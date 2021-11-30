https://ria.ru/20211130/nato-1761537619.html

Главы МИД стран НАТО выступили за диалог с Россией

Главы МИД стран НАТО выступили за диалог с Россией - РИА Новости, 30.11.2021

Главы МИД стран НАТО выступили за диалог с Россией

Главы МИД стран НАТО выступили за необходимость диалога с Россией, считают его жизненно важным, сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T19:55

2021-11-30T19:55

2021-11-30T20:26

в мире

нато

россия

йенс столтенберг

рига

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549393_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_9483aa2539dccb4e7c334835fd7564dc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО выступили за необходимость диалога с Россией, считают его жизненно важным, сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД блока в Риге."Мы обсудили наш комбинированный подход к отношениям с Россией, который сочетает сдерживание, где это необходимо, и открытость к диалогу. Мы понимаем жизненную важность диалога с Россией и мы открыты к такому взаимодействию", - сообщил он.

https://ria.ru/20211130/nato-1761456719.html

россия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нато, россия, йенс столтенберг, рига