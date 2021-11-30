https://ria.ru/20211130/mrot-1761389328.html

Комитет Совфеда одобрил повышение МРОТ и прожиточного минимума

Комитет Совфеда одобрил повышение МРОТ и прожиточного минимума - РИА Новости, 30.11.2021

Комитет Совфеда одобрил повышение МРОТ и прожиточного минимума

Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о федеральном бюджете на предстоящие три года, включая нормы об увеличении МРОТ и прожиточного минимума. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:34

2021-11-30T09:34

2021-11-30T10:34

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о федеральном бюджете на предстоящие три года, включая нормы об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.Документ палата планирует рассмотреть 1 декабря. Ранее поправки президента о финансовом обеспечении его предложения повысить с 2022 года на 8,6 процента прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда одобрила Госдума.Изначально предполагалось, что МРОТ вырастет до 13 617 рублей в месяц, однако глава государства предложил увеличить его на 8,6 процента, то есть сверх инфляции. Аналогичным образом он призвал поступить с прожиточным минимумом.Новый закон должен вступить в силу 1 января. В результате величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения в следующем году будет 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля, а МРОТ —13 890 рублей.В соответствии с принятой в 2020 году методикой МРОТ составляет 42 процента от медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год, рассчитанной Росстатом.

https://ria.ru/20211118/mintrud-1759722059.html

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общество, госдума рф, совет федерации рф, россия