14:38 30.11.2021 (обновлено: 15:26 30.11.2021)
Суд признал бывшего схиигумена Сергия виновным в склонении к самоубийству
Суд признал бывшего схиигумена Сергия виновным в склонении к самоубийству и самоуправству
© Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) на заседании в Басманном суде Москвы
© Пресс-служба Басманного суда
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Измайловский суд Москвы признал бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) виновным в склонении к самоубийству и самоуправстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Романов создал препятствия к оформлению в собственность Екатеринбургской епархии недвижимости на территории монастыря. <...> Романов обвиняется в склонении к самоубийству, преступление совершено при следующих обстоятельствах..." — сказал судья.
Он добавил, что Романов также признан виновным по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания.
Наказание будет объявлено позже. Гособвинитель в прениях сторон попросил приговорить Сергия к четырем годам колонии общего режима.
Сам обвиняемый заявил перед оглашением приговора, что не призывал монашек к самоубийству.
"Вот вы отец, вы разве можете призывать? Я задал вопрос, готовы ли они к духовному патриотизму", — сказал Сергий.
"Вот вы отец, вы разве можете призывать? Я задал вопрос, готовы ли они к духовному патриотизму", — сказал Сергий.
28 октября, 10:10РелигияУ свидетелей по делу бывшего схиигумена Сергия прошли обыски
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, из-за чего в сентябре 2020 года его отлучили от Церкви.
Бывшего схиигумена задержали ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили из Екатеринбурга в столицу. Басманный суд Москвы в тот же день арестовал Романова на два месяца.
СК также возбудил уголовные дела об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК). У Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.