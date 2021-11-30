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Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 96 человек

Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 96 человек - РИА Новости, 30.11.2021

Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 96 человек

Число пострадавших в результате взрывов метана на шахте "Листвяжная" выросло до 96, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Накануне сообщалось о... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T07:46

2021-11-30T07:46

2021-11-30T10:06

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

белово

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате взрывов метана на шахте "Листвяжная" выросло до 96, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Накануне сообщалось о 92.Утром 25 ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 шахтеров. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Погиб 51 человек: 46 рабочих и пять сотрудников МЧС.Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, как считают следователи, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.Кроме того, суд арестовал на три месяца главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и его коллегу Вячеслава Семыкина.

кемеровская область

белово

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2021

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авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, белово