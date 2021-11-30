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Путин ответил на вопрос о переизбрании в 2024 году
Путин ответил на вопрос о переизбрании в 2024 году - РИА Новости, 30.11.2021
Путин ответил на вопрос о переизбрании в 2024 году
Владимир Путин напомнил, что по Конституции у него есть право избираться на новый срок. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:33
2021-11-30T23:57
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
выборы
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин напомнил, что по Конституции у него есть право избираться на новый срок."Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил", — сказал он на заседании форума "Россия зовет!".По мнению главы государства, наличие такой возможности само по себе стабилизирует ситуацию в стране, однако переизбрание — не цель.На личном сайте президента сказано, что Владимир Путин в 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, затем в конце 70-х — начале 80-х — московскую Высшую школу КГБ №1. С 1985 по 1990 год работал в ГДР.После он был помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, затем перешел в команду председателя Ленинградского горсовета Анатолия Собчака. В августе 1996 года переехал в Москву, где в разное время занимал должности заместителя управляющего делами президента, главы ФСБ и секретаря Совбеза.В августе 1999-го Путин возглавил правительство, а 31 декабря после ухода в отставку Бориса Ельцина стал исполняющим обязанности главы государства. Впервые победил на выборах в марте 2000 года, после этого переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах.Следующее голосование пройдет в 2024 году. На вопрос о преемнике президент предпочитает не отвечать, напоминая, что это решают граждане.
https://ria.ru/20210614/putin-1736960208.html
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выборы, владимир путин, россия
15:33 30.11.2021 (обновлено: 23:57 30.11.2021)
 
Путин ответил на вопрос о переизбрании в 2024 году

Президент Путин заявил, что пока не принял решение о переизбрании на пост в 2024 году

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Путин напомнил, что по Конституции у него есть право избираться на новый срок.
"Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил", — сказал он на заседании форума "Россия зовет!".
По мнению главы государства, наличие такой возможности само по себе стабилизирует ситуацию в стране, однако переизбрание — не цель.
На личном сайте президента сказано, что Владимир Путин в 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, затем в конце 70-х — начале 80-х — московскую Высшую школу КГБ №1. С 1985 по 1990 год работал в ГДР.
После он был помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, затем перешел в команду председателя Ленинградского горсовета Анатолия Собчака. В августе 1996 года переехал в Москву, где в разное время занимал должности заместителя управляющего делами президента, главы ФСБ и секретаря Совбеза.
В августе 1999-го Путин возглавил правительство, а 31 декабря после ухода в отставку Бориса Ельцина стал исполняющим обязанности главы государства. Впервые победил на выборах в марте 2000 года, после этого переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах.
Следующее голосование пройдет в 2024 году. На вопрос о преемнике президент предпочитает не отвечать, напоминая, что это решают граждане.
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ВыборыВладимир ПутинРоссия
 
 
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