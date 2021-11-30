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Лукашенко пообещал решить проблему беженцев до конца года
Лукашенко пообещал решить проблему беженцев до конца года - РИА Новости, 30.11.2021
Лукашенко пообещал решить проблему беженцев до конца года
Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:33
2021-11-30T18:50
в мире
белоруссия
ангела меркель
александр лукашенко
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко."Я ей (и.о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель - ред.) сразу сказал ...Я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, то в Гродно", - сказал он.По словам Лукашенко, Белоруссия будет просить беженцев с Ближнего Востока, "которые законно у нас находятся по туристической визе в гостинице, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет".Президент Белоруссии сообщил, что в Ирак из Белоруссии вернулись уже более тысячи беженцев.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Ранее в ноябре Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора. Сначала белорусский президент предложил пути выхода из миграционного кризиса, а Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами по ЕС. Во время второго разговора, по данным белорусской стороны, они пришли к пониманию по действиям для решения кризиса с мигрантами. В частности, они договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем.
https://ria.ru/20211130/migranty-1761501173.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Лукашенко пообещал решить проблему беженцев до конца года
Белоруссия постарается решить проблему беженцев до конца года, заявил РИА Новости Лукашенко и рассказал, что его страна потратила на помощь беженцам на польской границе уже примерно $25 млн
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в мире, белоруссия, ангела меркель, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:33 30.11.2021 (обновлено: 18:50 30.11.2021)
 
Лукашенко пообещал решить проблему беженцев до конца года

Лукашенко: Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе до конца года

Читать ria.ru в
МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Я ей (и.о. канцлера ФРГ Ангеле Меркель - ред.) сразу сказал ...Я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, то в Гродно", - сказал он.
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Лукашенко назвал причину миграционного кризиса на границе с Польшей
По словам Лукашенко, Белоруссия будет просить беженцев с Ближнего Востока, "которые законно у нас находятся по туристической визе в гостинице, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет".
Президент Белоруссии сообщил, что в Ирак из Белоруссии вернулись уже более тысячи беженцев.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Ранее в ноябре Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора. Сначала белорусский президент предложил пути выхода из миграционного кризиса, а Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами по ЕС. Во время второго разговора, по данным белорусской стороны, они пришли к пониманию по действиям для решения кризиса с мигрантами. В частности, они договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем.
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В миреБелоруссияАнгела МеркельАлександр ЛукашенкоМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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