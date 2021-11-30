14:33 30.11.2021 (обновлено: 15:37 30.11.2021)
Лавров заявил о переброске военной техники НАТО к границам России
Лавров заявил о переброске военной техники НАТО к границам России
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс стягивает военную технику к российским рубежам, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции с бразильским коллегой Карлосом Алберто Франко Франсой.
"Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов", — сказал он.
Западные страны провоцируют на антироссийские действия и Киев, который, по словам дипломата, может "сорваться на военные авантюры".
"Все это создает прямую угрозу безопасности России. Об этом 18 ноября на расширенной коллегии нашего министерства говорил президент Путин. И он подчеркнул, что нам конфликты не нужны", — отметил Лавров.
Министр также напомнил, что Запад давно толкает другие государства на антироссийские предприятия. Втягивание стран постсоветского пространства в НАТО — "ярчайший тому пример". Он добавил, что альянсу и его союзникам "прекрасно известно" отношение Москвы к этим стараниям.
США и их союзники по альянсу в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
При этом Киев и западные государства, напротив, выражают обеспокоенность из-за "стягивания" российских сил к западным рубежам страны. Как указывал в ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.