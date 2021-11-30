https://ria.ru/20211130/minirovanie-1761490869.html
В Чебоксарах шесть школ эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
В Чебоксарах шесть школ эвакуировали из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 30.11.2021
В Чебоксарах шесть школ эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
Ученики и педагоги шести школ в городе Чебоксары были эвакуированы из-за сообщений о "минировании", в ходе проверок опасных предметов не обнаружено, информирует РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:30
2021-11-30T16:30
2021-11-30T16:30
происшествия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Ученики и педагоги шести школ в городе Чебоксары были эвакуированы из-за сообщений о "минировании", в ходе проверок опасных предметов не обнаружено, информирует министерство образования и молодежной политики Чувашии об эвакуационных мероприятиях в чебоксарских школах"Тридцатого ноября в шести чебоксарских школах были проведены эвакуационные мероприятия. Решение об эвакуации было принято на основании сообщений, поступивших в правоохранительные органы. Администрациями школ оперативно были приняты необходимые меры – вызваны службы быстрого реагирования, детей и сотрудников незамедлительно эвакуировали в ближайшие учреждения", - говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии и полиции обследовали школы, в ходе проверки подозрительных предметов, угрожающих жизни и здоровью учащихся и сотрудников образовательных организаций, не обнаружено. "После этого дети благополучно вернулись в учебные заведения", - подчеркивается в сообщении.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, аэропорты, вокзалы, образовательные и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20211117/shkola-1759513021.html
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происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
В Чебоксарах шесть школ эвакуировали из-за сообщений о "минировании"
Шесть школ эвакуировали в Чебоксарах из-за сообщений о "минировании"