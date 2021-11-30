https://ria.ru/20211130/putin-1761463264.html

Путин выступил на форуме "Россия зовет!"

Путин выступил на форуме "Россия зовет!" - РИА Новости, 30.11.2021

Путин выступил на форуме "Россия зовет!"

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в работе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:00

2021-11-30T16:00

2021-11-30T16:42

экономика

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в работе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".В своем выступлении он говорил о пандемии коронавируса и ее влиянии на национальную и мировую экономику, а также о внешнеполитических вопросах.О штамме "омикрон"Одной из первых проблем, поднятых российским лидером, стало появление нового штамма коронавируса "омикрон". В этой связи глава государства поручил правительству подготовить обновленный план действий по борьбе с пандемией.При этом президент отметил, что ни одно государство не в состоянии победить пандемию в одиночку.Об инфляцииПутин обратил внимание на инфляцию и подчеркнул важность этой проблемы.Глава государства заявил о необходимости увеличить объемы производства продуктов питания на внутреннем рынке. Он отметил, что власти страны должны действовать сообща, убирая факторы, которые способствуют увеличению цен, и добавил, что Центробанк взял курс на сдерживание инфляции.О безработицеПрезидент также заявил, что показатель безработицы в России вернулся на допандемийный уровень."Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3 процента. <...> И сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился", — сказал он.О росте ВВПГлава государства напомнил, что за девять месяцев валовый внутренний продукт России вырос на 4,6 процента.Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и с другими макроэкономическими показателями, что удалось лишь немногим государствам в мире.О ситуации на Украине и отношениях с НАТООтвечая на вопросы участников форума, президент затронул и конфликт в Донбассе. Он напомнил, что об угрозе ввода российских войск СМИ писали еще в начале этого года, однако их сообщения не подтвердились.Российский лидер также коснулся темы сотрудничества НАТО и Украины. Он напомнил, что в 90-е годы отношения между Москвой и Брюсселем были "почти идиллическими", но их испортило расширение альянса на восток. По его словам, разработка гиперзвукового оружия стала ответом именно на эти действия.Глава государства подчеркнул, что в Кремле озабочены военными маневрами у российских рубежей. Он напомнил о недавних учениях в Черном море, отметив, что в двадцати километрах от границы летали бомбардировщики, на борту которых, как известно, находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие. Все это представляет угрозу для безопасности России.Он напомнил, что Россия в этом году испытала новые гиперзвуковые ракеты морского базирования, подлетное время которых "для тех, кто отдает приказы", составит около пяти минут."Я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла и ответственности за свою страну и за мировое сообщество все-таки будет преобладать", — резюмировал глава государства.О защите персональных данныхВ своем выступлении президент указал на необходимость создания правильной модели по защите личной информации.Путин добавил, что это необходимо, поскольку для развития национальной экономики и повышения производительности труда нужна цифровая трансформация и повсеместное внедрение новых технологий.О следующем президентском срокеКомментируя возможность переизбрания на новый срок, Путин отметил, что пока не принял решения, будет ли он баллотироваться на следующих выборах. "Я думаю, что это не цель России — мое переизбрание. <...> Фокус в том, что в соответствии с конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию", — отметил он.О мире, в котором хотел бы жить ПутинГлава ВТБ Андрей Костин рассказал президенту про отчет Credit Suisse об ответственном образе жизни. Там указывается, что ответственным потребителям, которые хотят сохранить климат Земли, придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год. Он поинтересовался, хотел бы жить российский лидер в таком мире или нет.Путин добавил, что если всем странам мира удастся консолидировать усилия в этой сфере, то такого результата можно достичь.

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https://ria.ru/20211129/samolety-1761189864.html

https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html

https://ria.ru/20211116/utechka-1759214240.html

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