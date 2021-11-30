https://ria.ru/20211130/migranty-1761503990.html

Лукашенко пообещал решить проблему беженцев до конца года

Лукашенко пообещал решить проблему беженцев до конца года - РИА Новости, 30.11.2021

Лукашенко пообещал решить проблему беженцев до конца года

Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:33

2021-11-30T17:33

2021-11-30T18:50

в мире

белоруссия

ангела меркель

александр лукашенко

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко."Я ей (и.о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель - ред.) сразу сказал ...Я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, то в Гродно", - сказал он.По словам Лукашенко, Белоруссия будет просить беженцев с Ближнего Востока, "которые законно у нас находятся по туристической визе в гостинице, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет".Президент Белоруссии сообщил, что в Ирак из Белоруссии вернулись уже более тысячи беженцев.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Ранее в ноябре Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора. Сначала белорусский президент предложил пути выхода из миграционного кризиса, а Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами по ЕС. Во время второго разговора, по данным белорусской стороны, они пришли к пониманию по действиям для решения кризиса с мигрантами. В частности, они договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем.

https://ria.ru/20211130/migranty-1761501173.html

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Лукашенко пообещал решить проблему беженцев до конца года Белоруссия постарается решить проблему беженцев до конца года, заявил РИА Новости Лукашенко и рассказал, что его страна потратила на помощь беженцам на польской границе уже примерно $25 млн 2021-11-30T17:33 true PT1M32S

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в мире, белоруссия, ангела меркель, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии