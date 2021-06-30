https://ria.ru/20210630/putin-1739227691.html

Путин ответил на вопрос о преемнике

Путин ответил на вопрос о преемнике - РИА Новости, 30.06.2021

Путин ответил на вопрос о преемнике

Решение о том, кто должен возглавить Россию, всегда остается за гражданами страны, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:30

2021-06-30T14:30

2021-06-30T15:05

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

политика

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Решение о том, кто должен возглавить Россию, всегда остается за гражданами страны, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике."Они (россияне. — Прим. ред.) осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования", — сказал он во время прямой линии.По его словам, возможен только такой путь избрания нового главы государства."Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну. С одной стороны, говорят, свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента", — отметил Путин.Он подчеркнул, что так происходит во всех странах мира.Когда придет время, можно будет сказать, кто достоин "возглавить такую замечательную страну, как наша Родина", заключил президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210614/putin-1736960208.html

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