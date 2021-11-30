https://ria.ru/20211130/plan-1761499676.html
Лукашенко заявил, что у Минска есть план для реакции на маневры НАТО
Лукашенко заявил, что у Минска есть план для реакции на маневры НАТО - РИА Новости, 30.11.2021
Лукашенко заявил, что у Минска есть план для реакции на маневры НАТО
На фоне маневров НАТО в Прибалтике и на Украине у Минска есть план и боевые части для реакции на попытки начать конфликт, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:07
2021-11-30T17:07
2021-11-30T17:23
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. На фоне маневров НАТО в Прибалтике и на Украине у Минска есть план и боевые части для реакции на попытки начать конфликт, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко."Вот они и начали эти маневры в Польше, в Латвии, Литве и на Украине. Что должен я делать как главнокомандующий? Я не должен идти на провокации, поддаться на эти, но я-то должен предвидеть, что произойдет, чтобы не получилось, как в 1941 году", - сказал он.По словам Лукашенко, "Сталин всем говорил: не поддаваться на провокации, не поддаваться, сигналы шли из Кремля, а тут уже война фактически начиналась"."Поэтому я вынужден иметь планы и подразделения, части белорусской армии, которые будут реагировать на любую попытку здесь создать конфликт. На границе Прибалтики, Польши и Украины. К сожалению, они побежали впереди даже войск НАТО, украинцы, ну, как обычно. Небо закрыли раньше, чем Евросоюз и американцы, для белорусских перелетов самолетов, точно так и здесь", - отметил глава белорусского государства.
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Лукашенко о маневрах НАТО в Прибалтике и на Украине
Лукашенко сказал РИА Новости, что на фоне маневров НАТО в Прибалтике и на Украине у Белоруссии есть план и боевые части для реакции на попытки начать конфликт
2021-11-30T17:07
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в мире, минск, латвия, евросоюз, нато, александр лукашенко, прибалтика
17:07 30.11.2021 (обновлено: 17:23 30.11.2021)
Лукашенко заявил, что у Минска есть план для реакции на маневры НАТО
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что у Минска есть план для реакции на маневры НАТО