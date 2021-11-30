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Срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами

Срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами - РИА Новости, 30.11.2021

Срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами

Из-за особенностей омикрон-штамма срок действия ПЦР-теста сократят с 72 до 48 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во заседания президиума... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:08

2021-11-30T18:08

2021-11-30T19:45

россия

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Из-за особенностей омикрон-штамма срок действия ПЦР-теста сократят с 72 до 48 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Она подчеркнула, что решение приняли из-за повышенной заразности этого варианта SARS-CoV-2 и его "потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма".Все применяемые в стране ПЦР-тесты, по словам Поповой, работают и в случае заражения этим штаммом. Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно "омикрона".Главный санитарный врач также подчеркнула, что в России этот вариант инфекции не выявлен.В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Эксперты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни зараженных. Заболевшие есть почти в 20 странах, в том числе в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Японии, Франции, а также, предположительно, в Финляндии и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.ВОЗ на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон": по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761180411.html

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Попова о сокращении срока действия ПЦР-теста "С момента сдачи тестов пациентом до выдачи результатов может пройти не более 48 часов. Мы понимаем, что не во всех регионах это требование соблюдается. Мы просим граждан, которые вовремя не получили результат, обращаться в таких случаях на нашу горячую линию, чтобы у нас была возможность предметно и оперативно разобраться с каждым таким эпизодом", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID. 2021-11-30T18:08 true PT0M18S

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