлено позже. Гособвинитель в прениях сторон попросил приговорить Сергия к четырем годам колонии общего режима.Сам обвиняемый заявил перед оглашением приговора, что не призывал монашек к самоубийству."Вот вы отец, вы разве можете призывать? Я задал вопрос, готовы ли они к духовному патриотизму", — сказал Сергий.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, из-за чего в сентябре 2020 года его отлучили от Церкви.Бывшего схиигумена задержали ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили из Екатеринбурга в столицу. Басманный суд Москвы в тот же день арестовал Романова на два месяца. СК также возбудил уголовные дела об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК). У Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.

https://ria.ru/20211028/obyski-1756620987.html

https://ria.ru/20210120/eks-skhiigumen-1593898750.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, москва, бывший схимонах сергий (николай романов), ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, среднеуральский женский монастырь