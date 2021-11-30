https://ria.ru/20211130/nato-1761537619.html
Главы МИД стран НАТО выступили за диалог с Россией
Главы МИД стран НАТО выступили за диалог с Россией - РИА Новости, 30.11.2021
Главы МИД стран НАТО выступили за диалог с Россией
Главы МИД стран НАТО выступили за необходимость диалога с Россией, считают его жизненно важным, сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T19:55
2021-11-30T19:55
2021-11-30T20:26
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО выступили за необходимость диалога с Россией, считают его жизненно важным, сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД блока в Риге."Мы обсудили наш комбинированный подход к отношениям с Россией, который сочетает сдерживание, где это необходимо, и открытость к диалогу. Мы понимаем жизненную важность диалога с Россией и мы открыты к такому взаимодействию", - сообщил он.
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в мире, нато, россия, йенс столтенберг, рига
19:55 30.11.2021 (обновлено: 20:26 30.11.2021)
Главы МИД стран НАТО выступили за диалог с Россией
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что главы МИД стран альянса выступили за диалог с Россией