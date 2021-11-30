https://ria.ru/20211130/peterburg-1761401625.html

Более 7,7 тыс кубометров снега вывезено за сутки с улиц Петербурга

Более 7,7 тыс кубометров снега вывезено за сутки с улиц Петербурга - РИА Новости, 30.11.2021

Более 7,7 тыс кубометров снега вывезено за сутки с улиц Петербурга

Более 7,7 тысячи кубометров снега вывезено за сутки с улиц Санкт-Петербурга, во вторник на уборку вышли 1037 единиц техники и 1180 дворников, сообщает городской РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:38

2021-11-30T10:38

2021-11-30T10:38

общество

санкт-петербург

центр "фобос"

гуп «водоканал санкт-петербурга

михаил леус

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Более 7,7 тысячи кубометров снега вывезено за сутки с улиц Санкт-Петербурга, во вторник на уборку вышли 1037 единиц техники и 1180 дворников, сообщает городской комитет по благоустройству.Сильный снегопад начался в Северной столице в понедельник вечером. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, в городе за последние 12 часов выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти треть от месячной нормы ноября."За сутки дорожные предприятия комитета по благоустройству собрали и вывезли с петербургских улиц свыше 7,7 тысячи кубометров снега. Собранные массы отправляются на пункты приема и утилизации ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.Отмечается, что дорожные и садово-парковые предприятия в Петербурге заранее начали подготовку к снегопаду и перешли на усиленный режим работы."Во вторник на дневную уборку проезжей части и тротуаров вышли 1037 единиц техники и 1180 работников ручного труда дорожных предприятий. Ночью на городских улицах работали 1 тысяча единиц техники и 490 дворников. Территории зеленых насаждений сегодня чистят и приводят в порядок еще 242 машины и 838 специалистов садово-парковых предприятий", - сообщает комитет.

https://ria.ru/20211130/osadki-1761390953.html

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общество, санкт-петербург, центр "фобос", гуп «водоканал санкт-петербурга, михаил леус