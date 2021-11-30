https://ria.ru/20211130/nato-1761540199.html

В НАТО потребовали от России "прекратить эскалацию" на границе с Украиной

В НАТО потребовали от России "прекратить эскалацию" на границе с Украиной - РИА Новости, 30.11.2021

В НАТО потребовали от России "прекратить эскалацию" на границе с Украиной

Главы МИД стран НАТО на совещании в Риге призвали Москву "прекратить эскалацию" обстановки на границе с Украиной, сказал генсек Североатлантического альянса... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T20:24

2021-11-30T20:24

2021-11-30T22:00

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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Главы МИД стран НАТО на совещании в Риге призвали Москву "прекратить эскалацию" обстановки на границе с Украиной, сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний."Мы обсудили ситуацию у восточных границ Украины, намерения России непредсказуемы. <…> Мы призываем Россию проявить прозрачность", — заявил он.Западные СМИ и американские политики стали чаще говорить о том, что Москва сосредотачивает войска на границе с соседней страной. Как указывал в ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО стягивает военную технику к российским рубежам и тем самым создает прямую угрозу безопасности страны. Президент Владимир Путин отмечал, что если на Украине появятся ударные комплексы альянса, то Москве придется отвечать аналогичными мерами.

https://ria.ru/20211130/ukraina-1761435074.html

https://ria.ru/20211126/perevorot-1760935891.html

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в мире, киев, йенс столтенберг, оон, рига, дмитрий песков, нато, россия