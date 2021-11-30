https://ria.ru/20211130/pravo-1761475739.html

Путин ответил на вопрос о переизбрании в 2024 году

Путин ответил на вопрос о переизбрании в 2024 году - РИА Новости, 30.11.2021

Путин ответил на вопрос о переизбрании в 2024 году

Владимир Путин напомнил, что по Конституции у него есть право избираться на новый срок. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:33

2021-11-30T15:33

2021-11-30T23:57

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

выборы

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин напомнил, что по Конституции у него есть право избираться на новый срок."Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил", — сказал он на заседании форума "Россия зовет!".По мнению главы государства, наличие такой возможности само по себе стабилизирует ситуацию в стране, однако переизбрание — не цель.На личном сайте президента сказано, что Владимир Путин в 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, затем в конце 70-х — начале 80-х — московскую Высшую школу КГБ №1. С 1985 по 1990 год работал в ГДР.После он был помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, затем перешел в команду председателя Ленинградского горсовета Анатолия Собчака. В августе 1996 года переехал в Москву, где в разное время занимал должности заместителя управляющего делами президента, главы ФСБ и секретаря Совбеза.В августе 1999-го Путин возглавил правительство, а 31 декабря после ухода в отставку Бориса Ельцина стал исполняющим обязанности главы государства. Впервые победил на выборах в марте 2000 года, после этого переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах.Следующее голосование пройдет в 2024 году. На вопрос о преемнике президент предпочитает не отвечать, напоминая, что это решают граждане.

https://ria.ru/20210614/putin-1736960208.html

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выборы, владимир путин, россия