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В НАТО потребовали от России "прекратить эскалацию" на границе с Украиной
В НАТО потребовали от России "прекратить эскалацию" на границе с Украиной - РИА Новости, 30.11.2021
В НАТО потребовали от России "прекратить эскалацию" на границе с Украиной
Главы МИД стран НАТО на совещании в Риге призвали Москву "прекратить эскалацию" обстановки на границе с Украиной, сказал генсек Североатлантического альянса... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T20:24
2021-11-30T22:00
в мире
киев
йенс столтенберг
оон
рига
дмитрий песков
нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Главы МИД стран НАТО на совещании в Риге призвали Москву "прекратить эскалацию" обстановки на границе с Украиной, сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний."Мы обсудили ситуацию у восточных границ Украины, намерения России непредсказуемы. &lt;…&gt; Мы призываем Россию проявить прозрачность", — заявил он.Западные СМИ и американские политики стали чаще говорить о том, что Москва сосредотачивает войска на границе с соседней страной. Как указывал в ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО стягивает военную технику к российским рубежам и тем самым создает прямую угрозу безопасности страны. Президент Владимир Путин отмечал, что если на Украине появятся ударные комплексы альянса, то Москве придется отвечать аналогичными мерами.
https://ria.ru/20211130/ukraina-1761435074.html
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в мире, киев, йенс столтенберг, оон, рига, дмитрий песков, нато, россия
20:24 30.11.2021 (обновлено: 22:00 30.11.2021)
 
В НАТО потребовали от России "прекратить эскалацию" на границе с Украиной

Главы МИД стран НАТО призвали Россию "прекратить эскалацию" ситуации на границе с Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Главы МИД стран НАТО на совещании в Риге призвали Москву "прекратить эскалацию" обстановки на границе с Украиной, сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседаний.
"Мы обсудили ситуацию у восточных границ Украины, намерения России непредсказуемы. <…> Мы призываем Россию проявить прозрачность", — заявил он.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 13:14
В МИД ответили на обвинения в эскалации ситуации на границе с Украиной
Западные СМИ и американские политики стали чаще говорить о том, что Москва сосредотачивает войска на границе с соседней страной. Как указывал в ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО стягивает военную технику к российским рубежам и тем самым создает прямую угрозу безопасности страны. Президент Владимир Путин отмечал, что если на Украине появятся ударные комплексы альянса, то Москве придется отвечать аналогичными мерами.
Пресс-марафон с участием Президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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В миреКиевЙенс СтолтенбергООНРигаДмитрий ПесковНАТОРоссия
 
 
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