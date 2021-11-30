https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761393857.html
В Японии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Японии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 30.11.2021
В Японии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:51
2021-11-30T09:51
2021-11-30T10:02
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ТОКИО, 30 ноя - РИА Новости. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.По данным агентства, речь идет о мужчине, прибывшем из Намибии. Ранее сообщалось, что в ходе тестирования в аэропорту Нарита у него был получен положительный результат теста на коронавирус.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии и других странах.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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в мире, япония, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
09:51 30.11.2021 (обновлено: 10:02 30.11.2021)
В Японии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Японии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса