https://ria.ru/20211130/nato-1761456719.html

Лавров заявил о переброске военной техники НАТО к границам России

Лавров заявил о переброске военной техники НАТО к границам России - РИА Новости, 30.11.2021

Лавров заявил о переброске военной техники НАТО к границам России

Североатлантический альянс стягивает военную технику к российским рубежам, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции с бразильским коллегой Карлосом... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:33

2021-11-30T14:33

2021-11-30T15:37

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс стягивает военную технику к российским рубежам, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции с бразильским коллегой Карлосом Алберто Франко Франсой.Западные страны провоцируют на антироссийские действия и Киев, который, по словам дипломата, может "сорваться на военные авантюры"."Все это создает прямую угрозу безопасности России. Об этом 18 ноября на расширенной коллегии нашего министерства говорил президент Путин. И он подчеркнул, что нам конфликты не нужны", — отметил Лавров.При этом если Запад "не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать", то Москве придется принять необходимые меры для обеспечения безопасности страны, подчеркнул он.Министр также напомнил, что Запад давно толкает другие государства на антироссийские предприятия. Втягивание стран постсоветского пространства в НАТО — "ярчайший тому пример". Он добавил, что альянсу и его союзникам "прекрасно известно" отношение Москвы к этим стараниям.США и их союзники по альянсу в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.При этом Киев и западные государства, напротив, выражают обеспокоенность из-за "стягивания" российских сил к западным рубежам страны. Как указывал в ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211129/nato-1761314164.html

https://ria.ru/20211130/zakharova-1761440652.html

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нато, сергей лавров, россия, в мире, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, ситуация на украине