https://ria.ru/20211130/po-1761433658.html

Перевод критической инфраструктуры на отечественное ПО начнется с 2023 года

Перевод критической инфраструктуры на отечественное ПО начнется с 2023 года - РИА Новости, 30.11.2021

Перевод критической инфраструктуры на отечественное ПО начнется с 2023 года

Процесс перехода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение и электронные компоненты, согласно... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:07

2021-11-30T13:07

2021-11-30T13:07

общество

технологии

владимир путин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586023087_0:25:3174:1810_1920x0_80_0_0_c71430b9e4072119f61fd0521a2baafb.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Процесс перехода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение и электронные компоненты, согласно подготовленной инициативе Минцифры РФ, предполагается начать с 1 января 2023 года, заявил замглавы министерства Андрей Заренин.В среду глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным попросил президента облечь проект указа о переходе объектов критической информационной инфраструктуры на отечественные решения в нормы федерального закона."Отдельно хотел бы добавить, что срок 1 января 2023 года - это не срок, когда все разом уже перешли, а по факту дата, начиная с которой объекты критической инфраструктуры транспарентно для всех начинают переходить на отечественное ПО и "железо", - сказал он, выступая на конференции "Технологическая независимость: возможности и ограничения".При этом, по словам замглавы Минцифры РФ, текущий формат обсуждения инициативы носит формальный характер - в частности, обсуждается, в каком виде будет она оформлена, в виде указа президента или федерального закона.

https://ria.ru/20211124/it-1760585702.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия