https://ria.ru/20211130/sanktsii-1761421972.html

Мишустин призвал Китай объединить усилия в борьбе с санкциями

Мишустин призвал Китай объединить усилия в борьбе с санкциями - РИА Новости, 30.11.2021

Мишустин призвал Китай объединить усилия в борьбе с санкциями

Недружественные действия в отношении РФ и КНР со стороны некоторых зарубежных партнёров продолжаются, лучшим ответом двух стран на незаконные односторонние... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:12

2021-11-30T12:12

2021-11-30T12:42

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михаил мишустин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Недружественные действия в отношении РФ и КНР со стороны некоторых зарубежных партнёров продолжаются, лучшим ответом двух стран на незаконные односторонние санкции и давление должно быть объединение усилий для совместного развития, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."К сожалению, некоторые зарубежные партнеры продолжают предпринимать в наш адрес недружественные действия. Используют приемы недобросовестной конкуренции, зачастую нарушая базовые нормы многосторонней торговой системы. Незаконные односторонние санкции, политическое и экономическое давление – с этими вызовами сталкиваются и Россия, и Китай. Наш лучший ответ – объединение усилий для совместного развития на принципах равноправия, взаимного доверия и уважения", - сказал Мишустин в ходе встречи со своим китайским коллегой Ли Кэцяном.В том числе это, по его словам, относится и к сопряжению планов Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь". По мнению российского премьера, это важно для укрепления взаимосвязанности на Евразийском пространстве, обеспечения экономического прогресса России и Китая и создания надежной основы для формирования Большого Евразийского партнерства, с идеей которого выступил президент России Владимир Путин."У нас сегодня большая, содержательная повестка. Многие вопросы имеют стратегический характер. Уверен, что мы выйдем на конкретные решения, которые придадут дополнительный импульс развитию всеобъемлющего и многопланового российско-китайского сотрудничества", - добавил Мишустин.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили перед правительствами задачу последовательно расширять практическое взаимодействие во всех областях, и страны уже вышли на хорошие результаты, прежде всего по взаимной торговле."В январе-октябре текущего года объем товарооборота увеличился на 31% и составил 110 миллиардов долларов. Это серьёзная сумма. По итогам двенадцати месяцев рассчитываем выйти на новые рекордные показатели. Главное – в ближайшие три года довести двустороннюю торговлю до двухсот миллиардов долларов, как поручили нам главы наших государств", - заявил Мишустин.Он подчеркнул, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия сеголня находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают динамично развиваться.Мишустин также поздравил китайского премьера со столетием Коммунистической партии Китая.В свою очередь Ли Кэцян отметил, что рост двустороннего товарооборота убедительно показывает, какой огромный потенциал и перспективу имеет сотрудничество России и Китая. По его словам, КНР и РФ как крупнейшие соседние страны предоставляют друг другу возможности развития и являются партнёрами глобального масштаба.По итогам видеовстречи Мишустина и его китайского коллеги будет подписан ряд совместных документов, среди которых - совместное коммюнике по итогам 26-й регулярной встречи глав правительств, протоколы заседаний межправительственных российско-китайских комиссий по инвестиционному, энергетическому, гуманитарному сотрудничеству.

https://ria.ru/20211120/ssha-1759875506.html

https://ria.ru/20211022/konferentsiya-1755637456.html

https://ria.ru/20210811/amerika-1745251842.html

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китай, россия, в мире, михаил мишустин, ли кэцян