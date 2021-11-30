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Перевод критической инфраструктуры на отечественное ПО начнется с 2023 года
Перевод критической инфраструктуры на отечественное ПО начнется с 2023 года - РИА Новости, 30.11.2021
Перевод критической инфраструктуры на отечественное ПО начнется с 2023 года
Процесс перехода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение и электронные компоненты, согласно... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:07
2021-11-30T13:07
общество
технологии
владимир путин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Процесс перехода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение и электронные компоненты, согласно подготовленной инициативе Минцифры РФ, предполагается начать с 1 января 2023 года, заявил замглавы министерства Андрей Заренин.В среду глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным попросил президента облечь проект указа о переходе объектов критической информационной инфраструктуры на отечественные решения в нормы федерального закона."Отдельно хотел бы добавить, что срок 1 января 2023 года - это не срок, когда все разом уже перешли, а по факту дата, начиная с которой объекты критической инфраструктуры транспарентно для всех начинают переходить на отечественное ПО и "железо", - сказал он, выступая на конференции "Технологическая независимость: возможности и ограничения".При этом, по словам замглавы Минцифры РФ, текущий формат обсуждения инициативы носит формальный характер - в частности, обсуждается, в каком виде будет она оформлена, в виде указа президента или федерального закона.
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общество, технологии, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия
13:07 30.11.2021
 
Перевод критической инфраструктуры на отечественное ПО начнется с 2023 года

Минцифры: перевод критической инфраструктуры на отечественное ПО начнется с 2023 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник магазина держит в руках смартфон
Сотрудник магазина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Процесс перехода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение и электронные компоненты, согласно подготовленной инициативе Минцифры РФ, предполагается начать с 1 января 2023 года, заявил замглавы министерства Андрей Заренин.
В среду глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным попросил президента облечь проект указа о переходе объектов критической информационной инфраструктуры на отечественные решения в нормы федерального закона.
"Отдельно хотел бы добавить, что срок 1 января 2023 года - это не срок, когда все разом уже перешли, а по факту дата, начиная с которой объекты критической инфраструктуры транспарентно для всех начинают переходить на отечественное ПО и "железо", - сказал он, выступая на конференции "Технологическая независимость: возможности и ограничения".
При этом, по словам замглавы Минцифры РФ, текущий формат обсуждения инициативы носит формальный характер - в частности, обсуждается, в каком виде будет она оформлена, в виде указа президента или федерального закона.
Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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ОбществоТехнологииВладимир ПутинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевРоссия
 
 
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