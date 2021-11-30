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Шоубиз
https://ria.ru/20211130/nasledstvo-1761375462.html
Кто получит наследство Градского
Адвокат рассказал о разделе наследства Градского - РИА Новости, 30.11.2021
Кто получит наследство Градского
Адвокат Сергей Жорин в беседе с mk.ru рассказал, как может быть разделено наследство музыканта Александра Градского. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T03:59
2021-11-30T03:59
шоубиз
александр градский
сергей жорин
россия
умер александр градский
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин в беседе с mk.ru рассказал, как может быть разделено наследство музыканта Александра Градского.Ранее издание со ссылкой на свой источник сообщило, что композитор за несколько недель до смерти женился на гражданской супруге Марине Коташенко, вместе с которой прожил 17 лет.Умерший, по словам юриста, с большой долей вероятности успел составить завещание. По мнению Жорина, в нем упомянуты Коташенко и их общие дети — семилетний Иван и трехлетний Александр.Жорин подчеркнул, что дети Коташенко будут претендовать на наследство Градского даже в том случае, если он не оставил завещание.Долю в наследстве также получат двое старших детей, которые были рождены в браке с третьей супругой Ольгой Фартышевой. При этом, как отметил адвокат, бывшие жены, как правило, не являются наследниками.Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России, лауреат Госпремии, его дискография насчитывает более четырех десятков альбомов.Музыкант умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.
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александр градский, сергей жорин, россия, умер александр градский
03:59 30.11.2021
 
Адвокат рассказал о разделе наследства Градского

Адвокат Жорин заявил, что наследство Градского могут разделить между его супругой и детьми

© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкАвтор и исполнитель песен Александр Градский выступает на сцене. 1990 год
Автор и исполнитель песен Александр Градский выступает на сцене. 1990 год - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Галина Кмит
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин в беседе с mk.ru рассказал, как может быть разделено наследство музыканта Александра Градского.
Ранее издание со ссылкой на свой источник сообщило, что композитор за несколько недель до смерти женился на гражданской супруге Марине Коташенко, вместе с которой прожил 17 лет.
Умерший, по словам юриста, с большой долей вероятности успел составить завещание. По мнению Жорина, в нем упомянуты Коташенко и их общие дети — семилетний Иван и трехлетний Александр.
Жорин подчеркнул, что дети Коташенко будут претендовать на наследство Градского даже в том случае, если он не оставил завещание.
Долю в наследстве также получат двое старших детей, которые были рождены в браке с третьей супругой Ольгой Фартышевой. При этом, как отметил адвокат, бывшие жены, как правило, не являются наследниками.
Девушка у здания театра Градский холл в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 04:06Культура
Агутин рассказал о последнем сообщении Градскому
Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России, лауреат Госпремии, его дискография насчитывает более четырех десятков альбомов.
Музыкант умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации СМИ, причиной стал инфаркт головного мозга. Здоровье певца ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19.
 
ШоубизАлександр ГрадскийСергей ЖоринРоссияУмер Александр Градский
 
 
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