https://ria.ru/20211130/putin-1761491257.html
Путин оценил возможность возврата к золотому эквиваленту
Путин оценил возможность возврата к золотому эквиваленту - РИА Новости, 30.11.2021
Путин оценил возможность возврата к золотому эквиваленту
Отказ от золотого эквивалента в глобальных финансах произошел естественным образом, возврат к нему вряд ли возможен, в том числе, в связи с тем, что объем... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:31
2021-11-30T16:31
2021-11-30T16:31
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761479526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a73993cbf0c21e621473f0bcc3b50f8f.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Отказ от золотого эквивалента в глобальных финансах произошел естественным образом, возврат к нему вряд ли возможен, в том числе, в связи с тем, что объем мировой торговли превосходит все золотые запасы в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."К сожалению, это естественным образом произошло – отказ от золотого эквивалента. И сейчас возврат к этому золотому эквиваленту вряд ли возможен хотя бы потому, что объем мировой торговли кратно больше чем все золотые запасы в мире", - сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Глава государства отметил, что "хождение золотых денег" и привязка к ним являются достаточно сложными процессами, но наличие драгметаллов в резервах РФ является заметным.
https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761425238.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761479526_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_7879563929ad474e134e19900877b985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Путин оценил возможность возврата к золотому эквиваленту
Президент Путин: возврат к золотому эквиваленту вряд ли возможен