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Омикрон-штамм коронавируса выявили в Нидерландах 19 ноября
Омикрон-штамм коронавируса выявили в Нидерландах 19 ноября - РИА Новости, 30.11.2021
Омикрон-штамм коронавируса выявили в Нидерландах 19 ноября
Штамм коронавируса "омикрон" был обнаружен в Нидерландах еще 19 ноября - до прибытия двух последних рейсов из ЮАР, сообщил Национальный институт здравоохранения РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:38
2021-11-30T13:38
2021-11-30T13:57
распространение коронавируса
в мире
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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" был обнаружен в Нидерландах еще 19 ноября - до прибытия двух последних рейсов из ЮАР, сообщил Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).Два последних рейса из ЮАР прибыли в голландский аэропорт Схипхол 26 ноября. Пассажиров держали в аэропорту до поздней ночи - все они должны были сдать ПЦР-тест на коронавирус и дождаться результата. Из 624 пассажиров у 61 оказался положительный результат теста на коронавирус, из них у 13 был выявлен штамм "омикрон"."Национальный институт здравоохранения Нидерландов обнаружил штамм "омикрон" в двух тестовых образцах, которые уже были взяты в Нидерландах в ноябре. Это тесты, взятые 19 и 23 ноября 2021 года", - говорится в сообщении института.Власти Нидерландов 26 ноября ввели запрет на полёты из ЮАР, Лесото, Эсватини, Ботсваны, Намибии и Зимбабве в целях предотвращения распространения нового южноафриканского варианта коронавируса. Запрет будет действовать до 4 декабря.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761442621.html
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в мире, нидерланды, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, ботсвана, лесото, эсватини (свазиленд), воз