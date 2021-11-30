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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211130/rezhisser-1761492708.html
Режиссера Владимира Наумова похоронят на Новодевичьем кладбище
Режиссера Владимира Наумова похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 30.11.2021
Режиссера Владимира Наумова похоронят на Новодевичьем кладбище
Похороны режиссера Владимира Наумова состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов РФ. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:36
2021-11-30T16:38
культура
общество
владимир наумов
россия
санкт-петербург
ссср
союз кинематографистов рф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Похороны режиссера Владимира Наумова состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов РФ.Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов скончался 29 ноября на 94-м году жизни."Прощание пройдет в кругу семьи по желанию близкий. Похороны состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище", - сказал ответственный секретарь союза.Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Санкт-Петербурге. Он снял фильмы "Бег", "Тегеран-43", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки" и другие.
https://ria.ru/20211129/naumov-1761285155.html
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общество, владимир наумов, россия, санкт-петербург, ссср, союз кинематографистов рф
16:36 30.11.2021 (обновлено: 16:38 30.11.2021)
 
Режиссера Владимира Наумова похоронят на Новодевичьем кладбище

Режиссера Владимира Наумова похоронят на Новодевичьем кладбище 2 декабря

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезидент киноакадемии "Золотой Орел" режиссер Владимир Наумов на вечере, посвященном юбилею режиссера Резо Чхеидзе.
Президент киноакадемии Золотой Орел режиссер Владимир Наумов на вечере, посвященном юбилею режиссера Резо Чхеидзе. - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Похороны режиссера Владимира Наумова состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов РФ.
Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов скончался 29 ноября на 94-м году жизни.
"Прощание пройдет в кругу семьи по желанию близкий. Похороны состоятся 2 декабря на Новодевичьем кладбище", - сказал ответственный секретарь союза.
Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Санкт-Петербурге. Он снял фильмы "Бег", "Тегеран-43", "Легенда о Тиле", "Десять лет без права переписки" и другие.
Режиссер Владимир Наумов - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 15:20
Биография Владимира Наумова
 
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