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Режиссера Владимира Наумова похоронят на Новодевичьем кладбище

Режиссера Владимира Наумова похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 30.11.2021

Режиссера Владимира Наумова похоронят на Новодевичьем кладбище

Похороны режиссера Владимира Наумова состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов РФ. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:36

2021-11-30T16:36

2021-11-30T16:38

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Похороны режиссера Владимира Наумова состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов РФ.Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов скончался 29 ноября на 94-м году жизни."Прощание пройдет в кругу семьи по желанию близкий. Похороны состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище", - сказал ответственный секретарь союза.Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Санкт-Петербурге. Он снял фильмы "Бег", "Тегеран-43", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки" и другие.

https://ria.ru/20211129/naumov-1761285155.html

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общество, владимир наумов, россия, санкт-петербург, ссср, союз кинематографистов рф