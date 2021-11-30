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Самолет, летевший в Минеральные Воды, вынужденно сел в Волгограде
Самолет, летевший в Минеральные Воды, вынужденно сел в Волгограде - РИА Новости, 30.11.2021
Самолет, летевший в Минеральные Воды, вынужденно сел в Волгограде
Авиарейс Нижневартовск-Минеральные воды совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по технической причине, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:58
2021-11-30T09:58
2021-11-30T10:39
происшествия
авиация
волгоград
авиакомпания "азимут"
новости - туризм
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ВОЛГОГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Авиарейс Нижневартовск-Минеральные воды совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по технической причине, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова."Рейс авиакомпании "Азимут", следовавший по маршруту Нижневартовск-Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 7.53 по технической причине", - сообщила она. По ее словам, на борту самолета находились 75 пассажиров, в данный момент они ожидают резервного борта из Ростова-на-Дону в терминале аэропорта."Волго-Донской транспортной прокуратурой по поручению Южной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что при экстренной посадке самолета, на борту которого сработала автоматика, никто не пострадал.
https://ria.ru/20211020/samolet-1755314223.html
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происшествия, авиация, волгоград, авиакомпания "азимут", новости - туризм
09:58 30.11.2021 (обновлено: 10:39 30.11.2021)
Самолет, летевший в Минеральные Воды, вынужденно сел в Волгограде
Самолет, выполнявший рейс Нижневартовск — Минеральные Воды, вынужденно сел в Волгограде