https://ria.ru/20211130/obladateli-1761535825.html

ОДКБ призвала стран-обладателей ядерным оружием не размещать его за рубежом

ОДКБ призвала стран-обладателей ядерным оружием не размещать его за рубежом - РИА Новости, 30.11.2021

ОДКБ призвала стран-обладателей ядерным оружием не размещать его за рубежом

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвала страны, обладающие ядерным оружием, ограничиться его дислокацией на своей территории без... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T19:47

2021-11-30T19:47

2021-11-30T19:47

ядерное оружие

казахстан

армения

йенс столтенберг

одкб

нато

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвала страны, обладающие ядерным оружием, ограничиться его дислокацией на своей территории без размещения за рубежом, следует из заявления постоянного совета ОДКБ.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан."Государства-члены ОДКБ настоятельно призывают государства-участники Договора о нераспространении ядерного оружия, обладающие ядерным оружием, ограничиться его дислокацией на своих территориях без его размещения за рубежом, ликвидировать всю инфраструктуру, позволяющую обеспечить быстрое развертывание этого оружия на территории неядерных государств, воздержаться от проведения учений, связанных с отработкой навыков применения ядерного оружия личным составом вооруженных сил государств, не обладающих такими вооружениями", - говорится в заявлении на сайте организации.При этом государства-члены ОДКБ заявили, что привержены делу укрепления мира, глобальной и региональной стабильности и безопасности, а также указали, что деэскалации ситуации и уменьшению опасности возникновения непреднамеренных инцидентов способствовали бы сокращение военной активности вблизи зоны ответственности ОДКБ, отвод уже развернутых или "непрерывно ротируемых" войск.Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии.Президент Белоруссии (входит в ОДКБ) Александр Лукашенко ранее интервью РИА Новости заявил, что Минск предложит Москве свою территорию для размещения ядерного оружия, если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше.После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761490606.html

https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761479018.html

казахстан

армения

россия

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ядерное оружие, казахстан, армения, йенс столтенберг, одкб, нато, александр лукашенко, россия