https://ria.ru/20211130/niderlandy-1761441370.html

Омикрон-штамм коронавируса выявили в Нидерландах 19 ноября

Омикрон-штамм коронавируса выявили в Нидерландах 19 ноября - РИА Новости, 30.11.2021

Омикрон-штамм коронавируса выявили в Нидерландах 19 ноября

Штамм коронавируса "омикрон" был обнаружен в Нидерландах еще 19 ноября - до прибытия двух последних рейсов из ЮАР, сообщил Национальный институт здравоохранения РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:38

2021-11-30T13:38

2021-11-30T13:57

распространение коронавируса

в мире

нидерланды

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

ботсвана

лесото

эсватини (свазиленд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746620708_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_69b9ed58e59c2c3774c23895403b0dc3.jpg

ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" был обнаружен в Нидерландах еще 19 ноября - до прибытия двух последних рейсов из ЮАР, сообщил Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).Два последних рейса из ЮАР прибыли в голландский аэропорт Схипхол 26 ноября. Пассажиров держали в аэропорту до поздней ночи - все они должны были сдать ПЦР-тест на коронавирус и дождаться результата. Из 624 пассажиров у 61 оказался положительный результат теста на коронавирус, из них у 13 был выявлен штамм "омикрон"."Национальный институт здравоохранения Нидерландов обнаружил штамм "омикрон" в двух тестовых образцах, которые уже были взяты в Нидерландах в ноябре. Это тесты, взятые 19 и 23 ноября 2021 года", - говорится в сообщении института.Власти Нидерландов 26 ноября ввели запрет на полёты из ЮАР, Лесото, Эсватини, Ботсваны, Намибии и Зимбабве в целях предотвращения распространения нового южноафриканского варианта коронавируса. Запрет будет действовать до 4 декабря.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.

https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761442621.html

нидерланды

ботсвана

лесото

эсватини (свазиленд)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, ботсвана, лесото, эсватини (свазиленд), воз