https://ria.ru/20211130/putin-1761463264.html
Путин выступил на форуме "Россия зовет!"
Путин выступил на форуме "Россия зовет!" - РИА Новости, 30.11.2021
Путин выступил на форуме "Россия зовет!"
Владимир Путин по видеосвязи принял участие в работе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:00
2021-11-30T16:00
2021-11-30T16:42
экономика
владимир путин
втб
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в работе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".В своем выступлении он говорил о пандемии коронавируса и ее влиянии на национальную и мировую экономику, а также о внешнеполитических вопросах.О штамме "омикрон"Одной из первых проблем, поднятых российским лидером, стало появление нового штамма коронавируса "омикрон". В этой связи глава государства поручил правительству подготовить обновленный план действий по борьбе с пандемией.При этом президент отметил, что ни одно государство не в состоянии победить пандемию в одиночку.Об инфляцииПутин обратил внимание на инфляцию и подчеркнул важность этой проблемы.Глава государства заявил о необходимости увеличить объемы производства продуктов питания на внутреннем рынке. Он отметил, что власти страны должны действовать сообща, убирая факторы, которые способствуют увеличению цен, и добавил, что Центробанк взял курс на сдерживание инфляции.О безработицеПрезидент также заявил, что показатель безработицы в России вернулся на допандемийный уровень."Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3 процента. <...> И сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился", — сказал он.О росте ВВПГлава государства напомнил, что за девять месяцев валовый внутренний продукт России вырос на 4,6 процента.Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и с другими макроэкономическими показателями, что удалось лишь немногим государствам в мире.О ситуации на Украине и отношениях с НАТООтвечая на вопросы участников форума, президент затронул и конфликт в Донбассе. Он напомнил, что об угрозе ввода российских войск СМИ писали еще в начале этого года, однако их сообщения не подтвердились.Российский лидер также коснулся темы сотрудничества НАТО и Украины. Он напомнил, что в 90-е годы отношения между Москвой и Брюсселем были "почти идиллическими", но их испортило расширение альянса на восток. По его словам, разработка гиперзвукового оружия стала ответом именно на эти действия.Глава государства подчеркнул, что в Кремле озабочены военными маневрами у российских рубежей. Он напомнил о недавних учениях в Черном море, отметив, что в двадцати километрах от границы летали бомбардировщики, на борту которых, как известно, находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие. Все это представляет угрозу для безопасности России.Он напомнил, что Россия в этом году испытала новые гиперзвуковые ракеты морского базирования, подлетное время которых "для тех, кто отдает приказы", составит около пяти минут."Я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла и ответственности за свою страну и за мировое сообщество все-таки будет преобладать", — резюмировал глава государства.О защите персональных данныхВ своем выступлении президент указал на необходимость создания правильной модели по защите личной информации.Путин добавил, что это необходимо, поскольку для развития национальной экономики и повышения производительности труда нужна цифровая трансформация и повсеместное внедрение новых технологий.О следующем президентском срокеКомментируя возможность переизбрания на новый срок, Путин отметил, что пока не принял решения, будет ли он баллотироваться на следующих выборах. "Я думаю, что это не цель России — мое переизбрание. <...> Фокус в том, что в соответствии с конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию", — отметил он.О мире, в котором хотел бы жить ПутинГлава ВТБ Андрей Костин рассказал президенту про отчет Credit Suisse об ответственном образе жизни. Там указывается, что ответственным потребителям, которые хотят сохранить климат Земли, придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год. Он поинтересовался, хотел бы жить российский лидер в таком мире или нет.Путин добавил, что если всем странам мира удастся консолидировать усилия в этой сфере, то такого результата можно достичь.
https://ria.ru/20211122/sberezheniya-1759862596.html
https://ria.ru/20211129/samolety-1761189864.html
https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: темпы восстановления мировой экономики под вопросом из-за штамма "омикрон"
Темпы восстановления мировой экономики из-за штамма "омикрон" под вопросом, нужно быть готовым к любому изменению коронавируса
2021-11-30T16:00
true
PT0M38S
Путин: "Отличительной чертой текущей ситуации стало высокое инфляционное давление"
Мир входит в очередную волну пандемии на фоне высокого инфляционного давления, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается непосредственно экономической повестки, то отличительной чертой текущей ситуации стало высокое инфляционное давление, с которым мир входит в очередную волну пандемии", - сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
2021-11-30T16:00
true
PT0M15S
Путин: "Безработица снизилась до уровня до пандемии"
Путин о снижении уровня безработицы до допандемийного уровня
2021-11-30T16:00
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PT0M21S
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"Дело не в вводе войск, надо наладить отношения" - Путин о наличии угроз для Украины
Путин о наличии угроз для Украины: дело не в вводе войск, надо наладить отношения, и если это удастся - все будет хорошо
2021-11-30T16:00
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экономика, владимир путин, втб, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин
по видеосвязи принял участие в работе инвестиционного форума ВТБ
"Россия зовет!".
