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https://ria.ru/20211130/peterburg-1761426952.html
Власти Петербурга надеются избежать ковидных ограничений на Новый год
Власти Петербурга надеются избежать ковидных ограничений на Новый год - РИА Новости, 30.11.2021
Власти Петербурга надеются избежать ковидных ограничений на Новый год
Власти Санкт-Петербурга проработают возможные ограничения на новогодние праздники в зависимости от эпидситуации, но надеются, что их не придется вводить,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:32
2021-11-30T12:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга проработают возможные ограничения на новогодние праздники в зависимости от эпидситуации, но надеются, что их не придется вводить, сообщил журналистам вице-губернатор города Борис Пиотровский."Мы принимаем решения о форме работы, об ограничениях на основании эпидобстановки в городе. Поэтому, конечно, ситуация уже последних двух лет вынуждает нас рассматривать несколько вариантов развития событий для того, чтобы быть к ним готовыми. И в рамках 121-го постановления Александр Дмитриевич Беглов дал поручения комитетам внимательно следить и продумывать возможные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации", - сказал он.Пиотровский отметил, что несмотря на проработку различных сценариев развития ситуации, надеется, что не придется вводить дополнительные ограничения."Мы видим, что в последнее время петербуржцы прививаются все больше и больше, и это наполняет нас сдержанным оптимизмом по этому поводу. И мы надеемся, что все-таки офлайн-мероприятий будет все больше и больше, но тем не менее у нас есть определенные опасения с ситуацией с коронавирусом, с появлением нового штамма, которые вынуждают нас прорабатывать различные сценарии. Конечно, все будет зависеть, в том числе и от темпов вакцинации и от эпидситуации в городе. Надеюсь, что Новый год мы отметим так, как и запланировали, и не придется ничего вносить (дополнительных ограничений – ред.)", - сказал вице-губернатор.
https://ria.ru/20211113/peterburg-1758909112.html
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санкт-петербург, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:32 30.11.2021 (обновлено: 12:55 30.11.2021)
 
Власти Петербурга надеются избежать ковидных ограничений на Новый год

Власти Петербурга выразили надежду, что на Новый год не придется вводить ограничения

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге
Машины скорой помощи на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга проработают возможные ограничения на новогодние праздники в зависимости от эпидситуации, но надеются, что их не придется вводить, сообщил журналистам вице-губернатор города Борис Пиотровский.
"Мы принимаем решения о форме работы, об ограничениях на основании эпидобстановки в городе. Поэтому, конечно, ситуация уже последних двух лет вынуждает нас рассматривать несколько вариантов развития событий для того, чтобы быть к ним готовыми. И в рамках 121-го постановления Александр Дмитриевич Беглов дал поручения комитетам внимательно следить и продумывать возможные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации", - сказал он.
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13 ноября, 14:29
В Петербурге рассказали о праздновании Нового года в условиях ограничений
Пиотровский отметил, что несмотря на проработку различных сценариев развития ситуации, надеется, что не придется вводить дополнительные ограничения.
"Мы видим, что в последнее время петербуржцы прививаются все больше и больше, и это наполняет нас сдержанным оптимизмом по этому поводу. И мы надеемся, что все-таки офлайн-мероприятий будет все больше и больше, но тем не менее у нас есть определенные опасения с ситуацией с коронавирусом, с появлением нового штамма, которые вынуждают нас прорабатывать различные сценарии. Конечно, все будет зависеть, в том числе и от темпов вакцинации и от эпидситуации в городе. Надеюсь, что Новый год мы отметим так, как и запланировали, и не придется ничего вносить (дополнительных ограничений – ред.)", - сказал вице-губернатор.
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