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Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 96 человек
Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 96 человек - РИА Новости, 30.11.2021
Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 96 человек
Число пострадавших в результате взрывов метана на шахте "Листвяжная" выросло до 96, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Накануне сообщалось о... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T07:46
2021-11-30T10:06
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
происшествия
кемеровская область
белово
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате взрывов метана на шахте "Листвяжная" выросло до 96, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Накануне сообщалось о 92.Утром 25 ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 шахтеров. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Погиб 51 человек: 46 рабочих и пять сотрудников МЧС.Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, как считают следователи, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.Кроме того, суд арестовал на три месяца главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и его коллегу Вячеслава Семыкина.
кемеровская область
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авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, белово
07:46 30.11.2021 (обновлено: 10:06 30.11.2021)
 
Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 96 человек

Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 96, среди них 43 горноспасателя

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПолицейская машина на пути к шахте "Листвяжная" в городе Белово
Полицейская машина на пути к шахте Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате взрывов метана на шахте "Листвяжная" выросло до 96, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Накануне сообщалось о 92.
"Всего при аварии на шахте пострадали 96 человек, в том числе 43 горноспасателя", — сказал собеседник агентства.
Утром 25 ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 шахтеров. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Погиб 51 человек: 46 рабочих и пять сотрудников МЧС.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, как считают следователи, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.
Кроме того, суд арестовал на три месяца главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и его коллегу Вячеслава Семыкина.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

Жители поселка Грамотеино Кемеровской области во время возложения цветов к мемориалу работникам Военизированной горноспасательной части на аллее Шахтерская слава
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

Цветы у мемориала работникам Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) на аллее Шахтерская слава в Кемеровской области
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании администрации Кемеровской области
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
Авария на шахте "Листвяжная" в КузбассеПроисшествияКемеровская областьБелово
 
 
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