https://ria.ru/20211130/putin-1761491257.html

Путин оценил возможность возврата к золотому эквиваленту

Путин оценил возможность возврата к золотому эквиваленту - РИА Новости, 30.11.2021

Путин оценил возможность возврата к золотому эквиваленту

Отказ от золотого эквивалента в глобальных финансах произошел естественным образом, возврат к нему вряд ли возможен, в том числе, в связи с тем, что объем... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:31

2021-11-30T16:31

2021-11-30T16:31

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Отказ от золотого эквивалента в глобальных финансах произошел естественным образом, возврат к нему вряд ли возможен, в том числе, в связи с тем, что объем мировой торговли превосходит все золотые запасы в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."К сожалению, это естественным образом произошло – отказ от золотого эквивалента. И сейчас возврат к этому золотому эквиваленту вряд ли возможен хотя бы потому, что объем мировой торговли кратно больше чем все золотые запасы в мире", - сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Глава государства отметил, что "хождение золотых денег" и привязка к ним являются достаточно сложными процессами, но наличие драгметаллов в резервах РФ является заметным.

https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761425238.html

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экономика, владимир путин, россия