В своем выступлении он говорил о пандемии коронавируса и ее влиянии на национальную и мировую экономику, а также о внешнеполитических вопросах.
О штамме "омикрон"
Одной из первых проблем, поднятых российским лидером, стало появление нового штамма коронавируса "омикрон". В этой связи глава государства поручил правительству подготовить обновленный план действий по борьбе с пандемией.
"В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса. Прежде всего нужно постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции", — сказал он.
При этом президент отметил, что ни одно государство не в состоянии победить пандемию в одиночку.
"Можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества, — уверен глава государства. — Имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов по вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами".
Об инфляции
Путин обратил внимание на инфляцию и подчеркнул важность этой проблемы.
"Рост потребительских цен в нашей стране ускорился, это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами", — заявил президент.
Глава государства заявил о необходимости увеличить объемы производства продуктов питания на внутреннем рынке. Он отметил, что власти страны должны действовать сообща, убирая факторы, которые способствуют увеличению цен, и добавил, что Центробанк взял курс на сдерживание инфляции.
О безработице
Президент также заявил, что показатель безработицы в России вернулся на допандемийный уровень.
"Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3 процента. <...> И сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился", — сказал он.
О росте ВВП
Глава государства напомнил, что за девять месяцев валовый внутренний продукт России вырос на 4,6 процента.
"Благодаря ответственным, просчитанным действиям государства и бизнеса, российская экономика уже превысила докризисный уровень. <...> По итогам года прогнозируется его (ВВП. — Прим. ред.) рост на уровне 4,2 процента", — отметил Путин.
Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и с другими макроэкономическими показателями, что удалось лишь немногим государствам в мире.
О ситуации на Украине и отношениях с НАТО
Отвечая на вопросы участников форума, президент затронул и конфликт в Донбассе. Он напомнил, что об угрозе ввода российских войск СМИ писали еще в начале этого года, однако их сообщения не подтвердились.
"Дело не в том, чтобы вводить там войска — не вводить, воевать — не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", — заявил Путин.
Российский лидер также коснулся темы сотрудничества НАТО и Украины. Он напомнил, что в 90-е годы отношения между Москвой и Брюсселем были "почти идиллическими", но их испортило расширение альянса на восток. По его словам, разработка гиперзвукового оружия стала ответом именно на эти действия.
"Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и "Томагавки" — ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ", — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что в Кремле озабочены военными маневрами у российских рубежей. Он напомнил о недавних учениях в Черном море, отметив, что в двадцати километрах от границы летали бомбардировщики, на борту которых, как известно, находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие. Все это представляет угрозу для безопасности России.
"Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет семь-десять, а в случае размещения гиперзукового оружия — пять минут. <...> А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас", — отметил Путин.
Он напомнил, что Россия в этом году испытала новые гиперзвуковые ракеты морского базирования, подлетное время которых "для тех, кто отдает приказы", составит около пяти минут.
"Я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла и ответственности за свою страну и за мировое сообщество все-таки будет преобладать", — резюмировал глава государства.
О защите персональных данных
В своем выступлении президент указал на необходимость создания правильной модели по защите личной информации.
"Нужно определить правильную модель работы с большими массивами информации, основанную на безусловной защите безопасности персональных данных, в целом, если смотреть шире, прав свобод граждан", — подчеркнул он.
Путин добавил, что это необходимо, поскольку для развития национальной экономики и повышения производительности труда нужна цифровая трансформация и повсеместное внедрение новых технологий.
О следующем президентском сроке
Комментируя возможность переизбрания на новый срок, Путин отметил, что пока не принял решения, будет ли он баллотироваться на следующих выборах.
"Я думаю, что это не цель России — мое переизбрание. <...> Фокус в том, что в соответствии с конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию", — отметил он.
О мире, в котором хотел бы жить Путин
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал президенту про отчет Credit Suisse об ответственном образе жизни. Там указывается, что ответственным потребителям, которые хотят сохранить климат Земли, придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год. Он поинтересовался, хотел бы жить российский лидер в таком мире или нет.
"Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде, мы бы летали на самолетах, которые бы не загрязняли атмосферу", — ответил президент.
Путин добавил, что если всем странам мира удастся консолидировать усилия в этой сфере, то такого результата можно достичь.