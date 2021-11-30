Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/nato-1761456719.html
Лавров заявил о переброске военной техники НАТО к границам России
Лавров заявил о переброске военной техники НАТО к границам России - РИА Новости, 30.11.2021
Лавров заявил о переброске военной техники НАТО к границам России
Североатлантический альянс стягивает военную технику к российским рубежам, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции с бразильским коллегой Карлосом... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:33
2021-11-30T15:37
нато
сергей лавров
россия
в мире
киев
сша
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_34:0:2757:1532_1920x0_80_0_0_afec2e224938db62d7cdd2fbea61058b.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс стягивает военную технику к российским рубежам, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции с бразильским коллегой Карлосом Алберто Франко Франсой.Западные страны провоцируют на антироссийские действия и Киев, который, по словам дипломата, может "сорваться на военные авантюры"."Все это создает прямую угрозу безопасности России. Об этом 18 ноября на расширенной коллегии нашего министерства говорил президент Путин. И он подчеркнул, что нам конфликты не нужны", — отметил Лавров.При этом если Запад "не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать", то Москве придется принять необходимые меры для обеспечения безопасности страны, подчеркнул он.Министр также напомнил, что Запад давно толкает другие государства на антироссийские предприятия. Втягивание стран постсоветского пространства в НАТО — "ярчайший тому пример". Он добавил, что альянсу и его союзникам "прекрасно известно" отношение Москвы к этим стараниям.США и их союзники по альянсу в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.При этом Киев и западные государства, напротив, выражают обеспокоенность из-за "стягивания" российских сил к западным рубежам страны. Как указывал в ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211129/nato-1761314164.html
https://ria.ru/20211130/zakharova-1761440652.html
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5fb15ba9a9881382b2e5ed3bff59bc9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, сергей лавров, россия, в мире, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, ситуация на украине
14:33 30.11.2021 (обновлено: 15:37 30.11.2021)
 
Лавров заявил о переброске военной техники НАТО к границам России

Лавров заявил о переброске военной техники НАТО к границам России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс стягивает военную технику к российским рубежам, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции с бразильским коллегой Карлосом Алберто Франко Франсой.

"Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов", — сказал он.

Западные страны провоцируют на антироссийские действия и Киев, который, по словам дипломата, может "сорваться на военные авантюры".
"Все это создает прямую угрозу безопасности России. Об этом 18 ноября на расширенной коллегии нашего министерства говорил президент Путин. И он подчеркнул, что нам конфликты не нужны", — отметил Лавров.
При этом если Запад "не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать", то Москве придется принять необходимые меры для обеспечения безопасности страны, подчеркнул он.
Министр также напомнил, что Запад давно толкает другие государства на антироссийские предприятия. Втягивание стран постсоветского пространства в НАТО — "ярчайший тому пример". Он добавил, что альянсу и его союзникам "прекрасно известно" отношение Москвы к этим стараниям.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 17:29
В МИД назвали факторы, влияющие на отношения между Россией и НАТО
США и их союзники по альянсу в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
При этом Киев и западные государства, напротив, выражают обеспокоенность из-за "стягивания" российских сил к западным рубежам страны. Как указывал в ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 13:34
Захарова призвала Германию не фонтанировать агрессией
 
НАТОСергей ЛавровРоссияВ миреКиевСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковСитуация на Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане
11:19Россия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил Лавров
11:18Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров
11:15Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19
11:14Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"
11:14Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин
11:14В России зажгли первую новогоднюю елку
11:13"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada
11:08Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах
11:08Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей
11:08Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада
11:08Рябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством США
11:05Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион
11:02Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе
11:00В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
10:58В Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
10:57В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия
10:57Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с января
10:56В МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в России
10:54В МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии
Лента новостейМолния
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в ТатарстанеРоссия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил ЛавровРоссия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил ЛавровМедведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцинВ России зажгли первую новогоднюю елку"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на LadaСовфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалахМинфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублейЛавров заявил о деградации международной ситуации по вине ЗападаРябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством СШАГлава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпионРоссийские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человекаВ Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с январяВ МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в РоссииВ МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии