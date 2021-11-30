https://ria.ru/20211130/nasledstvo-1761375462.html
Кто получит наследство Градского
Адвокат рассказал о разделе наследства Градского - РИА Новости, 30.11.2021
Кто получит наследство Градского
Адвокат Сергей Жорин в беседе с mk.ru рассказал, как может быть разделено наследство музыканта Александра Градского. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T03:59
2021-11-30T03:59
2021-11-30T03:59
шоубиз
александр градский
сергей жорин
россия
умер александр градский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761130013_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_86b82e956945718a9eaa8bb53f694ba7.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин в беседе с mk.ru рассказал, как может быть разделено наследство музыканта Александра Градского.Ранее издание со ссылкой на свой источник сообщило, что композитор за несколько недель до смерти женился на гражданской супруге Марине Коташенко, вместе с которой прожил 17 лет.Умерший, по словам юриста, с большой долей вероятности успел составить завещание. По мнению Жорина, в нем упомянуты Коташенко и их общие дети — семилетний Иван и трехлетний Александр.Жорин подчеркнул, что дети Коташенко будут претендовать на наследство Градского даже в том случае, если он не оставил завещание.Долю в наследстве также получат двое старших детей, которые были рождены в браке с третьей супругой Ольгой Фартышевой. При этом, как отметил адвокат, бывшие жены, как правило, не являются наследниками.Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России, лауреат Госпремии, его дискография насчитывает более четырех десятков альбомов.Музыкант умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.
https://ria.ru/20211129/soobschenie-1761196424.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761130078_0:0:2010:1508_1920x0_80_0_0_68a2306bde7448b26ef15db90a11f2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр градский, сергей жорин, россия, умер александр градский
Адвокат рассказал о разделе наследства Градского
Адвокат Жорин заявил, что наследство Градского могут разделить между его супругой и детьми
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Адвокат Сергей Жорин
в беседе с mk.ru
рассказал, как может быть разделено наследство музыканта Александра Градского
.
Ранее издание со ссылкой на свой источник сообщило, что композитор за несколько недель до смерти женился на гражданской супруге Марине Коташенко, вместе с которой прожил 17 лет.
Умерший, по словам юриста, с большой долей вероятности успел составить завещание. По мнению Жорина, в нем упомянуты Коташенко и их общие дети — семилетний Иван и трехлетний Александр.
Жорин подчеркнул, что дети Коташенко будут претендовать на наследство Градского даже в том случае, если он не оставил завещание.
Долю в наследстве также получат двое старших детей, которые были рождены в браке с третьей супругой Ольгой Фартышевой. При этом, как отметил адвокат, бывшие жены, как правило, не являются наследниками.
Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России, лауреат Госпремии, его дискография насчитывает более четырех десятков альбомов.
Музыкант умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.