https://ria.ru/20211130/prokopevsk-1761423927.html

В Прокопьевске назначили нового и.о. главы вместо уволенного за банкет

В Прокопьевске назначили нового и.о. главы вместо уволенного за банкет - РИА Новости, 30.11.2021

В Прокопьевске назначили нового и.о. главы вместо уволенного за банкет

Исполняющим обязанности главы города Прокопьевска Кемеровской области вместо уволенного за банкет в день траура по погибшим на шахте "Листвяжная" Вячеслава... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:19

2021-11-30T12:19

2021-11-30T12:19

политика

кемеровская область

прокопьевск

киселевск

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760880677_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_c5534740b0ccb5f43680273f49ed0c34.jpg

КЕМЕРОВО, 30 ноя- РИА Новости. Исполняющим обязанности главы города Прокопьевска Кемеровской области вместо уволенного за банкет в день траура по погибшим на шахте "Листвяжная" Вячеслава Старченко назначен глава города Киселевска Максим Шкарабейников, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Прокопьевска. Сообщалось, что Старченко проработал на должности главы города всего один день."Исполняющим обязанности главы Прокопьевска назначен Максим Шкарабейников", – рассказали в пресс-службе администрации Прокопьевска.Как рассказали в пресс-службе администрации Киселевска, глава города Максим Шкарабейников в связи с переходом на другую должность досрочно сложил с себя полномочия главы города. Собеседница агентства уточнила, что временно исполняющим обязанности главы Киселевского городского округа назначен Константин Коробкин, заместитель главы Киселевского городского округа – управляющий делами.В пресс-службе администрации Прокопьевска добавили, что Шкарабейников – коренной житель Прокопьевска, родился 15 декабря 1974 года. Имеет два высших образования. В 1997 году окончил Сибирскую государственную горно-металлургическую академию, в 2012 году – Кемеровский государственный университет. С 1999 года работал в администрации Прокопьевска. С 2016 года занимал должность первого заместителя главы города. В 2017 году прошел обучение в Московской школе управления "Сколково". Последние 3 года был главой Киселевска.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211126/khinshteyn-1760986715.html

кемеровская область

прокопьевск

киселевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, кемеровская область, прокопьевск, киселевск, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе