https://ria.ru/20211130/prigovor-1761495526.html

Суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года колонии

Суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года колонии - РИА Новости, 30.11.2021

Суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года колонии

Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к 3,5 года колонии, передает корреспондент РИА Новости из суда. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:48

2021-11-30T16:48

2021-11-30T23:14

москва

общество

следственный комитет россии (ск рф)

бывший схимонах сергий (николай романов)

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

среднеуральский женский монастырь

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к 3,5 года колонии, передает корреспондент РИА Новости из суда."Суд <...> назначил Романову Николаю Васильевичу окончательно наказание в три года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима", — сказал судья.Гособвинитель запрашивал для него четыре года.Адвокат бывшего схиигумена Павел Бабиков сообщил РИА Новости, что защита обжалует приговор. Сам Романов после оглашения заметил: "Господь говорил — не суди да не судим будешь".На сегодняшнем заседании Сергий заявил, что не призывал монашек к самоубийству, а спрашивал их о готовности к "духовному патриотизму". Однако его признали виновным по всем трем вменяемым статьям: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве.Как сообщает СК, уголовное дело возбудили из-за того, что Романов, будучи отлучен от церкви, отказался уходить из монастыря и закрылся со сторонниками на его территории, не пуская в том числе представителей Екатеринбургской епархии РПЦ.Самоуправство выразилось в том, что он "воспрепятствовал проведению религиозных обрядов" и помешал инвентаризации объектов недвижимости на территории обители.Кроме того, заявило следствие, Романов публично призывал к суициду "не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре". Он также разместил в интернете свое выступление "с признаками склонения к самоубийству", осознавая, что призывы могут быть "восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия".Возле здания суда собралось около 30 человек сторонников Сергия. О том, что заседание будет открытым, журналистам сообщили за час до начала оглашения — и уже через 15 минут заявки на аккредитацию перестали принимать из-за невозможности вместить большее количество представителей СМИ.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, из-за чего в сентябре 2020 года его отлучили от церкви.Бывшего схиигумена задержали ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили из Екатеринбурга в столицу. Басманный суд Москвы в тот же день арестовал Романова на два месяца.СК также возбудил уголовные дела об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК). У Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.

https://ria.ru/20210414/obitel-1728318694.html

https://ria.ru/20210607/sergiy-1735948063.html

https://ria.ru/20210414/monastyr-1728217238.html

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Бывшего схиигумена Сергия приговорили к 3,5 годам заключения. Кадры из зала суда Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к 3,5 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из суда. "Суд назначил Романову Николаю Васильевичу окончательно наказание в три года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима", – сказал судья. 2021-11-30T16:48 true PT0M58S

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москва, общество, следственный комитет россии (ск рф), бывший схимонах сергий (николай романов), ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, среднеуральский женский монастырь