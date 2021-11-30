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В Прокопьевске назначили нового и.о. главы вместо уволенного за банкет
В Прокопьевске назначили нового и.о. главы вместо уволенного за банкет - РИА Новости, 30.11.2021
В Прокопьевске назначили нового и.о. главы вместо уволенного за банкет
Исполняющим обязанности главы города Прокопьевска Кемеровской области вместо уволенного за банкет в день траура по погибшим на шахте "Листвяжная" Вячеслава... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:19
2021-11-30T12:19
политика
кемеровская область
прокопьевск
киселевск
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 30 ноя- РИА Новости. Исполняющим обязанности главы города Прокопьевска Кемеровской области вместо уволенного за банкет в день траура по погибшим на шахте "Листвяжная" Вячеслава Старченко назначен глава города Киселевска Максим Шкарабейников, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Прокопьевска. Сообщалось, что Старченко проработал на должности главы города всего один день."Исполняющим обязанности главы Прокопьевска назначен Максим Шкарабейников", – рассказали в пресс-службе администрации Прокопьевска.Как рассказали в пресс-службе администрации Киселевска, глава города Максим Шкарабейников в связи с переходом на другую должность досрочно сложил с себя полномочия главы города. Собеседница агентства уточнила, что временно исполняющим обязанности главы Киселевского городского округа назначен Константин Коробкин, заместитель главы Киселевского городского округа – управляющий делами.В пресс-службе администрации Прокопьевска добавили, что Шкарабейников – коренной житель Прокопьевска, родился 15 декабря 1974 года. Имеет два высших образования. В 1997 году окончил Сибирскую государственную горно-металлургическую академию, в 2012 году – Кемеровский государственный университет. С 1999 года работал в администрации Прокопьевска. С 2016 года занимал должность первого заместителя главы города. В 2017 году прошел обучение в Московской школе управления "Сколково". Последние 3 года был главой Киселевска.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
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кемеровская область
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политика, кемеровская область, прокопьевск, киселевск, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
12:19 30.11.2021
 
В Прокопьевске назначили нового и.о. главы вместо уволенного за банкет

В Прокопьевске назначили нового и.о. главы вместо уволенного за банкет Старченко

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибших на шахте "Листвяжная" у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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КЕМЕРОВО, 30 ноя- РИА Новости. Исполняющим обязанности главы города Прокопьевска Кемеровской области вместо уволенного за банкет в день траура по погибшим на шахте "Листвяжная" Вячеслава Старченко назначен глава города Киселевска Максим Шкарабейников, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Прокопьевска. Сообщалось, что Старченко проработал на должности главы города всего один день.
"Исполняющим обязанности главы Прокопьевска назначен Максим Шкарабейников", – рассказали в пресс-службе администрации Прокопьевска.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 22:07
Хинштейн прокомментировал "банкет" главы Прокопьевска во время траура
Как рассказали в пресс-службе администрации Киселевска, глава города Максим Шкарабейников в связи с переходом на другую должность досрочно сложил с себя полномочия главы города. Собеседница агентства уточнила, что временно исполняющим обязанности главы Киселевского городского округа назначен Константин Коробкин, заместитель главы Киселевского городского округа – управляющий делами.
В пресс-службе администрации Прокопьевска добавили, что Шкарабейников – коренной житель Прокопьевска, родился 15 декабря 1974 года. Имеет два высших образования. В 1997 году окончил Сибирскую государственную горно-металлургическую академию, в 2012 году – Кемеровский государственный университет. С 1999 года работал в администрации Прокопьевска. С 2016 года занимал должность первого заместителя главы города. В 2017 году прошел обучение в Московской школе управления "Сколково". Последние 3 года был главой Киселевска.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

Жители поселка Грамотеино Кемеровской области во время возложения цветов к мемориалу работникам Военизированной горноспасательной части на аллее Шахтерская слава
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

Цветы у мемориала работникам Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) на аллее Шахтерская слава в Кемеровской области
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании администрации Кемеровской области
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПолитикаКемеровская областьПрокопьевскКиселевскАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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