https://ria.ru/20210630/putin-1739227691.html
Путин ответил на вопрос о преемнике
Путин ответил на вопрос о преемнике - РИА Новости, 30.06.2021
Путин ответил на вопрос о преемнике
Решение о том, кто должен возглавить Россию, всегда остается за гражданами страны, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:30
2021-06-30T14:30
2021-06-30T15:05
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
политика
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Решение о том, кто должен возглавить Россию, всегда остается за гражданами страны, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике."Они (россияне. — Прим. ред.) осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования", — сказал он во время прямой линии.По его словам, возможен только такой путь избрания нового главы государства."Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну. С одной стороны, говорят, свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента", — отметил Путин.Он подчеркнул, что так происходит во всех странах мира.Когда придет время, можно будет сказать, кто достоин "возглавить такую замечательную страну, как наша Родина", заключил президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, политика
Путин ответил на вопрос о преемнике
14:30 30.06.2021 (обновлено: 15:05 30.06.2021)
Путин пообещал дать рекомендации будущему главе государства
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Решение о том, кто должен возглавить Россию
, всегда остается за гражданами страны, заявил Владимир Путин
, отвечая на вопрос о преемнике.
"Они (россияне. — Прим. ред.) осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования", — сказал он во время прямой линии.
По его словам, возможен только такой путь избрания нового главы государства.
"Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну. С одной стороны, говорят, свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента", — отметил Путин.
Он подчеркнул, что так происходит во всех странах мира.
Когда придет время, можно будет сказать, кто достоин "возглавить такую замечательную страну, как наша Родина", заключил президент.