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Мишустин призвал Китай объединить усилия в борьбе с санкциями
Мишустин призвал Китай объединить усилия в борьбе с санкциями - РИА Новости, 30.11.2021
Мишустин призвал Китай объединить усилия в борьбе с санкциями
Недружественные действия в отношении РФ и КНР со стороны некоторых зарубежных партнёров продолжаются, лучшим ответом двух стран на незаконные односторонние... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:12
2021-11-30T12:42
китай
россия
в мире
михаил мишустин
ли кэцян
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Недружественные действия в отношении РФ и КНР со стороны некоторых зарубежных партнёров продолжаются, лучшим ответом двух стран на незаконные односторонние санкции и давление должно быть объединение усилий для совместного развития, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."К сожалению, некоторые зарубежные партнеры продолжают предпринимать в наш адрес недружественные действия. Используют приемы недобросовестной конкуренции, зачастую нарушая базовые нормы многосторонней торговой системы. Незаконные односторонние санкции, политическое и экономическое давление – с этими вызовами сталкиваются и Россия, и Китай. Наш лучший ответ – объединение усилий для совместного развития на принципах равноправия, взаимного доверия и уважения", - сказал Мишустин в ходе встречи со своим китайским коллегой Ли Кэцяном.В том числе это, по его словам, относится и к сопряжению планов Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь". По мнению российского премьера, это важно для укрепления взаимосвязанности на Евразийском пространстве, обеспечения экономического прогресса России и Китая и создания надежной основы для формирования Большого Евразийского партнерства, с идеей которого выступил президент России Владимир Путин."У нас сегодня большая, содержательная повестка. Многие вопросы имеют стратегический характер. Уверен, что мы выйдем на конкретные решения, которые придадут дополнительный импульс развитию всеобъемлющего и многопланового российско-китайского сотрудничества", - добавил Мишустин.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили перед правительствами задачу последовательно расширять практическое взаимодействие во всех областях, и страны уже вышли на хорошие результаты, прежде всего по взаимной торговле."В январе-октябре текущего года объем товарооборота увеличился на 31% и составил 110 миллиардов долларов. Это серьёзная сумма. По итогам двенадцати месяцев рассчитываем выйти на новые рекордные показатели. Главное – в ближайшие три года довести двустороннюю торговлю до двухсот миллиардов долларов, как поручили нам главы наших государств", - заявил Мишустин.Он подчеркнул, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия сеголня находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают динамично развиваться.Мишустин также поздравил китайского премьера со столетием Коммунистической партии Китая.В свою очередь Ли Кэцян отметил, что рост двустороннего товарооборота убедительно показывает, какой огромный потенциал и перспективу имеет сотрудничество России и Китая. По его словам, КНР и РФ как крупнейшие соседние страны предоставляют друг другу возможности развития и являются партнёрами глобального масштаба.По итогам видеовстречи Мишустина и его китайского коллеги будет подписан ряд совместных документов, среди которых - совместное коммюнике по итогам 26-й регулярной встречи глав правительств, протоколы заседаний межправительственных российско-китайских комиссий по инвестиционному, энергетическому, гуманитарному сотрудничеству.
https://ria.ru/20211120/ssha-1759875506.html
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китай, россия, в мире, михаил мишустин, ли кэцян
12:12 30.11.2021 (обновлено: 12:42 30.11.2021)
 
Мишустин призвал Китай объединить усилия в борьбе с санкциями

Премьер Мишустин: ответом на санкции против России и Китая должно быть объединение усилий

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Недружественные действия в отношении РФ и КНР со стороны некоторых зарубежных партнёров продолжаются, лучшим ответом двух стран на незаконные односторонние санкции и давление должно быть объединение усилий для совместного развития, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"К сожалению, некоторые зарубежные партнеры продолжают предпринимать в наш адрес недружественные действия. Используют приемы недобросовестной конкуренции, зачастую нарушая базовые нормы многосторонней торговой системы. Незаконные односторонние санкции, политическое и экономическое давление – с этими вызовами сталкиваются и Россия, и Китай. Наш лучший ответ – объединение усилий для совместного развития на принципах равноправия, взаимного доверия и уважения", - сказал Мишустин в ходе встречи со своим китайским коллегой Ли Кэцяном.
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В том числе это, по его словам, относится и к сопряжению планов Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь". По мнению российского премьера, это важно для укрепления взаимосвязанности на Евразийском пространстве, обеспечения экономического прогресса России и Китая и создания надежной основы для формирования Большого Евразийского партнерства, с идеей которого выступил президент России Владимир Путин.
"У нас сегодня большая, содержательная повестка. Многие вопросы имеют стратегический характер. Уверен, что мы выйдем на конкретные решения, которые придадут дополнительный импульс развитию всеобъемлющего и многопланового российско-китайского сотрудничества", - добавил Мишустин.
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Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили перед правительствами задачу последовательно расширять практическое взаимодействие во всех областях, и страны уже вышли на хорошие результаты, прежде всего по взаимной торговле.
"В январе-октябре текущего года объем товарооборота увеличился на 31% и составил 110 миллиардов долларов. Это серьёзная сумма. По итогам двенадцати месяцев рассчитываем выйти на новые рекордные показатели. Главное – в ближайшие три года довести двустороннюю торговлю до двухсот миллиардов долларов, как поручили нам главы наших государств", - заявил Мишустин.
Он подчеркнул, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия сеголня находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают динамично развиваться.
Мишустин также поздравил китайского премьера со столетием Коммунистической партии Китая.
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В свою очередь Ли Кэцян отметил, что рост двустороннего товарооборота убедительно показывает, какой огромный потенциал и перспективу имеет сотрудничество России и Китая. По его словам, КНР и РФ как крупнейшие соседние страны предоставляют друг другу возможности развития и являются партнёрами глобального масштаба.
По итогам видеовстречи Мишустина и его китайского коллеги будет подписан ряд совместных документов, среди которых - совместное коммюнике по итогам 26-й регулярной встречи глав правительств, протоколы заседаний межправительственных российско-китайских комиссий по инвестиционному, энергетическому, гуманитарному сотрудничеству.
 
КитайРоссияВ миреМихаил МишустинЛи Кэцян
 
 
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