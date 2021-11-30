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Попова заявила об эффективности ПЦР-тестов для выявления омикрон-штамма
Попова заявила об эффективности ПЦР-тестов для выявления омикрон-штамма - РИА Новости, 30.11.2021
Попова заявила об эффективности ПЦР-тестов для выявления омикрон-штамма
Все ПЦР-тесты, применяемые в России, эффективны, в том числе для выявления нового штамма коронавируса "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:46
2021-11-30T18:46
2021-11-30T18:46
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Все ПЦР-тесты, применяемые в России, эффективны, в том числе для выявления нового штамма коронавируса "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Все ПЦР-тест-системы, которые применяются в РФ, эффективны, в том числе для выявления заболевания новым штаммом "омикрон", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, пцр-тест, омикрон-штамм коронавируса
Попова заявила об эффективности ПЦР-тестов для выявления омикрон-штамма
Попова: все применяемые ПЦР-тесты эффективны для выявления омикрон-штамма коронавируса