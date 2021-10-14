https://ria.ru/20211014/preemnik-1754480306.html
Путин высказался по вопросу преемника
Путин высказался по вопросу преемника - РИА Новости, 14.10.2021
Путин высказался по вопросу преемника
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике и возможном участии в выборах, напомнил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T02:16
2021-10-14T02:16
2021-10-14T02:45
политика
владимир путин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике и возможном участии в выборах, напомнил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок, отметив при этом, что никаких решений на этот счет пока не принято, а разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию.
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политика, владимир путин
02:16 14.10.2021 (обновлено: 02:45 14.10.2021)
Путин высказался по вопросу преемника
Президент России Путин заявил, что никаких решений по поводу преемника пока не принято