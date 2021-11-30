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Суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года колонии
Суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года колонии - РИА Новости, 30.11.2021
Суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года колонии
Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к 3,5 года колонии, передает корреспондент РИА Новости из суда. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:48
2021-11-30T23:14
москва
общество
следственный комитет россии (ск рф)
бывший схимонах сергий (николай романов)
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
среднеуральский женский монастырь
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к 3,5 года колонии, передает корреспондент РИА Новости из суда."Суд &lt;...&gt; назначил Романову Николаю Васильевичу окончательно наказание в три года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима", — сказал судья.Гособвинитель запрашивал для него четыре года.Адвокат бывшего схиигумена Павел Бабиков сообщил РИА Новости, что защита обжалует приговор. Сам Романов после оглашения заметил: "Господь говорил — не суди да не судим будешь".На сегодняшнем заседании Сергий заявил, что не призывал монашек к самоубийству, а спрашивал их о готовности к "духовному патриотизму". Однако его признали виновным по всем трем вменяемым статьям: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве.Как сообщает СК, уголовное дело возбудили из-за того, что Романов, будучи отлучен от церкви, отказался уходить из монастыря и закрылся со сторонниками на его территории, не пуская в том числе представителей Екатеринбургской епархии РПЦ.Самоуправство выразилось в том, что он "воспрепятствовал проведению религиозных обрядов" и помешал инвентаризации объектов недвижимости на территории обители.Кроме того, заявило следствие, Романов публично призывал к суициду "не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре". Он также разместил в интернете свое выступление "с признаками склонения к самоубийству", осознавая, что призывы могут быть "восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия".Возле здания суда собралось около 30 человек сторонников Сергия. О том, что заседание будет открытым, журналистам сообщили за час до начала оглашения — и уже через 15 минут заявки на аккредитацию перестали принимать из-за невозможности вместить большее количество представителей СМИ.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, из-за чего в сентябре 2020 года его отлучили от церкви.Бывшего схиигумена задержали ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили из Екатеринбурга в столицу. Басманный суд Москвы в тот же день арестовал Романова на два месяца.СК также возбудил уголовные дела об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК). У Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
https://ria.ru/20210414/obitel-1728318694.html
https://ria.ru/20210607/sergiy-1735948063.html
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60
353
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Бывшего схиигумена Сергия приговорили к 3,5 годам заключения. Кадры из зала суда
Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к 3,5 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из суда. "Суд назначил Романову Николаю Васильевичу окончательно наказание в три года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима", – сказал судья.
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москва, общество, следственный комитет россии (ск рф), бывший схимонах сергий (николай романов), ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, среднеуральский женский монастырь
16:48 30.11.2021 (обновлено: 23:14 30.11.2021)
 
Суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года колонии

Суд в Москве приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года колонии общего режима

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к 3,5 года колонии, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Суд <...> назначил Романову Николаю Васильевичу окончательно наказание в три года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима", — сказал судья.
Гособвинитель запрашивал для него четыре года.
Адвокат бывшего схиигумена Павел Бабиков сообщил РИА Новости, что защита обжалует приговор. Сам Романов после оглашения заметил: "Господь говорил — не суди да не судим будешь".
На сегодняшнем заседании Сергий заявил, что не призывал монашек к самоубийству, а спрашивал их о готовности к "духовному патриотизму". Однако его признали виновным по всем трем вменяемым статьям: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве.
Пустая обитель: из Среднеуральского монастыря выселили жителейНовый Блок - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Пустая обитель: из Среднеуральского монастыря выселили жителейСиловики освободили Среднеуральский монастырь от жителей. Согласно решению суда, проживание людей на этой территории запрещено.
Как сообщает СК, уголовное дело возбудили из-за того, что Романов, будучи отлучен от церкви, отказался уходить из монастыря и закрылся со сторонниками на его территории, не пуская в том числе представителей Екатеринбургской епархии РПЦ.

Самоуправство выразилось в том, что он "воспрепятствовал проведению религиозных обрядов" и помешал инвентаризации объектов недвижимости на территории обители.

Кроме того, заявило следствие, Романов публично призывал к суициду "не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре". Он также разместил в интернете свое выступление "с признаками склонения к самоубийству", осознавая, что призывы могут быть "восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия".
Возле здания суда собралось около 30 человек сторонников Сергия. О том, что заседание будет открытым, журналистам сообщили за час до начала оглашения — и уже через 15 минут заявки на аккредитацию перестали принимать из-за невозможности вместить большее количество представителей СМИ.
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Экс-схиигумен Сергий заявил, что не вернется в Среднеуральский монастырь
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, из-за чего в сентябре 2020 года его отлучили от церкви.
Бывшего схиигумена задержали ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили из Екатеринбурга в столицу. Басманный суд Москвы в тот же день арестовал Романова на два месяца.
СК также возбудил уголовные дела об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК). У Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
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МоскваОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Бывший схимонах Сергий (Николай Романов)Ситуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСреднеуральский женский монастырь
 
 
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