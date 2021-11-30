https://ria.ru/20211130/mrot-1761389328.html
Комитет Совфеда одобрил повышение МРОТ и прожиточного минимума
Комитет Совфеда одобрил повышение МРОТ и прожиточного минимума - РИА Новости, 30.11.2021
Комитет Совфеда одобрил повышение МРОТ и прожиточного минимума
Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о федеральном бюджете на предстоящие три года, включая нормы об увеличении МРОТ и прожиточного минимума. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:34
2021-11-30T09:34
2021-11-30T10:34
общество
госдума рф
совет федерации рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о федеральном бюджете на предстоящие три года, включая нормы об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.Документ палата планирует рассмотреть 1 декабря. Ранее поправки президента о финансовом обеспечении его предложения повысить с 2022 года на 8,6 процента прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда одобрила Госдума.Изначально предполагалось, что МРОТ вырастет до 13 617 рублей в месяц, однако глава государства предложил увеличить его на 8,6 процента, то есть сверх инфляции. Аналогичным образом он призвал поступить с прожиточным минимумом.Новый закон должен вступить в силу 1 января. В результате величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения в следующем году будет 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля, а МРОТ —13 890 рублей.В соответствии с принятой в 2020 году методикой МРОТ составляет 42 процента от медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год, рассчитанной Росстатом.
https://ria.ru/20211118/mintrud-1759722059.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, совет федерации рф, россия
09:34 30.11.2021 (обновлено: 10:34 30.11.2021)
Комитет Совфеда одобрил повышение МРОТ и прожиточного минимума
Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о повышении МРОТ и прожиточного минимума